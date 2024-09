A los 91 años, falleció el investigador Miguel Murmis, pionero e impulsor de la sociología argentina

Escuchar

Ayer, a los 91 años, falleció en la ciudad de Buenos Aires el investigador, sociólogo y docente Miguel Murmis, uno de los “padres” de la sociología en la Argentina. Había nacido el 25 de mayo de 1933. Fue uno de los investigadores en ciencias sociales más sobresalientes y su obra, que se mantiene vigente en cátedras universitarias y sigue siendo reeditada, brindó novedosas explicaciones sobre procesos sociales centrales en la historia argentina. Además, fue un pionero en diversas instituciones de política, gestión de la ciencia y docencia universitaria nacional e internacional. Junto con otros investigadores, publicó valiosos estudios sobre el peronismo, el desarrollo agrario y la estructura social de la Argentina.

Ingresó en la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1950. “Sociología no existía en ese entonces; tuve profesores muy buenos, aunque distantes -dijo en una entrevista con Juan Carlos Del Bello que se puede ver en YouTube-. Había un rasgo claramente negativo, que se mantuvo, y era que estudiabas con apuntes. No tocabas un libro e ir a la biblioteca no existía”. En la universidad, pese a la vigilancia del gobierno peronista en los claustros, participó en el centro de estudiantes. “Discutías mucho sobre política en esos años”, recordó.

Fue investigador del Conicet y docente de la Universidad de Toronto y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador. Jugó un papel destacado en la consolidación de la carrera de Sociología en la UBA. Fue nombrado Doctor Honoris Causa de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor honorario de la Universidad Nacional de General Sarmiento. “Uno está trabajando junto con los estudiantes, no está dando clase”, dijo en una entrevista.

Portadas de dos de los trabajos más destacados de Miguel Murmis, ambos en colaboración Captura de pantalla

En 1971 publicó con el sociólogo Juan Carlos Portantiero, Estudios sobre los orígenes del peronismo, un clásico de la sociología y la ciencia política argentina que no deja de reeditarse; en 2003, compiló con Mónica Bendini, Josefa Salete Barbosa Cavalcanti y Pedro Tsakoumagkos los trabajos del volumen El campo en la sociología actual. Una perspectiva latinoamericana; en 2005, dio a conocer Lucha de calles, lucha de clases (cuyos trabajos compiló con su colega Juan Carlos Marín), y en 2017, con la socióloga Gloria Cucullu, que fue su esposa, el formidable Tierra, trabajo y formas de poblamiento agrario. Lobos en los siglos XIX y XX. Con José Aricó y Pedro Scarón, tradujo Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, de Karl Marx.

“Conocí a Miguel Murmis y a su esposa Gloria hace varias décadas -dice Noemí Girbal-Blacha, doctora en Historia e investigadora del Conicet, a LA NACION-. Siempre fue un intelectual comprometido, un hombre generoso, dispuesto al diálogo y con quien se podía conversar largas horas café de por medio. Él venía de la sociología y yo de la historia, así es que temas no nos faltaban para poder dialogar. En abril de 2008 organizamos junto a mi equipo de investigación en la Universidad Nacional de Quilmes unas Jornadas de Investigación y Debate en su Homenaje y la universidad le otorgó el merecido titulo de Doctor Honoris Causa. Las reflexiones de su conferencia magistral eran una lección de vida que atrajo el interés de todo el auditorio. Fue siempre fue un Maestro con mayúsculas, investigador destacado del Conicet y un gran profesor con actuación internacional pero sencillo, generoso y con un humor sutil que compartía con discípulos, colegas y amigos. Su trayectoria y aportes académicos los conocemos y valoramos, por eso en estos momentos prefiero recordarlo en su perfil más cotidiano y personal. Se fue un amigo, un intelectual notable, uno de los padres de la sociología y vamos a extrañarlo mucho”.

La socióloga, investigadora del Conicet y profesora universitaria Mariana Luzzi conoció a Murmis a finales de la década de 1990. “Cuando empecé a trabajar como asistente en el Área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que él había contribuido a organizar -dice Luzzi a este diario-. Hasta ese momento, Murmis era para mí parte de la bibliografía de la facultad. Mi mayor sorpresa fue descubrir que, lejos de ser una figura inalcanzable, era un hombre afable y muy sensible respecto de la formación de las jóvenes generaciones. Era un tipo que te escuchaba y te preguntaba como a cualquier otro colega, no importaba si acababas de recibirte o todavía estabas estudiando. Era también un gran contador de historias sociológicas. Me acompañó como director de beca en los primeros años del doctorado, y todavía recuerdo problemas sobre los que me llamó la atención y lecturas recomendadas por él, que fueron muy importantes para lo que hice después. Era un gran lector”.

A partir de hoy, los restos de Murmis descansan en el Cementerio de la Chacarita.