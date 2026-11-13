A los 93 años, murió la historietista Martha Barnes, pionera del cómic en la Argentina

El 30 de octubre, a los 93 años, murió la historietista Martha Barnes, informó el escritor y guionista Ernesto Parrilla en su página de Facebook. La noticia fue confirmada por la hija de Barnes. Había nacido en la localidad bonaerense de Moreno el 28 de diciembre de 1932. Fue una de las pioneras del noveno arte en la Argentina.

“Construyó su camino en una época donde ser mujer historietista requería una determinación inquebrantable -posteó Parrilla-. A comienzos de los años cincuenta, tras dar sus primeros pasos en Muchnik, golpeó las puertas de la mítica Editorial Columba con una carpeta repleta de dibujos y sueños. Allí no solo la aceptaron de inmediato, sino que desplegó un estilo propio, versátil y expresivo que la acompañó durante décadas, ilustrando adaptaciones literarias y páginas memorables para las revistas más leídas del país”.

La popular serie "Cuentos del Emir", con dibujos de Barnes Facebook

Barnes se formó en la Academia Nacional de Bellas Artes de Mendoza, ciudad donde se instaló su familia. Comenzó su carrera como dibujante en la década de 1950, en las editoriales Muchnik, Láinez, Columba y Tor, entre otras; como ilustradora infantil, colaboró para Sigmar, Estrada y Kapeluz; también fue colaboradora en el periódico Esquiú y en el diario LA NACION. Publicó además en Estados Unidos, para DC Comics.

A mediados de la década de 1950 dio a conocer las tiras El conde Kostia, Poverina, publicado en el Anuario de Intervalo en 1955, y Nada más que Mary Ana que salió en 1956 en Intervalo Semanal. En la década siguiente, siguió vinculada a Columba para la serie Historias de hombres y mujeres. Colaboró en D’Artagnan y El Tony. En 1975 trabajó para la revista Skorpio, y como actriz en teatro, radio y televisión, donde realizaba cuentos dibujados e historietas narradas e ilustradas.

Martha Barnes publicó en revistas de historietas muy populares hasta la década de 1990 Facebook

En los años 1980 realiza la serie fija: Cuentos del Emir, con José Luis Arévalo y Armando Fernández como guionistas, que se prolongó hasta iniciados los años 1990. En su blog se pueden ver trabajos de distintas épocas. En el libro Pasiones. Martha Barnes. Relatos de guerra, de amor, de fe, romance, enigmas y muerte, Marcelo Bukavec y Felipe Ávila, del grupo Rebrote, reunieron obras unitarias de la artista.

“No recuerdo mi inicio como ‘proyecto’ de dibujante -dijo en una entrevista con Pablo Acosta-. Desde muy chica garabateaba todo lo que me venía a la mano. Poco a poco también me di cuenta de que me gustaba el arte escénico, y este y la historieta eran hermanos mellizos. En mi casa nadie me inculcó nada, pero me dejaron hacer; mi mamá me secundó en mi vocación a pesar de la época donde, por ser mujer, no tenía miras de hacer una gran carrera. Cuando fui más grande estudié en la Academia Nacional de Bellas Artes de la provincia de Mendoza, pero mi idea fija era la historieta y me dediqué de lleno a este tema, con absoluta tozudez”.

Pionera del noveno arte en la Argentina Facebook

“Fue efectivamente una precursora -dice a LA NACION la investigadora y coordinadora del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional Judith Gociol-. Había muy pocas mujeres trabajando en un medio como el de la historieta y, sobre todo, el de historieta de aventuras, género eminentemente masculino, no solo por la presencia de dibujantes varones, sino además por el tipo de dibujo y por cómo se representaba a la mujer. Ella, para poder trabajar y para insertarse, tomó esos modelos pautados desde la mirada masculina. Tenía una gran calidad de dibujo y un estilo que se amoldó a los requerimientos de la época, pero además, visto desde ahora, ella y otras pocas mujeres trabajaron en soledad en ese ámbito, la pelearon y tuvieron que ganarse un lugar. Abrió un camino, el de la mirada femenina, que hoy se reivindica. Otro aspecto para destacar es que publicó en revistas masivas, de mucha popularidad. Ella se insertó en ese mercado y en ese ámbito de producción, exitosamente”.

“Nos deja una vida dibujada que supo atravesar generaciones y fronteras -la despidió en Facebook la Asociación de Dibujantes de la Argentina-. Sus primeros trabajos fueron en la editorial Muchnik, pasando por Columba, Ediciones Record, DC Comics y numerosas editoriales más. Construyó una trayectoria que honra nuestra profesión y enriquece la historia de quienes encontramos en el dibujo una manera de habitar el mundo”.