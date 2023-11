escuchar

A un mes del sangriento atentado de Hamas en el sur de Israel, que causó la muerte de más de 1400 personas (entre ellas varios argentinos), más de cincuenta intelectuales, periodistas, académicos, políticos y artistas dieron a conocer el comunicado fundacional del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA). Entre los firmantes, aparecen los filósofos Santiago Kovadloff, Diana Cohen Agrest, Diana Sperling y Miguel Wiñazki, los escritores Gonzalo Garcés y Federico Andahazi, los periodistas Romina Manguel, Alfredo Leuco, Ezequiel Spillman, Luis Novaresio, Osvaldo Bazán y Diego Papic, los políticos Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, María Sotolano, Claudio Avruj, Waldo Wolff, Fabio Quetglas y Alejandro Finocchiaro, el conductor Julián Weich, el profesor Jorge Ossona, la psicóloga y ensayista Diana Wang y la pintora Mirta Kupferminc.

La iniciativa fue de la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) Sabrina Ajmechet, la abogada argentino-venezolana Elisa Trotta Gamus y la exdiputada de JxC Laura Alonso. “A partir de todo lo que está pasando, decidimos que era importante crear un foro argentino contra el antisemitismo -dice Ajmechet a LA NACION-. Y convocamos a periodistas, intelectuales y políticos que venían mostrando preocupación y haciendo cosas por la causa”.

El FACA tiene como objetivo “denunciar y combatir tanto el antisemitismo como el antisionismo y trabajar por una sociedad plural y libre”. Para los firmantes, entre quienes también se encuentran el jurista Daniel Sabsay, los periodistas Claudio Zuchovicki y Alejo Schapire, la política Paula Bertol y el escritor Jorge Sigal, “hoy el antisemitismo se expresa en forma de antisionismo, condenando la existencia del Estado de Israel y su derecho inequívoco a defenderse y proteger a sus ciudadanos”. Desde esta mañana, el comunicado se comparte en redes sociales.

“Este foro nace para dar voz a una lucha milenaria hoy reactualizada: la lucha contra el antisemitismo, la lucha contra la judeofobia -dice el pensador argentino de origen judío Santiago Kovadloff a LA NACION-. La judeofobia contemporánea concentra su desprecio hacia los judíos en Israel, cuya extinción reclama, pero a la vez reclama la eliminación del pueblo judío. Es un proyecto genocida; es expresión de un fanatismo que desconoce el derecho legal y legítimo de Israel a existir como Estado. Desde nuestro Foro nos empeñaremos en sumarnos a quienes se consagran a desbaratar ese prejuicio, la violencia que ese prejuicio engendra y la tergiversación de la historia en la que asienta sus presupuestos criminales”.

“El 7 de octubre de 2023 fuimos testigos de la crueldad del terrorismo, con actos de barbarie inimaginable -comienza el comunicado-. Desde el Holocausto que no se había asesinado a tantos judíos en un solo día. Familias destruidas, madres que vieron cómo les arrebataron a sus hijos de sus brazos, padres que presenciaron las peores atrocidades cometidas hacia sus hijas y esposas, bebés degollados y ancianos asesinados en sus hogares y en las calles. Cientos de personas, incluyendo niños y bebés, 22 de ellos argentinos, siguen secuestrados por la organización terrorista Hamas. Todos son víctimas simplemente por ser judíos”.

“Desde el 7 de octubre hemos presenciado la intensificación de los ataques contra el Estado de Israel y los judíos que viven tanto allí como en la diáspora”, se remarca. Y a continuación: “Desde el 7 de octubre estamos en peligro. No solo Israel o el pueblo judío, sino también los valores occidentales que garantizan la libertad, la pluralidad, la diversidad y la tolerancia”.

Si bien los firmantes destacan que la Argentina es “un país en el que conviven de manera pacífica” personas y comunidades de diferentes credos”, recuerdan que en suelo argentino se cometieron dos atentados terroristas: contra la embajada de Israel y contra la AMIA.

“Tristemente vivimos un tiempo en los que el antisemitismo crece en nuestro país y en el mundo, mostrándose a plena luz del día -se advierte en el comunicado-. Los aprendizajes de la posguerra parecen haber sido olvidados y hoy enfrentamos peligros que creíamos superados. El mundo atraviesa tiempos difíciles. En los últimos 75 años, los judíos de todo el mundo no habían sentido una angustia y un riesgo tan grande simplemente por existir”.

“Israel fue creado después del exterminio de 6 millones de judíos, asegurando un lugar en el mundo para que no se repita la tragedia del nazismo -recuerdan- Israel no solo tiene el derecho a existir, sino que también está obligado a defenderse. La lucha contra el terrorismo representa una batalla desigual para cualquier Estado, ya que implica enfrentar a organizaciones clandestinas dispuestas a utilizar tácticas brutales e indiscriminadas. No estamos ante un conflicto territorial, estamos ante una forma terrorista que busca la aniquilación de un Estado y de un pueblo”.

Y concluyen: “La humanidad ya guardó silencio una vez y el resultado fue Auschwitz. No permitiremos que la historia se repita. Defendemos a Israel, a la democracia y a los valores de Occidente”.