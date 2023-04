Adiós a la lapicera: intelectuales y escritores analizan en Twitter la decisión del presidente Alberto Fernández

escuchar

Después de la difusión del video del “renunciamiento” del presidente Alberto Fernández a la reelección (grabado con voz en off y una sucesión de imágenes de archivo que lo tienen como protagonista), intelectuales y escritores de uno y otro lado de la grieta compartieron en Twitter sus puntos de vista con ironía, críticas y análisis formales del testimonio presidencial (que también se publicó en Instagram), de ocho minutos. “Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad”, instó el presidente a sus seguidores. Aseguró que va a involucrarse en la campaña para generar ese ciclo y también que había soportado críticas y campañas de desprestigio durante su mandato, que concluye el 10 de diciembre.

El presidente acompañó el video con dos palabras a manera de título: “Mi decisión”. “Démosle la lapicera a cada militante”, agregó, en referencia a una metáfora usada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el invierno de 2022.

Fue elegido por un tuit. Se baja con un vídeo. — Pablo Gerchunoff (@pgerchunoff) April 21, 2023

Uno de los primeros en comentar el paso al costado de Fernández en la carrera eleccionaria fue el exminsitro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto. “Un error en la historia. Una pérdida de tiempo. Una fuga de energía. Un desastre previsible. Un daño incalculable. Alberto Fernández/Cristina Fernández 2019-2023. #KirchnerismoNuncaMas”, escribió.

El crítico cultural Daniel Molina tuiteó: “Es el momento de los renunciamientos. Así terminan las épocas”. El periodista y escritor Marcelo Gioffré calificó al presidente como un “fracasado profesional”. “Que sea considerado correcta y unánimemente un presidente desastroso, chanta, inútil y sin personalidad no quita el hecho de que tuvo mala suerte”, concedió irónicamente el economista y ensayista Lucas Llach. Para el diputado Hernán Lombardi, que fue ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires y en Nación, Alberto Fernández “fue irrelevante desde el principio hasta el final. Destruyó el valor de la palabra presidencial. Nadie recordará ni lamentará al peor presidente desde 1983. Deja infinita pena y nada de gloria”.

Un error en la historia. Una pérdida de tiempo. Una fuga de energía. Un desastre previsible. Un daño incalculable.

Alberto Fernández/Cristina Fernández 2019-2023. #KirchnerismoNuncaMas — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) April 21, 2023

“Un viernes tranquilo nunca”, bromeó la periodista Sofía Caram. El escritor y creador del #BorgesPalooza Daniel Mecca tuiteó: “Empiezo a sospechar que los renunciamientos históricos no están basados en la épica magnánima, sino porque la economía está prendida fuego. Pero es una sospecha, eh”. El periodista y escritor Omar Genovese fue más lejos: “Hambrerto no será candidato. Anticipá las elecciones inútil, ¿no ves que la miseria está arrasando al país?”. “Lo bajaron a Fernández. ¿Drácula candidato?”, se preguntó el crítico cultural Quintín.

Primera decisión inteligente de Alberto en su cuarto año. Para ser sensatamente registrada con solidaria indiferencia.



No ampliaremos. — Jorge Asis (@AsisOberdan) April 21, 2023

“Primera decisión inteligente de Alberto en su cuarto año. Para ser sensatamente registrada con solidaria indiferencia. No ampliaremos”, ironizó el escritor y periodista Jorge Asís. “Fue elegido por un tuit. Se baja con un vídeo”, sintetizó el historiador económico Pablo Gerchunoff. “El títere volvió a la valija”, concluyó el escritor y periodista Federico Andahazi. El historiador Marcelo Larraquy opinó sobre el anhelo del actual presidente de terciar en la elección de un sucesor: “Qué tontería pensar que los que bajan su candidatura pueden llegar a tener alguna relevancia en el armado electoral. El que se baja se va”.

Empiezo a sospechar que los renunciamientos históricos no están basados en la épica magnánima, sino porque la economía está prendida fuego. Pero es una sospecha, eh. — Daniel Mecca (@dmecca1) April 21, 2023

“Mientras intelectuales, periodistas y universitarios siguen machacando sobre la centralidad de los medios tradicionales, los políticos se mueven por otros espacios. El ciudadano común hace tiempo que ya lo hizo”, tuiteó el editor Christian Schwarz. El doctor en Ciencias Sociales y semiólogo José Luis Fernández, autor del flamante estudio Una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones, escribió: “#sintoniafina #postbroadcasting #plataformas #vidasmediáticas #metodologías un video de casi 8 minutos intenta combinar las plataformas con la audiovisualidad televisiva... en cierto sentido AF, como el macrismo, termina renunciando a la política en redes pero no podrá evitarlo”. El sociólogo Luis García Fanlo concluyó: “Moraleja, nunca seas el presidente de la vicepresidenta”. Al respecto, la licenciada en Ciencia Política Eugenia Mitchelstein observó: “no me parece auspicioso que los ultimos dos presidentes hayan durado solo un término. Volvé reelección te perdonamos”.

no me parece auspicioso que los ultimos dos presidentes hayan durado solo un término. Volvé reelección te perdonamos — estudiante crónica 🧡 (@ugemitch) April 21, 2023

El escritor Luciano Lamberti optó por el humor: “si van renunciando todos incluso yo puedo ser presidente”. Tamara Tenenbaum, escritora y guionista, tuiteó en inglés: “and as I was quitting the job I had both wanted and feared for my whole life, I couldn’t help but wonder: is it that you choose the presidency or does the presidency choose you?” (y mientras dejaba el trabajo que tanto había querido y temido durante toda mi vida, no pude evitar preguntarme: ¿es que eliges la presidencia o la presidencia te elige a ti?) en respuesta a un divertido tuit del periodista Nicolás Baintrub: “Los planos en los que se lo ve tipeando son medio carrie bradshaw no?”.

Los planos en los que se lo ve tipeando son medio carrie bradshaw no? — Nicolás Baintrub (@nicobaintrub) April 21, 2023

“Habla igual que uno que cuando te quería manipular te hablaba como pastor y que ahora está canceladísimo hasta el día de su muerte”, tuiteó la actriz, escritora y cantante Camila Sosa Villada, al compartir un tuit de la periodista Ingrid Beck. La escritora Paula Puebla señaló que el presidente estaba en “modo Bafici” (por el video, que describió como “larguero”). El periodista y escritor Federico Fashbender comparó la duración del video con un tema de Pink Floyd.

Alberto en modo BAFICI — Paula Puebla (@Pepuebla) April 21, 2023

En redes muchos señalaron que la imagen de Alberto Fernández con su pareja, Fabiola Yáñez, en pleno festejo de cumpleaños en la residencia de Olivos durante la cuarentena estricta decretada por él mismo fue un “quiebre irreversible” en su credibilidad. A esto deben sumarse los desaciertos de una errática política económica, que elevó los índices de pobreza e inflación en el país.