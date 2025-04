Adiós a “Yuyo”: el arte y la cultura despiden a un creador fundamental

Con profundo pesar, la Fundación Luis Felipe Noé informó esta tarde la noticia de la muerte del reconocido artista, a los 91 años, en su casa de Buenos Aires. Fue, como dice el comunicado de la institución que él mismo fundó en 2019, un creador fundamental, cuya obra y pensamiento transformaron de manera profunda el arte argentino y latinoamericano. “Celebramos su vida, su inagotable impulso creativo y su aguda mirada como una forma de comprender el mundo. Su legado perdura en cada obra, en cada palabra, en cada gesto que invitó a pensar y a crear”, continúa el comunicado oficial, que agradece sus enseñanzas y se compromete a continuar su pensamiento: “Seguiremos honrando su memoria en cada acción de nuestra existencia, porque en el hacer se vive y en el hacer se crece”, remata.

El mundo del arte y la cultura despidió a “Yuyo” con pesar y reconocimiento en cada una de sus facetas.

Cronista

“Mis recuerdos de Noé son de 1957, 1958, tal vez de 1959. Ambos éramos cronistas políticos, pero de distintos diarios, entre los que se prolongaba una feroz competencia periodística desde el siglo XIX. El clásico ulterior LA NACION vs. Clarín, o a la inversa, no fue nada comparado con aquella pulsión de un medio de triunfar informativamente sobre el otro. Noé trabajaba para La Prensa; en mi caso no necesito a esta altura decirlo”, dijo José Claudio Escribano, ex subdirector de LA NACION al conocer la noticia del fallecimiento del famoso artista plástico.

Ambos cubrían por esos años la Unión Cívica Radical del Pueblo, una de las mitades en que se había partido a comienzos de 1957 el partido fundado por Hipólito Yrigoyen. “La UCRP estaba presidida en esos años -recordó Escribano- por Crisólogo Larralde, un conciliador nato, pero el partido era enconadamente adverso a la otra mitad radical, que llegaría al poder con Arturo Frondizi en mayo de 1958”.

Siempre que lo encontraba, dijo, hablábamos con Noé de aquellas experiencias periodísticas que se habían superpuesto en su caso con el verdadero amor de la vida, el arte en la máxima expresión creativa. “Noé fue el competidor ideal para un joven cronista de LA NACION. Su mente, su sensibilidad más rotunda estaban en los próximos lienzos de la pintura, no en las bataholas que podían producirse en Tucumán 1660, la Casa Radical, y en lo que podía garabatearse al respecto. Me dio en eso demasiadas ventajas. Una suerte para mí, una suerte aun mayor para lo mejor del arte argentino de los siguientes setenta años”, dijo Escribano.

Nos despedimos del gran artista Felipe Yuyo Noé y agradecemos su compromiso con el arte.



Lo recordaremos así, atento y concentrado a cada detalle, como en esta foto, cuando visitó la exposición Antología flotante, de Carlos Bissolino, en el Recoleta en junio de 2024. pic.twitter.com/yMBhWjd5nA — CENTRO CULTURAL RECOLETA (@ElRecoleta) April 9, 2025

“Yuyo Noé fue un grandísimo artista y un lúcido teórico”, afirmó Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. “Su vínculo con el MNBA fue cercano, afectuoso. Festejó con nosotros sus 90 años, en 2023, y acompañó con su presencia cada una de las inauguraciones de sus colegas. Expuso en nuestras salas su gran muestra Mirada prospectiva, de 2017, donde exhibimos, entre otras obras, Introducción a la esperanza, una de sus pinturas más importantes de los años 60 que, además, integra la colección institucional. En 2019, tuvimos el honor de entregarle el Premio Nacional a la Trayectoria Artística, y él nos honró con la donación de Testigos y testimonios, de 2018, última obra de Noé que ingresó al patrimonio público que cobija el Bellas Artes. También pudimos editar su notable ensayo El caos que constituimos, en el que volvió a pensar “la estética del caos”, uno de sus temas recurrentes durante décadas". Y finalizó: “Yuyo falleció hoy, pero nos seguirá interpelando desde sus pinturas y desde sus palabras por mucho tiempo”.

Entre otras instituciones ligadas al arte y la cultura, el Centro Cultural Recoleta agradeció su compromiso y lo recordó “atento y concentrado a cada detalle”, como se lo ve la foto de cuando visitó la exposición Antología flotante, de Carlos Bissolino, en junio pasado.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, compartió un mensaje de despedida en redes sociales.“ Hace muy poco tiempo tuvimos el privilegio de tener a Yuyo Noé en el Palacio Libertad acompañando la muestra de Karim Makarius. Que pérdida dolorosa para el arte plástico del país. Su huella transformadora quedará para siempre en nuestra historia”.

Hace muy poco tiempo tuvimos el privilegio de tener a Yuyo Noé en el Palacio Libertad acompañando la muestra de Karim Makarius. Que pérdida dolorosa para el arte plástico del país. Su huella transformadora quedará para siempre en nuestra historia.

“Vivió intensamente, pintó hasta el final, escribió. Tengo lindos recuerdos de Yuyo”, dijo a este diario la historiadora del arte y escritora Andrea Giunta. “Un adorable pensador caótico, pintor de pintura y con un ojo implacable”, lo definió la historiadora del arte María José Herrera.

Y el artista Carlos Gómez Centurión, que se pudo despedir de Noé antes de su muerte, afirmó que era uno de sus padres. “He tenido cuatro padres, además del biológico, y Yuyo era uno. Fue mi padre en la pintura; me abrió todas las puertas. Nos hicimos amigos en 1987. Nos conocimos en el taller de Pablo Bobbio. Cuando cumplió noventa años, me preguntaron por él y yo dije algo que siento profundamente y es que a él le importaba la gente, le importaba de verdad. No iba a hacer sociales. Me hizo una broma antes de morir, conservó el humor hasta el final”.

“¡No puedo creer que haya partido Yuyo Noé! Lo entrevisté varias veces. Cada encuentro, una clase magistral. He seguido sus trabajos teoricos y su extraordinaria visión del caos. El esplendor de su obra. Me apena mucho.... ojalá ilumina el camino de nuestra cultura hacia el futuro. Con su optimismo, bondad y talento", escribió Canela (Gigliola Zecchin) en su cuenta de Facebook. Y el escritor Pablo Melicchio, que visitó a Noé días atrás, posteó: “Se fue Luis Felipe Noé. Se fue Yuyo. Sí, quedan sus obras, eso que trasciende al ser humano tan genial que deja el plano físico. Estuve muy cerca suyo en este tiempo final. En medio del CAOS que envuelve cada existencia, encontramos un tiempo para una serie de entrevistas de un libro que saldrá pronto. Estuve el sábado con él... Me quedo con su sonrisa tierna, sus preguntas existenciales, con ese mundo lleno de colores...”.

“Yuyo partió. Lo conocí cuando tenía 22 años y fui su asistente general en la carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Luego fui años su alumna en su taller de toda la vida en San Telmo. Tuve el honor que presentara mi libro en el Malba y nos acompañamos siempre en sus habituales muestras en Rubbers. Nunca voy a dejar de recordar a Yuyo, maestro inolvidable. Sus palabras resuenan en mis oídos. Estará vivo para siempre en mi memoria”, escribió en Facebook la artista Ana Lía Werthein.

Adiós querido Yuyo! ❤️ Un placer haber editado tus ideas y por la amistad.

En X, el periodista Gabriel Levinas lo recordó como “un incansable luchador, gran pintor y un verdadero maestro de varias generaciones de artistas. La mente abierta a todo lo nuevo y un constante luchador por la justicia social. Te vamos a extrañar. Era el último sobreviviente del grupo Nueva Figuración. ¡¡Chau Yuyo!!“. Y Rep lo llamó ”hacedor de mundos".

Artistas como Teresa Pereda, Andres Waissman, Diego de Aduriz, Zulema Maza, Diego Perrotta, Luciana Guerra y Omar Panosetti, así como periodistas, críticos y curadores como Alicia de Arteaga, Rafael Cippolini, Ana María Battistozzi, Victoria Viola, Ximena Tordini, Marina Oybin, Hugo Paredero, Claribel Terré Morell, Luisa Valmaggia, Horacio Embón y María Zentner, entre muchos otros, despidieron con emoción al artista y escritor en redes sociales.

E instituciones como el Museo Benito Quinquela Martín, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, el Museo Castagnino, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, la Fundación Tres Pinos, la Fundación Jorge Federico Klemm, el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA y Docentes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes lamentaron el fallecimiento de Noé.

El gran artista será despedido este jueves en la Legislatura porteña (ingreso por la avenida Presidente Julio A. Roca 575), de 9.30 a 14. Y el viernes será el entierro en el Cementerio de la Recoleta (Junín 1760), a las 11.

