Especialista en arte latinoamericano, la curadora argentina Aimé Iglesias Lukin ocupará el cargo que dejó vacante la flamante directora del Malba Crédito: Americas Society

16 de septiembre de 2019 • 21:17

Nuevamente una curadora argentina es reconocida en el mundo del arte con la designación de un importante cargo en los Estados Unidos. Americas Society desgignó a Aimé Iglesias Lukin como directora y curadora en jefe de Artes Visuales, un programa que desde hace más de medio siglo viene proporcionado una plataforma única en su tipo para artistas reconocidos y emergentes de América Latina, el Caribe y Canadá, para obras de arte moderno, contemporáneo, colonial, arqueológico y exposiciones colombianas.

Nacida y criada en Buenos Aires, Iglesias Lukin es historiadora y curadora de arte y vive en Nueva York desde 2011. Estudió Historia de Arte en la Universidad de Rutgers y se especializó en arte latinoamericano moderno y contemporáneo.

"Me siento honrada de unirme a la Sociedad de las Américas y espero trabajar hacia un Programa de Artes Visuales que expanda las audiencias, destaque la rica producción cultural de la región y promueva el diálogo en las Américas", dijo Iglesias Lukin, que ocupará el lugar que dejó vacante la venezolana Gabriela Rangel, flamante directora artística del Malba .

Una saga argentinas de mujeres en el arte

En el último año y medio, otras argentinas también subieron hasta altos puestos del ámbito del arte. Primero, Inés Katzenstein fue designada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) curadora de Arte Latinoamericano y directora del Instituto Cisneros para la investigación del Arte de América Latina. Después, Ana Longoni ingresó como directora de Actividades Públicas en el museo español Reina Sofía. Y hace apenas unos días el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles (Molaa) anunció la designación como curadora general de Gabriela Urtiaga, hasta ahora curadora general de Artes Visuales del CCK.

Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society / Council of the Americas, consideró que la incorporación de Iglesia Lukin a esa institución sumará "su rica experiencia y compromiso con la excelencia y gran entusiasmo". Y agregó: "Bajo su liderazgo, no solo continuaremos desempeñando nuestro papel histórico de exhibir arte de todo el hemisferio en nuestro espacio único en 680 Park Ave, sino que también expandiremos nuestro público al involucrar a más personas en nuestra misión", agregó.

Iglesias Lukin ha recibido becas de investigación del Museo Smithsonian de Arte Americano, el Museo Metropolitano de Arte, las Fundaciones Terra y Mellon, así como el Premio Peter C. Marzio del Museo de Bellas Artes de Houston. Fue curadora de exposiciones de forma independiente en museos y centros culturales en los Estados Unidos, Europa y América Latina. Anteriormente trabajó en el Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo del Museo Metropolitano de Arte, el Instituto de Estudios de Arte Latinoamericano y la Fundación PROA, en Buenos Aires.