Alejandro Roemmers presenta su segunda novela con el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa

Dos años después de la publicación de su primera novela, el empresario y escritor Alejandro G. Roemmers (Buenos Aires, 1958) debuta como autor del megagrupo Penguin Random House. Esta noche, a las 20, en la Sala José Hernández, en un acto organizado por la Sociedad Argentina de Escritores y acompañado nada menos que por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el escritor, traductor y editor español Luis Alberto de Cuenca, la escritora e investigadora María Rosa Lojo y el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, presenta en público su segunda novela, Morir lo necesario (Grijalbo).

“La opinión de Mario [Vargas Llosa] sobre Morir lo necesario aún no la conozco, la conoceremos hoy en la Feria del Libro, ya que será uno de los grandes invitados que me acompañará -dice Roemmers a LA NACION-. Mi relación con él es muy afectuosa, nos conocemos hace muchísimos años y siempre que puedo lo acompaño con las iniciativas de su Fundación”. El autor se refiere a la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), creada hace veinte años y que preside el autor de Cinco esquinas. La FIL interviene en el debate sociopolítico en Occidente, en defensa de los principios de libertad individual, derechos de propiedad, gobierno limitado y mercados libres asegurados por el Estado de Derecho, según se informa en su página web.

Portada de "Morir lo necesario", de Alejandro G. Roemmers Maqueta

El segundo thriller de Roemmers -que protagonizó en España su propia trama de suspenso al ser estafado por un socio en la producción de una miniserie televisiva sobre san Francisco de Asís- está ambientado en la zona norte del Gran Buenos Aires y los barrios chics de la urbe porteña, con sus discotecas, campos de golf y universidades privadas (cuyos estacionamientos se asemejan a “showrooms de autos de alta gama”, según el irónico narrador de la novela) . En el predio donde se planea construir un barrio privado, aparece el cadáver de un hombre, lo que desata una investigación a cargo del detective Luis G. Fernández y la joven oficial Romina Lacase. Las víctimas, como corresponde a una sociedad filicida como la que describe el autor, son jóvenes.

“Morir lo necesario parece encuadrarse en el formato del policial clásico para responder a la pregunta ‘¿Quién lo hizo?’- dice la escritora María Rosa Lojo a este diario-. Pero como comprobaremos a medida que la trama se complejiza en lo psicológico, lo que en realidad importa es más bien ‘¿Por qué lo hizo?’ y ‘¿Cómo?’. A través de una intriga bien llevada vamos internándonos en el pasado de los protagonistas, en dramáticas situaciones personales y familiares. La aceptación de las sexualidades antes consideradas ‘anormales’, un gran tema contemporáneo, está en el centro de esa problemática”. Como en la primera novela del autor, Vivir se escribe en presente, el abismo entre padres e hijos se insinúa como origen de dramas sociales.

-¿Cuándo escribió la novela y por qué decidió vincularla con problemáticas del contexto actual, como el tráfico y el consumo de drogas, la corrupción y la brecha entre generaciones?

-Comencé a escribir la historia al inicio de la pandemia, cuando pasé cuatro meses en las sierras de Córdoba. Con esta nueva novela propongo distintas reflexiones y una mirada sobre algunos hechos de nuestra realidad que van más allá del género y que son los que realmente justifican, a mi entender, haber escrito el libro. Para mí fue salir del género de la poesía y sumergirme en otro tipo de literatura, que pueda hacer pensar al lector y que tenga una mirada crítica sobre algunas de las situaciones de nuestra Argentina contemporánea.

"Me pareció importante enunciar cómo a veces las consecuencias de la corrupción en el aspecto humano pueden afectar el futuro de las personas", dice Roemmers sobre su nuevo thriller DucheZarate

-¿Continuará la serie del inspector “Luis G. Fernández de San Fernando”, como se lo presenta en Morir lo necesario?

-No, no habrá una saga de esta historia; es un hecho aislado. Sin embargo, estamos trabajando en un proyecto audiovisual para llevar la historia a la pantalla chica. Aún no puedo dar muchos detalles, pero es una idea que me tiene muy entusiasmado.

-La novela está basada en un caso real. ¿En qué medida la realidad lo motiva a escribir?

-Es una historia basada en hechos reales de personas cercanas a mí. Sentí las ganas de escribir el libro al tomar conocimiento de esta historia; me pareció importante enunciar cómo a veces las consecuencias de la corrupción en el aspecto humano pueden afectar el futuro de las personas incluso en más de una generación. Este tipo de secuelas no se suelen percibir en un principio, sino que suelen resurgir con el tiempo. Siempre la realidad me motiva e incita a escribir. De hecho, por lo general, todos mis poemas suelen tener como disparador un acontecimiento real.

-¿Y continúa escribiendo poemas?

-Sí, claro. Mis poemas son como mi cuaderno de bitácora porque van dejando registro de momentos importantes y de emociones vividas; por eso escribo poesía frecuentemente. De hecho, en los próximos meses estaré lanzando en España un libro de poesía libre, un proyecto que me tiene muy contento.

-En Morir lo necesario se combinan el policial y el drama psicológico, en especial, en el caso de Miguel, cuya sexualidad juega un papel central. ¿Hay aspectos de su vida reflejados en esta ficción?

-Es una novela en donde los hechos tuvieron resonancia en mí, pero no son de mi vida personal, sino de personas cercanas. Si me preguntás si me siento identificado con algún personaje, te diría que comparto la sensibilidad con Miguel Alvarado. Me considero una persona sensible y para quien las relaciones familiares son muy importantes.

-¿Qué expectativas tiene con la novela y con su participación en la Feria del Libro?

-Mi novela anterior, Vivir se escribe en presente, fue muy bien recibida en la Argentina, con lo cual claro que tengo grandes expectativas con Morir lo necesario. El hecho de poder presentarla en un evento tan importante como la Feria del Libro, y con figuras tan reconocidas en el medio literario me entusiasma aún más. La novela se lanzó en simultáneo en la Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, y próximamente será publicada en España. Creo que a la gente le va a gustar mucho la historia.

-¿Qué pasó con la serie sobre san Francisco de Asís? ¿Se hará?

-Por ahora no. Era un proyecto muy interesante y a mí me entusiasmaba mucho poder rendir homenaje a una figura tan noble como san Francisco de Asís. Pero, desafortunadamente, por los asuntos legales y la historia que ya es de público conocimiento, nos vimos obligados a suspender la producción.