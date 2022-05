Jorge Fernández Díaz y una doble función en la Feria del Libro el próximo domingo

“Siento una gran emoción de regresar a la Feria, después de dos años. Es un espacio donde hemos vivido importantes momentos de nuestras vidas: los grandes escritores que hemos entrevistado, los encuentros con los lectores cara a cara. Al contrario de lo que dice Guillermo Saccomanno, creo que a la Feria hay que mirarla desde los lectores y desde los escritores, y no desde la industria y el negocio. Hay que ver el entusiasmo espectacular de los lectores por escuchar a los autores que respeta o, incluso, con los que polemiza”, dice Jorge Fernández Díaz.

El escritor y periodista tendrá el domingo 8 “doble función” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: una charla con Mario Vargas Llosa sobre literatura y política, a las 18.30, en la sala José Hernández, y, a las 20.30, en la misma sala, la de mayor capacidad de La Rural (entran mil personas sentadas), presentará sus recientes libros: la novela La traición y Una historia argentina en tiempo real. Apuntes sobre la colonización populista y la resistencia republicana, ambos publicados por el grupo Planeta.

“Creo que es la primera vez en la historia de la Feria que presentamos a un gran escritor en la sala más grande, descansamos media hora, se vacía la sala, se vuelve a llenar y empieza, enseguida, otra presentación”, arriesga el escritor y periodista, que está muy emocionado por el regreso después de la suspensión obligada de los dos últimos años. “Volvió el ritual que había quedado interrumpido por la pandemia. Y es por eso que se vive una emoción muy grande. He visto muchísima gente en los primeros días. Quizás tenga que ver con lo que dicen los sociólogos, que después de las pandemias viene la revancha de la vida”.

Fernández Díaz cree que un efecto colateral positivo de la pandemia es que mucha gente se volcó a los libros durante los largos meses de cuarentena. “El encierro trajo más lectores. Yo publiqué dos títulos en ese período, que fueron best sellers: La traición, la tercera novela de Remil después de El puñal y La herida, y Una historia argentina en tiempo real, que tiene más de mil páginas”.

Un ensayo político y personal de casi mil páginas archivo

En la primera “función”, Fernández Díaz va a dialogar cara a cara con Vargas Llosa. “Creo que es el acto más importante de la Feria porque es el escritor más relevante que tenemos de visita en esta edición. Es la tercera vez que lo entrevisto en la Feria. Las dos anteriores fueron inolvidables. En esta oportunidad vamos a hablar de La mirada quieta (de Pérez Galdós), su último libro. El Nobel de Literatura peruano se encerró durante la cuarentena a leer toda la obra del autor español Benito Pérez Galdós y nos cuenta cosas brillantes sobre la literatura, sobre lo que significa el oficio de escribir: a veces, de fallar; a veces, de acertar”, contó a LA NACION.

Y adelantó un deseo: “También tengo la esperanza de poder hablar de otras cosas, de otro libro fundamental que Vargas Llosa no presentó en la Argentina: La llamada de la tribu, donde hace una lectura política e ideológica de la democracia, el populismo y las distintas formas de liberalismo. Es, sin dudas, un libro de cabecera para los argentinos en esta revulsión política que vivimos. Vamos a hablar también de él, de su vida: hace dos semanas tuvo neumonía por Covid. Hoy está en la Argentina con toda la potencia queriendo encontrarse con los lectores argentinos. Hablar con él siempre es un viaje interesante que podría durar horas y lo escucharíamos siempre hipnotizados. Tengo el enorme honor este año de haber sido invitado. Para alguien que lee a Vargas Llosa desde que tiene 14 años es siempre una emoción tremenda tener enfrente al que escribió La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del chivo”.

Con respecto a la segunda “función”, la que lo tendrá como protagonista absoluto, el autor de La logia de Cádiz adelantó: “Con Gonzalo Garcés y Marcelo Birmajer, hablaré sobre mis últimos libros. Va a ser un encuentro muy vivaz con los lectores. La traición, la continuación de la historia de Remil, es un libro políticamente incorrecto: se mete con el mundo de la progresía argentina. Y así como en las novelas anteriores, Remil contó la parte oscura de la política, los sindicatos y las corporaciones, en esta se mete con los que se llaman a sí mismos de izquierda, que suele ser un sector intocable en la literatura. A través de Remil, me metí a fondo con ellos. Remil siempre me permite hacer lo que los artículos de prensa no me permiten”.

Sobre Una historia argentina en tiempo real, el autor dijo: “Es un libro de más de mil páginas hecho con artículos, apuntes privados, diarios, donde trato de contar la intimidad de los últimos diez años del país, mis lecturas obligadas de la última década. El artículo que hago los domingos me obligó a volver a la biblioteca de manera muy intensa, ya no hacía la ficción sino principalmente hacia la ciencia política. Toda esa amalgama está en este libro que tarde muchísimo en escribir. Es un trabajo que me llevó mucho tiempo de edición, de reflexión y de dolor. Es un libro escrito desde el dolor por el país”.

Fernández Díaz reveló también que tenía dudas sobre lanzar el libro durante la cuarentena: “¿Quién iba a comprar un ejemplar de mil páginas?”, se preguntaba por entonces. “Sin embargo, Una historia argentina en tiempo real quedó entre los tres títulos de Planeta más vendidos del año”.