Alfredo Leuco será distinguido con dos premios en la Argentina y en Estados Unidos

El periodista argentino Alfredo Leuco será distinguido con dos reconocimientos en noviembre y diciembre, otorgados por instituciones de la Argentina y de Estados Unidos, vinculadas con la defensa de la libertad de expresión y los valores democráticos.

El Interamerican Institute for Democracy (IID), con sede en Miami, le entregará el Premio Interamericano de Prensa “Dr. Horacio Aguirre” 2025, en la categoría Periodismo de Opinión, por su trabajo como periodista y defensor de la democracia en las Américas. La ceremonia se realizará el 4 de diciembre en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, y contará con la participación del expresidente colombiano Álvaro Uribe. El IID fue fundado por intelectuales y periodistas latinoamericanos exiliados, y tiene como propósito promover la libertad, los derechos humanos y las instituciones democráticas en la región.

Antes de viajar a Miami, Leuco participará de la entrega del Premio Ben Gurión 2025, organizada por la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG). El acto se llevará a cabo el 11 de noviembre en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde el galardón principal será otorgado al escritor Marcos Aguinis, mientras que Leuco recibirá una mención especial junto con la licenciada y periodista Pilar Rahola. El evento será conducido por Luis Novaresio. La entidad promueve los vínculos culturales, científicos y educativos entre la Argentina e Israel.

Con más de cuatro décadas de carrera, Leuco conduce actualmente Le doy mi palabra por Radio Mitre y El diario de Leuco en La Nación +. Fue columnista en medios como Perfil, Clarín, Página/12 y La Gaceta de Tucumán. Además, fue subdirector de El Cronista, de la revista Gente y de Somos. En el pasado recibió dos Premios Konex (2007 y 2017) en las categorías de análisis político audiovisual y televisivo, además de los dos Martín Fierro a la labor periodística (2009 y 2016), reconocimientos del Círculo de Periodistas de Córdoba y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).