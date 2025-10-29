Estados Unidos revocó la visa del Nobel nigeriano Wole Soyinka

El escritor nigeriano Wole Soyinka, de 91 años, primer africano en recibir el Premio Nobel de Literatura, denunció que el gobierno de los Estados Unidos revocó su visa de no inmigrante y le impidió volver a ingresar al país donde residió y enseñó durante varias décadas. La medida, según contó, le fue comunicada mediante una carta oficial del consulado estadounidense en Lagos, fechada el 23 de octubre, en la que se le solicitaba entregar su pasaporte para proceder a la anulación física del visado.

El documento, según explicó, no brindaba razones concretas. Solo indicaba que se había obtenido “información adicional” después de la emisión de la visa. “Ya no tengo visa. Estoy prohibido, obviamente, de entrar a Estados Unidos”, declaró Soyinka a la prensa. “A quienes esperaban verme en algún evento allá, no pierdan su tiempo”, agregó con tono irónico.

Con humor, definió la notificación diplomática como “una carta de amor bastante curiosa de una embajada”, aunque no ocultó su desconcierto. “No tengo antecedentes penales ni he cometido ningún delito”, aclaró. El escritor, reconocido por su defensa de los derechos humanos y su crítica a los regímenes autoritarios, sospecha que la decisión podría estar vinculada con sus comentarios públicos sobre Donald Trump, a quien llegó a comparar con el dictador ugandés Idi Amin. En 2016, cuando el republicano ganó las elecciones, Soyinka rompió su tarjeta de residencia permanente como gesto simbólico de rechazo a sus políticas migratorias.

A lo largo de su trayectoria, Soyinka vivió por períodos prolongados en Estados Unidos, donde residió y enseñó en distintas universidades, como Harvard. Parte de su carrera académica transcurrió entre Nigeria, el Reino Unido y ese país. Su extensa carrera, que abarca más de treinta obras de teatro, ensayos y novelas, lo convirtió en una de las voces más relevantes de la literatura africana contemporánea.

El episodio ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias hacia ciudadanos africanos. Desde julio, la embajada estadounidense en Nigeria redujo la vigencia de las visas de no inmigrante a tres meses y con entrada única, una medida que fue interpretada por analistas como un retroceso en la relación bilateral.

Soyinka aseguró que no planea solicitar una nueva visa ni iniciar reclamos formales. “Esto no se trata de mí. Cuando vemos que la gente es detenida en la calle, que desaparece durante un mes… cuando separan a ancianas y a niños, eso es lo que realmente me preocupa”, expresó.