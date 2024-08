Luis Novaresio volvió a responderle a Milei por un posteo y dijo: “Villarruel es homofóbica”

Escuchar

El periodista Luis Novaresio volvió a responderle al presidente Javier Milei este martes a raíz de un posteo que hizo en Instagram sobre “la sociedad ideal progre” que, según él, incluía “mucho sexo gay”. Al respecto, el conductor de LN+ aseguró que la compañera de fórmula del libertario, Victoria Villarruel, “es homofóbica”.

“Vi ese post donde el socialismo es mucho no laburar y mucho sexo gay. Siempre la pregunta que tengo sobre estos supuestos liberales, porque son conservadores en el resto de las cosas, ¿qué les pasa con el sexo gay? ¿Qué obsesión tienen?” , sostuvo Novaresio en diálogo con Urbana Play.

En ese marco, agregó: “Contesté que sí, que tiene que haber mucho sexo gay, mucha propaganda, mucha difusión, porque hay mucha discriminación. Una palabra como la del Presidente ofende y en muchos casos incentiva casos trágicos”.

En otro tramo de la entrevista, el periodista y conductor habló sobre la vicepresidenta. “[Victoria] Villarruel diciéndome que es mucho que [las personas del mismo sexo] se casen y que alcanza con la unión civil. ¿Qué pasa con este tema? Me duele mucho tener que volver a explicar este tema”, indicó, en referencia a una entrevista que realizó la dos de Milei en LN+ el año pasado, en la que afirmó que alcanzaba “con la unión civil”.

“Me parece que tengo una cierta responsabilidad de decir que no es por acá. Victoria Villarruel es homofóbica, es conservadora, es una persona a la que le molesta la cuestión gay. ¿En serio vamos a volver a discutir este tema? Tenemos un secretario de Culto [Francisco Sánchez] que discute el divorcio. Me parece insólito”, aseveró luego.

En tanto, dijo que “el problema que tiene Milei” es “trasladar las estadísticas sobre economía a este tema”. Y ejemplificó: “Alguna vez me dijo que los no binarios son el 0,4% [de la población argentina] y tienen más difusión que los heterosexuales. Me duele mucho tener que volver a explicar este tema”.

“Estamos en un nivel muy grande de violencia en las discusiones. No tengo ganas de pelear. Lo que sí digo es que hay un colectivo, al que yo pertenezco, que sigue siendo discriminado y que hay que hacer muchas cosas y mucha propaganda”, cerró.

La publicación de Milei y la respuesta de Novaresio

El lunes Milei compartió la imagen de una cárcel junto con un listado de cosas de la supuesta “panacea socialista”. “Prisión: la sociedad ideal progre”, era el título del listado, que enumeraba distintos elementos: “No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay, todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas”.

En ese marco, Novaresio publicó un mensaje en su cuenta de X ayer por la tarde. “Sí, señor Presidente. Con mucho respeto le digo sí, mucho sexo gay. Mucho que hablar de una libre elección de dos personas adultas, que sigue siendo juzgada aún por los que se dicen liberales. Sí, señor presidente. Mucha propaganda gay para revertir la discriminación que han padecido miles y miles de personas, y que siguen padeciendo. Sí, señor Presidente. Mucha prédica para que los que interinamente ocupan lugares de poder entiendan que una palabra de discriminación duele, ofende y en algunos casos invita a decisiones trágicas de quienes la padecen. Sí, señor Presidente. Mucho orgullo gay, mucho. Lo invito, con respeto y cariño, a que piense lo que le digo. Lo que le decimos”.

