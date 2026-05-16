Boom del arte argentino: récords para Kuitca y Ferrari en una subasta en Nueva York

Otros dos artistas locales protagonizan una noticia internacional, días después de que sorprendiera la noticia de que Amalia Amoedo compró la instalación de Matías Duville que representa a la Argentina hasta noviembre en la Bienal de Venecia. Guillermo Kuitca y León Ferrari batieron récords hoy en Sotheby’s de Nueva York, cuando dos de sus obras cosecharon en conjunto más de medio millón de dólares.

Se titula Tres noches, igual que la pintura que podrá verse el mes próximo en Arthouse, y también fue realizada en 1986. Pero tiene tonos azules la pintura de Kuitca que marcó hoy un récord en subastas por una sola obra del artista argentino, al venderse por 332.800 dólares. Es decir, un valor cuatro veces mayor al estimado por esta pieza que pertenecía a la colección de Saul y Ellyn Dennison. En el mismo remate sorprendió Ferrari, al superar su tope anterior con una escultura vendida por 256.000 dólares.

"Tres noches" (1986), de Guillermo Kuitca, vendida hoy en Sotheby's Gentileza Sotheby's

Kuitca ya había sido noticia por lograr cifras mayores, pero en ambos casos se trataba de piezas múltiples. Por 567.000 dólares se compraron en 2022 en Christie’s 19 tondos de la serie Diarios, que pertenecieron a la colección del célebre filántropo Paul G. Allen (cofundador de Microsoft) y forman parte de su muestra actual en Arthaus. La misma casa de remates vendió hace diez años por 511.500 dólares Deng Haag-Praha (1989), un tríptico de colchones con mapas exhibido en la Bienal de San Pablo.

Andrés Buhar con "Tres noches" (1986), pintura que compró el año pasado en arteba y que exhibirá en junio en Arthaus Fabián Marelli

“Excelente precio. Viene muy bien el arte argentino”, comentó a LA NACION Andrés Buhar, quien negó haber comprado esta obra tan parecida a la que compró el año pasado en arteba. Fue él quien marcó un récord para artistas vivos de este país en 2024, cuando compró por 1.270.000 dólares la instalación de Mondongo que ahora está de gira por el país. Ese mismo año, Eduardo Costantini adquirió en Art Basel Miami Beach una calavera del mismo dúo de artistas –integrado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha- por casi medio millón. En esa misma edición de la feria más importante del mundo, un móvil de Julio Le Parc similar al que se exhibe en Ezeiza se vendió por 400.000 euros.

Los "Diarios" de Guillermo Kuitca que pertenecieron a Paul Allen y que ahora se exhiben en Arthaus Gentileza Christie's

La visibilidad del arte argentino en la escena global creció de manera drástica esta semana, luego de que Amoedo confirmara que compró Monitor Yin Yang, la obra de Duville que había sido destacada por la plataforma Artsy como uno de los diez mejores espacios institucionales de países que participan de la 61° edición de la bienal. Si bien no trascendió cuánto pagó por ella, la coleccionista con treinta años de experiencia anunció que planea exhibirla en varios países.

Escultura sin título de León Ferrari, realizada en 1978 y vendida hoy en Sotheby's por 256.000 dólares Gentileza Sotheby's

Quiso el destino que el mercado internacional volviera a poner hoy la lupa sobre a Ferrari, fallecido en 2013 y reconocido hace casi dos décadas la misma bienal con el León de Oro. Una distinción que era considerada como el “Oscar” de los artistas hasta este año, cuando quedaron envueltos en una polémica tras la renuncia del jurado internacional. Una pieza sin título, realizada en acero inoxidable en 1978, superó según la plataforma Heni en un 13% su récord anterior, logrado en 2019 en Christie’s con Grafismos, flores y mariposas (1998). Toda una premonición del actual florecimiento del arte argentino.