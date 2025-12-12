Alianza en Guadalajara: se creó el Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que concluyó el domingo pasado, se creó el Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (Cieua), organismo de colaboración regional con el propósito de dar continuidad y estructura al Acuerdo de Guadalajara firmado en 2024 en la FIL tapatía por más de quinientas editoriales universitarias y científicas de Iberoamérica comprometidas con “una ciencia de calidad, abierta, inclusiva y articulada en español y portugués”, según se lee en el documento firmado el miércoles 3.

Aunque parezca absurdo, muchas publicaciones e investigaciones académicas no son consideradas si no se publican en inglés.

Integran el Consejo la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, la Associação Brasileira das Editoras Universitárias, la Red de Editoriales Universitarias Nacionales de la Argentina, la Red de Editoriales de Universidades Privadas de la Argentina, la Red de Editoriales Universitarias Chilenas, la Red de Editoriales Universitarias del Ecuador, la Red de Editoriales Universitarias y Académicas del Perú, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, la Comisión de Editoriales Universitarias Públicas de Costa Rica, la Red de Editoriales Académicas de El Salvador, la Red Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México, el Grupo de Editoriales Universitarias de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y la Associação Portuguesa de Editoras do Ensino Superior.

Por la Argentina, estuvo presente en el acto de constitución del Cieua el investigador e historiador Pablo Vommaro, director ejecutivo de Clacso.

Entre los objetivos del organismo se destacan la promoción del español y el portugués como lenguas científicas, para garantizar su presencia, valoración y circulación en los sistemas de evaluación, indexación y difusión global; el impulso al acceso abierto, la equidad lingüística y la visibilidad del conocimiento generado en las instituciones de educación superior y centros de investigación de Iberoamérica; el fomento de la innovación en la edición académica, que contemple el uso ético de sistemas, herramientas y tecnologías, como la inteligencia artificial; la consolidación de vínculos con organismos y agencias públicas de evaluación científica, y la posibilidad de actuar como interlocutor frente a instancias y organismos nacionales e internacionales.

Las principales líneas estratégicas de colaboración del Consejo incluyen la promoción de las buenas prácticas en la edición académica, con el fin de lograr el reconocimiento de calidad de las agencias nacionales de evaluación, fortalecer la legitimidad científica de los libros y las revistas académicos de las instituciones de educación superior y centros de investigación y robustecer iniciativas como el sello CEA-APQ (Calidad en Edición Académica-Academic Publishing Quality) y el DPA (Declaración de Prestigio Académico); la creación de un catálogo iberoamericano de publicaciones académicas y universitarias con alcance global; el fortalecimiento del vínculo entre autores, editores, distribuidores, libreros y lectores; el diseño de promoción de proyectos colectivos, como la Plataforma Editorial de Publicaciones en Abierto; la creación de un proyecto iberoamericano de revistas académicas en español y portugués; la circulación efectiva y el uso de estándares éticos en publicaciones periódicas, la investigación sobre el libro académico, la planificación conjunta de jornadas profesionales de las editoriales académicas en ferias nacionales e internacionales del libro, las coediciones y la promoción de programas de movilidad para editores y técnicos editoriales, con el fin de mejorar su formación.

El consejo está conformado por siete integrantes, con dos representantes de la Península Ibérica y cinco de América Latina. Se designará un miembro por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas; otro por la Asociación Portuguesa de Editoriales de Enseñanza Superior; cuatro por la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe y uno por la Asociación Brasileña de Editoriales Universitarias. Los consejeros estarán en funciones durante un periodo de dos años, con posibilidad de prórroga por un periodo igual.

“La constitución del Consejo Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica es fundamental porque formaliza la continuidad y estructura del Acuerdo de Guadalajara -dice a LA NACION María Fernanda Pampín, directora de Publicaciones de Clacso-. Sus funciones principales incluyen fijar el rumbo, la visión y los objetivos de los proyectos y estrategias para garantizar el cumplimiento de las acciones declaradas en el documento”.

“Las asociaciones venimos trabajando desde hace largos años en conjunto y esta alianza se fortaleció muchísimo en el último año luego del Acuerdo de Guadalajara”, señala Pampín, una de las representantes argentinas de las asociaciones del flamante Consejo junto con Rafael Paredes, por la Red de Editoriales de Universidades Privadas de la Argentina, y Javier Piccolo, coordinador ejecutivo de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales de la Argentina.