Con invitados internacionales, comienza el 5° Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y la Edición

Organizado por el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro, de miércoles a viernes se realiza el 5° Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y la Edición (Caele), en el Edificio Volta de la Universidad Nacional de San Martín (avenida Roque Sáenz Peña 832). Con entrada libre y gratuita, el encuentro convoca a investigadores, docentes, editores, diseñadores, estudiantes y lectores que quieran informarse acerca de un campo de estudios en creciente expansión y profesionalización.

La primera edición del Caele se hizo en 2012 y, desde entonces, se consolidó como uno de los foros más importantes de Iberoamérica para la reflexión y el debate sobre el libro y la edición, un área que articula enfoques de sociología, antropología, bibliología, historia intelectual, mercados editoriales y tecnologías de lectura.

El coloquio reunirá a doscientos investigadores y profesionales del mundo del libro de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos, España y Portugal.

Entre muchos otros, participan Diego Barros, José Luis de Diego, Ezequiel Saferstein, Adrián Celentano, Paula Cuestas, Ana Mosqueda, Magdalena Cámpora, Guido Herzovich, Martín Bergel, Laura Fólica, Bernardo Orge y Daniela Szpilbarg, y los mexicanos Sebastián Rivera Mir y Lourdes Calíope Martínez González, las brasileñas Ana Elisa Ribeiro, Cecília Fernandes de Castro y Lorenna Bolsanello de Carvalho, las portuguesas Débora Dias y Gisella de Amorin Serrano, los colombianos Juan David Murillo Sandoval, Paula Andrea Marín Colorado y Santiago Vásquez Zuluaga, la peruana Luz Vargas de la Vega y el chileno Sebastián Hernández Toledo.

Alejandro Dujovne y Ezequiel Saferstein, organizadores del evento

“Si cada época se define, entre otras cosas, por las preguntas y desafíos que presenta, la nuestra está marcada por la aceleración de la tecnología digital y la irrupción de la inteligencia artificial en casi todas las esferas de la vida -dice a LA NACION el doctor en Ciencias Sociales Alejandro Dujovne, director de la entidad organizadora del coloquio-. Este nuevo escenario nos obliga a mirar, desde otro lugar, qué significan los libros, cómo se producen, circulan y se leen, y qué actores, prácticas e infraestructuras sostienen la cultura impresa en América Latina. Este quinto coloquio propone ese ejercicio de mirada: volver al pasado desde la historia y observar el presente desde la sociología, para comprender no solo los cambios del ecosistema editorial, sino también la centralidad de las relaciones humanas, de las trayectorias sociales y de las experiencias biográficas que hacen posible cada editorial y cada libro”.

Este miércoles a las 11.30, Dujovne dará la conferencia de apertura, titulada “El libro latinoamericano, un sueño eterno”. “Me interesa recuperar el largo e inacabado debate sobre la idea de un mercado editorial latinoamericano o hispanoamericano, y ensayar algunas hipótesis sobre las posibilidades y límites que enfrentan hoy las editoriales independientes de la región para circular tanto dentro de América Latina como en España”, anticipa.

Durante las tres jornadas -comenzarán a la mañana temprano y concluirán al atardecer- habrá catorce simposios y más de 140 ponencias, además de conferencias, conversatorios, presentaciones de libros, lanzamientos de revistas académicas (Políticas de la Memoria y Pliego) y una feria editorial. La programación completa se puede consultar en este enlace.

Colaboran en la organización del coloquio el Programa de Historia y Antropología de la Cultura, el Instituto de Antropología de Córdoba, el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas y el Centro de Estudios Latinoamericanos.

Destacados

Este miércoles a las 14, en el simposio “Los estudios de edición y traducción desde la perspectiva de género y los feminismos”, investigadoras de América Latina debatirán sobre la práctica editorial orientada por los feminismos. A las 16, comenzará el simposio “Estudios históricos y contemporáneos sobre la escritura, la edición y la lectura”.

El jueves a las 14, se podrá participar del simposio “El libro político. Edición y proyectos políticos” y, a las 18.30, se hará la charla “A trajetória de um editor universitário brasileiro”, con la participación del editor y profesor brasileño Plinio Martins, en diálogo con Gustavo Sorá y Horacio Tarcus sobre su itinerario profesional, las decisiones editoriales y la dimensión cultural de la edición universitaria en Brasil.

El viernes a las 16, se hará la mesa de debate “Transformaciones digitales e inteligencia artificial en la producción y circulación de libros”. La mesa de cierre, titulada “Cartografías de los estudios del libro y la edición en América Latina”, tendrá lugar a las 18.30, antes del brindis de despedida. El panel final buscará trazar mapas y preguntas del campo desde una perspectiva regional, plural y colaborativa, recuperando las discusiones que se desarrollaron durante el encuentro.