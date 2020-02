Alta Fidelidad: BTS, Soda Stereo y los misterios de la fe

Crédito: Studio Tomás Saraceno

En las escalinatas del CCK sucedió esa tarde algo inusual. Se acomodaron allí manteros que parecidos solo a los que pueblan las proximidades del Luna Park en las noches de show. Vendían remeras, pantallas tipo abanico, vinchas y bastones láser del grupo coreano BTS , estrellas del K-Pop (Korean Pop). Para quien los desconozca, las siglas de Bangtan Sonyeondan corresponden a una boy band formada en las oficinas y estudios de Big Hit Entertainment en Seúl, que alcanzó status global llegando a recibir la Orden al Mérito por difundir la cultura coreana en el mundo. ¿Cómo Los Beatles condecorados por la Reina Isabel en 1965? Sí. Y también como Los Beatles, entonces, BTS tiene fans mujeres adolescentes y preadolescentes que gritan y aúllan en el éxtasis de la BTSmanía. Son parte del A.R.M.Y (Adorable Representative MC for Youth) y entran en combustión de hormonas en la Ballena, la sala sinfónica del Centro Cultural Kirchner. ¿Están cantando en Buenos Aires los BTS? Nada de eso. Gritan porque en el escenario el curador Daehyung Lee apunta su smartphone hacia ellas para que griten "¡Connect BTS!" y la imagen de las A.R.M.Y argentinas extasiadas se viralice al instante. Junto a él está Tomás Saraceno, artista argentino radicado en Berlín. Si bien es reconocido en todo el mundo como una figura del arte contemporáneo deber ser esta la primera vez que escucha su nombre coreado por 1700 chicas que agotaron las entradas disponibles para verlo en 45 minutos. "¡Ole ole ole, Tomás, Tomás!". Saraceno parece abrumado. Este no es el tipo de caricia cool que otorga el mundo del arte sino un cachetazo de afecto artificial.

Como se sabe, para la gira "Gracias Totales" Zeta Bosio y Charly Alberti decidieron sacar a pasear la leyenda de Soda Stereo , una vez más (¿la última?), y esta vez sin Gustavo Cerati que murió ya hace más de cinco años. Para poner en escena el fantasma del líder, compositor y motor del trío, el ahora dúo decidió convocar a un grupo de artistas latinoamericanos y no (el inglés Chris Martin de Coldplay). La voz de Cerati es tan irreemplazable para la música pop argentina como la de Gardel para el tango, por ponerlo de algún modo. Pero la idea del homenaje prendió y el dúo comienza su gira (mágica, misteriosa) el 29 de este mes en Colombia, para cerrar el 21 y 22 de marzo en Buenos Aires, donde empezó todo. En estos días se supo que los invitados "podrán estar en forma presencial o no". Es decir que pueden no estar de cuerpo presente sino filmados. Lo cual los pone en el mismo lugar que Cerati que solo puede estar.filmado. Bienvenidos a Soda Espectro.

Las chicas del ejército BTS llegaron a la Ballena para ver un documental de unos veinte minutos donde se muestra el backstage del proyecto Aerocene Pacha, la escultura voladora con la que Tomás Saraceno consiguió que un globo se elevara por primera vez sin ayuda de nada que no sea el aire y el sol. Su obra siempre está en la frontera del arte y la ciencia, y esta vez, además, terminó por anudar los intereses de la comunidad de Salinas Grandes, Jujuy, que pelea por sus recursos naturales, y los héroes manga pop de BTS que estuvieron por detrás del proyecto. Connect BTS es una iniciativa de los coreanos que sucede con 22 artistas contemporáneos en Londres, Berlín, Nueva York, Seúl y Buenos Aires. Para cuando Saraceno consiguió elevar su globo-escultura voladora estableciendo un récord mundial (así como los BTS lograron tres número uno en menos de un año) se cuenta que un micro transportó a las fans de Salta y Jujuy que en medio del árido paisaje de las salinas bailaron y cantaron las pegadizas canciones K-Pop. Como en el CCK lo hicieron en nombre de sus ídolos, semidioses que procesan toda la información desde Seúl para crear un culto universal. Acá en el CCK o allá en las Salinas no hace falta que los BTS estén presentes físicamente. Basta con que convoquen para que las A.R.M.Y se movilicen. Del mismo modo que el ahora dúo Soda Stereo convoca a celebrar a Cerati en ausencia. Es el pop como culto, misterios de la fe.