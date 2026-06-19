Alejandro Marmo: “Ningún argentino lleva una camiseta con la cara de un economista”

El fervor mundialista saca a relucir la celeste y blanca. Este sábado, Día de la Bandera, a las 17.30 en el Club Atlético Ituzaingó (Blas Parera 1251) y el lunes, Día del Futbolista Argentino, en la esquina de Perette e Islas Galápagos, en el Barrio Mugica de la ex-Villa 31, a las 18, el artista Alejandro Marmo inaugura dos piezas de la serie Diego Iluminado, con el retrato del ídolo deportivo Diego Maradona.

El lunes se conmemora además el 40° aniversario de la hazaña del futbolista nacido en Villa Fiorito, que le hizo dos goles a la selección inglesa en el Mundial de México de 1986. Habrá actividades para toda la familia y se invita a los vecinos a asistir con banderas y camisetas de la Argentina.

El artista Alejandro Marmo en su taller Daniel Jayo - LA NACION

“Messi, como Maradona en su momento, marca esta época -dice el artista a LA NACION-. Pero olvidar a Diego es tapar la historia; Messi es el proyecto de lucha y disciplina en la adversidad, y por eso es hoy el número uno. Y Diego es el respeto por la memoria histórica del fútbol”. La serie maradoniana de Marmo se instala en barrios periféricos y clubes de fútbol; en 2020, un Diego Iluminado llegó al Napoli, en Italia, y hay otras piezas en el Estadio UNO de Estudiantes de La Plata y en la cancha de Newell’s Old Boys, en Rosario.

Diego Maradona iluminó el Mundial de Fútbol de 1986 en México RODOLFO DEL PERCIO - AFP

“En el siglo XIX, los que marcaron la historia fueron héroes como San Martín, Belgrano, Güemes, Sarmiento; en el XX, los que construyeron magia colectiva fueron almas iluminadas como las de Gardel, Bonavena, Carrizo, Bochini, que dejaron huella en el corazón de los argentinos -reflexiona Marmo-. Y el alma iluminada de Diego no se debe tapar, sino que hay que agradecerle mucho. Messi es tan valioso como jugador por su tolerancia a la frustración, por su constancia; es un modelo no solo para el fútbol sino también para la vida de un luchador en la resistencia. El mayor espectáculo del mundo es enfrentar la adversidad; ese legado es mucho más importante que ser el mejor atleta del mundo”.

Los vecinos del Barrio Mugica colaboraron en la instalación de la obra que honra el ídolo deportivo Gentileza

“Lo importante es saber que, antes del amor que hoy despierta Messi, hubo un pibe de Fiorito que soñó en grande y nos regaló los mundiales de 1986 y 1990 -sostiene-. Y todo se concentra en el amor a la República Argentina; Maradona y Messi armaron la mística que construye nación y que, generalmente, la economía traiciona. Ningún argentino lleva una camiseta con la cara de un economista”.

Las obras -que miden dos metros de alto por, aproximadamente, dos metros de ancho- se iluminarán el sábado y el lunes, respectivamente, con los colores de la bandera argentina.