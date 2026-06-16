Tapan el mural que un artista argentino dedicó al Quijote para hermanar una ciudad argentina con Alcalá de Henares

MADRID.— En 2007, la ciudad argentina de Azul, a 300 km del Obelisco, recibió el reconocimiento de la Unesco para convertirse en ciudad cervantina y sumarse así a Alcalá de Henares, cuna del autor de El Quijote, y a Guanajuato, en México. En 2008 se gestó la idea de hermanar a las ciudades de Azul y de Alcalá de Henares mediante un puente cultural transatlántico, a través de una creación que ambas comunidades pudieran disfrutar. Ambos alcaldes se reunieron y se comenzó a diseñar el proyecto que se materializó en 2011 con la firma y huella del dibujante Miguel Rep en ambos lados del océano. Sin embargo, en la ciudad española donde se erigía el mural, se ha borrado con el codo aquella creación, ahora sepultada por una postal de la ciudad.

La Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España ha manifestado su repudio a la “bárbara destrucción del mural”, cuya noticia ha recibido con “sorpresa, consternación e indignación” y ha transmitido a la sociedad en una carta con 400 firmas del mundo de la cultura. Estas voces reclaman, a su vez, “la rápida reposición del mural destruido, junto con la pública petición de excusas al autor, a los alcaínos y al conjunto de la sociedad española por este atentado a su patrimonio”.

En diálogo con LA NACION, Rep recordó el inicio de este proyecto: “La aventura del mural es muy hermosa y quijotesca. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares me brindó todo lo que necesitaba y, durante dos semanas, la emprendí con el mural, cuyos colores elegidos eran plenos, negro y amarillo, para facilitar su restauración parcial permanente. Hice lo mismo en Azul. Los de Alcalá fueron días muy felices y terminó inaugurándose un mural que sería para siempre”. En 2005 el dibujante había conocido otro hermano: José Manuel Lucía Megías, catedrático experto en la obra cervantina, catalizador de los “Murales del hermanamiento”, cuyo objetivo era dejar una memoria viva del autor que creó no solo al Quijote, sino la novela moderna. El sitio escogido en Alcalá de Henares, cuna del autor del Siglo de Oro, fue la conocida Casa Tapón, en la Plaza de los Santos Niños, frente a la Catedral. En un caluroso verano, Rep comenzó a plasmar su diseño de los célebres hidalgo y escudero de La Mancha y varios molinos, sobre un fondo amarillo que constrastaba con el azul del cielo.

“Los murales hermanos” han tenido una suerte diferente: en 2018 se restauró el mural de Azul, mientras que el de Alcalá de Henares cada vez más evidenciaba los estragos de la exposición solar, el tiempo y la intemperie. Lucía Megías nuevamente comenzó a movilizarse para lograr restaurarlo y se reunió con autoridades locales en 2024, junto con Rep, en uno de sus viajes a Madrid. “Hace poco más de un mes viajé a Madrid, esta vez para presentar mi libro sobre Charly García. José Manuel y yo tuvimos una reunión con el ex alcalde que inauguró el mural, quien ahora está encargado de Patrimonio de Madrid. Mientras esto ocurría, y sin que nadie me avisara, estaban destruyendo el mural, para erigir otro. Me enteré de esto a mi regreso a Buenos Aires”, explica Rep.

Lucía Megías asegura que con este hecho se ha cometido una “ilegalidad” y distingue entre el arte urbano furtivo (la alcaldesa de Alcalá de Henares esgrimió que esta expresión es, por naturaleza, efímera) del arte urbano institucional, es decir, el muralismo contemporáneo: “Nada que ver uno con el otro, y el identificarlos como una «mesma cosa» o se debe a la mala intención o a desconocimiento e incultura”.

“Siento que esto es un atropello, más allá de mi mural, a todo patrimonio artístico. Dejar que una obra se deteriore y luego no avisar a quien lo realizó, es algo muy prepotente y ultrajante. He hecho murales en muchos lados: en mi patria, Argentina, en otros países y en mi segunda patria, ya que desde el año pasado tengo pasaporte español”, agrega Rep, quien considera que se podría haber encontrado una solución, ya que resultaba “fácilmente conversable y realizable” su restauración.

“Yo amo Alcalá, como amo Azul y al Quijote, y en estas semanas de shock espero que recapaciten, que esto marca un precedente de impunidad para obras presentes y futuras. Esto es hermanamiento, cultura y amor”, agregó Rep.