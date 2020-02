Charly Alberti y Zeta Bosio estarán al frente de la gira que recorrerá todo el continente americano Crédito: Rodrigo Alonso

El anuncio de la gira Gracias Totales, que encabezarán Charly Alberti y Zeta Bosio como una celebración final del legado de Soda Stereo, generó alegría entre los fans de la banda pero también muchas críticas. Por eso, en una conferencia de prensa, los músicos y artífices del tour contaron cómo van a ser los shows, dieron detalles acerca de cómo fue el proceso creativo detrás del espectáculo y se defendieron también de los ataques que sufrieron en las redes. Además, confirmaron que en todos los recitales de la gira tendrán, al menos, un invitado presente de manera física sobre el escenario.

"Nosotros lo que nunca quisimos hacer es el típico show que es: 'Y ahora... ¡ Richard Coleman! Richard, vení al escenario'. Teníamos la oportunidad de hacer un homenaje en un lugar, con toda la gente, pero eso ya se había hecho mil veces", comentó Alberti en un evento de prensa. Además, el baterista apuntó que la banda " siempre trató de romper algo", así que les pareció que la mejor manera de celebrar su larga trayectoria fue con el armado de "un show completamente diferente".

El espectáculo contará con la aparición de artistas en vivo y fragmentos de otros músicos pregrabados. Los invitados que estarán cada fecha irán variando, y ningún show va a ser igual al anterior. " No queríamos que todos los cantantes estén en vivo al mismo tiempo y que solo Gustavo Cerati estuviera grabado", dijo Bosio.

Además de la música, se proyectará una especie de documental armado a partir de diferentes videos inéditos que fueron recolectando con el paso del tiempo. "Para nosotros es un desafío que las nuevas generaciones entiendan qué es Soda Stereo. Por eso, parte del show va a ser una narrativa fílmica de nuestra historia, de momentos que la gente nunca vio", señaló el bajista.

La idea surgió del trabajo que hicieron Bosio y Alberti cuando estaban con las cintas para Sep7imo día, el show del Cirque du Soleil. Ahí se pusieron pensar como compartir las emociones que les generaba escuchar y visualizar esas presentaciones a un público masivo. "En algún momento nos habían quedado las ganas de hacer algo por Gustavo pero por una cosa u otra no podíamos. Queremos ser los guardianes de nuestra historia. Si no empiezan a aparecer libros y documentales que la gente hace sin consultar y terminan contando una historia que no es", afirmó Alberti.

A través de los años, se transformó la forma que la gente vive los recitales, así que Alberti y Bosio empezó a repensar cómo podían armar un show aggiornado a la nueva era. Tomando inspiración del show The Wall, de Roger Waters, y de la banda de Damon Albarn, Gorillaz, los músicos encontraron una nueva veta. "La pantalla es el medio en el que todos ven los shows de música hoy en día. Nosotros vamos a hacer que en esa pantalla conviva alguien que estuvo grabando su parte hace dos meses, con la banda en vivo y con Gustavo", comentaron. También hablaron de por qué decidieron no usar hologramas. "La realidad es que solo te sirve en un teatro de 2000 personas. Si estamos tocando en un estadio y ponemos un holograma, tendríamos que poner una cámara. ¿Dónde verías entonces a Cerati? En la pantalla. No tenía sentido", explicaron.

Acompañados por un seleccionado de 14 artistas, Zeta Bosio se negó a dar los nombres de los que se quedaron afuera. "No vamos a mencionar ninguno por respeto", indicó. "Ninguno de los que no pudieron ser parte del show fue porque no quisieron, sino porque tuvieron inconvenientes con la agenda", complementó Alberti. Además, dieron cuenta de cómo consiguieron que Chris Martin, cantante de Coldplay, se sume a la gira. " Es fan, escucha todos los discos. Ponía Sueño Stereo y nos preguntaba ¿Cómo hacían para sonar los tres así?", aseguraron.

Los músicos también se refirieron a las críticas que recibieron cuando se confirmó que algunos artistas no estarían en vivo durante la gira. " Creímos que se había entendido mucho mejor. A mí me gusta que la gente vaya y se encuentre con una sorpresa, pero nos empezamos a dar cuenta que los haters le ganaban a la lógica y el corazón", según comentó Alberti. "Nuestra labor es llevar las cosas más allá, y no ponerme a pensar si me dicen: 'A Gustavo no le hubiera gustado si.'. Los únicos dos que estuvimos toda la vida con él somos nosotros".

La banda hará 16 recitales a lo largo de América, empezando en Bogotá el 29 de febrero. De ahí, el grupo irá recorriendo todo el continente, visitando países como Perú, México e incluso Estados Unidos. El 21 y 22 de marzo será el turno de Buenos Aires, con sendos shows en el Campo Argentino de polo. Luego, seguirán su recorrido hasta el cierre de la gira en Santiago de Chile, a mediados de mayo. Los músicos que tocarán junto a Soda Stereo son Rubén Albarrán, Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Draco Rosa, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas y Chris Martin. " Es un show con canciones de Soda Stereo igual a como lo tocábamos nosotros. Lo cual hace de esto algo mucho más divertido, mucho más lindo", comentaron el bajista y el baterista.

Para ellos, esta gira se siente como un punto final de su trayectoria. "En lo personal siento que esta es la última vez real, no es la vuelta de Soda", afirmó Alberti, quien agregó: "Es un último festejo que hacemos solo porque la tecnología lo permite". Bosio también siente que esto no es un regreso, ya que " no vuelve lo que no se fue". " Nosotros también nos sentimos raros. No sabemos exactamente lo que va a ocurrir cuando subamos por primera vez al escenario. Nos preguntamos también qué va a pasar, pero esa es la misma sensación que tuvimos cuando sacamos Dynamo, o cuando salimos con Canción animal", concluyó el músico.