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Argentrivia, el juego de cartas que pone a prueba lo que locales y visitantes saben de la Argentina

Un mazo con preguntas y respuestas sobre historia, geografía y viajes, cultura pop y deportes para jugar en la previa de los partidos del Mundial; una original opción de regalo para el Día del Padre

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Daniel Gigena
LA NACIONDaniel Gigena
Para amenizar la previa de los partidos y saber más del país natal de Messi, llegó "Argentrivia"
Para amenizar la previa de los partidos y saber más del país natal de Messi, llegó "Argentrivia"Gentileza

Rosas murió en el exilio y fue enterrado en Inglaterra. ¿Que presidente repatrió sus restos?“, ”En qué año ganó Borges el Premio Nobel de Literatura”, “¿Cuántas provincias tiene Argentina?“, ”¿Cuál es plato favorito de Messi?“ y “¿Cuál es el animal del escudo de la selección argentina de rugby?” son algunas de las preguntas de las cartas de Argentrivia. ¿Cuánto sabés de la Argentina?, juego de preguntas y respuestas para todo público que es récord de ventas en cadenas de librerías. Fue publicado por FERA y cuesta $33.000.

Más argentino que la jarra del pingüino para servir el vino, el juego de cartas "Argentrivia"
Más argentino que la jarra del pingüino para servir el vino, el juego de cartas "Argentrivia"Gentileza

El juego portátil -ideal para la previa de los partidos del Mundial de Fútbol, amén de las sempiternas sobremesas o mateadas con parientes y amigos- incluye ochenta cartas con cuatro preguntas especiales cada una (en cuatro categorías: historia, geografía y viajes, cultura pop y deportes), con las respuestas correctas resaltadas en negrita, un dado y un manual de instrucciones.

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Todas las preguntas hacen referencia a un dato vinculado con nuestro país, en especial a un dato curioso, uno que nos pone orgulloso o alguna información graciosa -dice el autor de las preguntas, el editor Tomás Linch- . Por ejemplo: ¿qué película protagonizada por Leonardo DiCaprio fue filmada en Ushuaia?, ¿En qué provincia queda el pueblo de Matagusanos?, ¿En qué ciudad bonaerense se inventaron los sorrentinos”. El diseño e ilustración, donde brilla el sol de la bandera argentina, es obra de Anabella Vitas.

Para el Día del Padre, el juego de preguntas y respuestas que pone a prueba lo que se sabe de la Argentina
Para el Día del Padre, el juego de preguntas y respuestas que pone a prueba lo que se sabe de la ArgentinaGentileza

Pueden competir de dos a siete jugadores; si son más, se recomienda formar equipos. Si los jugadores sacan 1, 2, 3 o 4, deben responder las preguntas marcadas con ese número (que les hará el jugador de la izquierda). Si responde correctamente, se quedará con la carta y la colocará con el dorso hacia aariba. El objetivo es obtener diez cartas.

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Si el jugador saca un 5 con el dado, puede elegir responder la categoría que más le guste; si saca un 6, pierde el turno. Para los competidores perfeccionistas, es necesario aclarar que la respuesta no debe ser idéntica a la que figura en el dorso; si hay un desliz en un dato secundario, vale igual. Por ejemplo, a la pregunta ”¿Cómo se llama el autódromo de la ciudad de Buenos Aires?“, se puede responder simplemente ”Gálvez" (aunque lleva el nombre de los pilotos Oscar y Juan Gálvez).

Además de las trescientas preguntas, el juego trae cuatro tarjetas especiales con frases argentinísimas como “Preparate un mate”, “Me debés un asado” y dos para adivinar provincias y cantar canciones populares.

“Es muy fácil de jugar y a dos minutos de abrirlo ya podés disfrutar -destaca Linch-. Hay gente que lo usa para definir quién cocina, quién compra helado o qué programa se pone en la TV”.

“Es una clásica trivia, un juego de preguntas y respuestas que termina generando un vínculo emocional diferente de otros -resume-. Porque no es lo mismo responder sobre la capital de Uzbekistán o una canción de los Beatles que sobre Messi, Eva Perón, El Eternauta o René Favaloro. Al final del juego, uno siente debería haberlas sabido esas respuestas”.

Argentrivia figura en el ránking de los más vendidos en cadenas de librerías y su primera edición se agotó en quince días. Se vende en Yenny, Cúspide y muchas librerías y regalerías del país. “Probablemente por el Mundial o porque la Argentina ‘está de moda’, el juego tuvo un éxito impensado”, señala Linch.

Este sábado a las 16, Día de la Bandera, se realizará el primer “Mundial” de Argentrivia en la pizzería Picsa (Nicaragua 4896), en la que dieciséis participantes competirán respondiendo preguntas del juego y otras hechas para la ocasión. Es con inscripción previa en este enlace.

Por Daniel Gigena
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