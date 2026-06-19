Argentrivia, el juego de cartas que pone a prueba lo que locales y visitantes saben de la Argentina

“Rosas murió en el exilio y fue enterrado en Inglaterra. ¿Que presidente repatrió sus restos?“, ”En qué año ganó Borges el Premio Nobel de Literatura”, “¿Cuántas provincias tiene Argentina?“, ”¿Cuál es plato favorito de Messi?“ y “¿Cuál es el animal del escudo de la selección argentina de rugby?” son algunas de las preguntas de las cartas de Argentrivia. ¿Cuánto sabés de la Argentina?, juego de preguntas y respuestas para todo público que es récord de ventas en cadenas de librerías. Fue publicado por FERA y cuesta $33.000.

Más argentino que la jarra del pingüino para servir el vino, el juego de cartas "Argentrivia" Gentileza

El juego portátil -ideal para la previa de los partidos del Mundial de Fútbol, amén de las sempiternas sobremesas o mateadas con parientes y amigos- incluye ochenta cartas con cuatro preguntas especiales cada una (en cuatro categorías: historia, geografía y viajes, cultura pop y deportes), con las respuestas correctas resaltadas en negrita, un dado y un manual de instrucciones.

“Todas las preguntas hacen referencia a un dato vinculado con nuestro país, en especial a un dato curioso, uno que nos pone orgulloso o alguna información graciosa -dice el autor de las preguntas, el editor Tomás Linch- . Por ejemplo: ¿qué película protagonizada por Leonardo DiCaprio fue filmada en Ushuaia?, ¿En qué provincia queda el pueblo de Matagusanos?, ¿En qué ciudad bonaerense se inventaron los sorrentinos”. El diseño e ilustración, donde brilla el sol de la bandera argentina, es obra de Anabella Vitas.

Para el Día del Padre, el juego de preguntas y respuestas que pone a prueba lo que se sabe de la Argentina Gentileza

Pueden competir de dos a siete jugadores; si son más, se recomienda formar equipos. Si los jugadores sacan 1, 2, 3 o 4, deben responder las preguntas marcadas con ese número (que les hará el jugador de la izquierda). Si responde correctamente, se quedará con la carta y la colocará con el dorso hacia aariba. El objetivo es obtener diez cartas.

Si el jugador saca un 5 con el dado, puede elegir responder la categoría que más le guste; si saca un 6, pierde el turno. Para los competidores perfeccionistas, es necesario aclarar que la respuesta no debe ser idéntica a la que figura en el dorso; si hay un desliz en un dato secundario, vale igual. Por ejemplo, a la pregunta ”¿Cómo se llama el autódromo de la ciudad de Buenos Aires?“, se puede responder simplemente ”Gálvez" (aunque lleva el nombre de los pilotos Oscar y Juan Gálvez).

Además de las trescientas preguntas, el juego trae cuatro tarjetas especiales con frases argentinísimas como “Preparate un mate”, “Me debés un asado” y dos para adivinar provincias y cantar canciones populares.

“Es muy fácil de jugar y a dos minutos de abrirlo ya podés disfrutar -destaca Linch-. Hay gente que lo usa para definir quién cocina, quién compra helado o qué programa se pone en la TV”.

“Es una clásica trivia, un juego de preguntas y respuestas que termina generando un vínculo emocional diferente de otros -resume-. Porque no es lo mismo responder sobre la capital de Uzbekistán o una canción de los Beatles que sobre Messi, Eva Perón, El Eternauta o René Favaloro. Al final del juego, uno siente debería haberlas sabido esas respuestas”.

Argentrivia figura en el ránking de los más vendidos en cadenas de librerías y su primera edición se agotó en quince días. Se vende en Yenny, Cúspide y muchas librerías y regalerías del país. “Probablemente por el Mundial o porque la Argentina ‘está de moda’, el juego tuvo un éxito impensado”, señala Linch.

Este sábado a las 16, Día de la Bandera, se realizará el primer “Mundial” de Argentrivia en la pizzería Picsa (Nicaragua 4896), en la que dieciséis participantes competirán respondiendo preguntas del juego y otras hechas para la ocasión. Es con inscripción previa en este enlace.