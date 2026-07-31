Amnistía Internacional pide disculpas a J. K. Rowling y elimina la “lista negra” de organizaciones “antiderechos”

En el día de su 61° cumpleaños, la escritora británica J. K. Rowling aceptó las disculpas publicadas por Amnistía Internacional (AI) en su página web por el informe “Una amenaza creciente: el movimiento antiderechos en el Reino Unido”, elaborado por Amnistía Internacional Reino Unido (AIUK, por sus siglas en inglés), en el que se había incluido Beira’s Place, el centro de atención y apoyo exclusivo para mujeres fundado y financiado por Rowling, entre más de cien organizaciones. Según el informe de la filial británica de Amnistía Internacional, formaban parte de un movimiento contrario a los derechos civiles.

Rowling y representantes de organizaciones feministas y gay-lésbicas que no comparten los principios del activismo trans sobre la identidad de género denunciaron a la organización por confeccionar una “lista negra” y amenazaron con iniciar una demanda legal masiva. La doctora Agnès Callamard es la secretaria general de Amnistía Internacional y la directora ejecutiva de AIUK es Kerry Moscogiuri.

“Este documento nunca debió haberse publicado, y Amnistía Internacional Reino Unido es totalmente responsable de este error –sostiene el descargo–. El informe se retiró a las 48 horas de su publicación, tan pronto como la dirección fue notificada de su existencia, no se promocionó activamente y no se volverá a publicar. Estamos llevando a cabo una investigación interna para determinar cómo se publicó este informe”.

“Si bien no compartimos las opiniones de estas organizaciones, reconocemos las preocupaciones expresadas por aquellas calificadas como ‘antiderechos’ en el documento –prosigue–. Para mayor claridad: esta etiqueta no representa nuestra postura institucional y pedimos disculpas por su inclusión. En particular, pedimos disculpas a Beira’s Place y a otros grupos que clasificamos como organizaciones críticas con la igualdad de género, a las que no deberíamos haber calificado colectivamente como antiderechos. También hemos retirado un informe anterior más extenso (titulado ‘Como una bola de nieve’) que también hacía referencia a una amplia gama de organizaciones”.

“AIUK se rige por los más altos estándares de investigación, evidencia y supervisión editorial en todas sus publicaciones –se afirma–. Hemos llegado a la conclusión de que este informe no cumplió con dichos estándares. Solicitaremos una revisión externa independiente para aprender de esta experiencia. AIUK mantiene su firme compromiso de defender los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de todos los grupos marginados, incluidas las mujeres, las niñas y los miembros de la comunidad trans”. El pedido de disculpas aún no se difunde en las cuentas de redes sociales de la entidad.

Official statement by @beirasplace on @AmnestyUK's recent climbdown.



"Beira’s Place acknowledges the apology published by Amnesty International together with the undertaking to commission an independent external review into how two reports containing such false and harmful… — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 31, 2026

En su cuenta de X, la escritora difundió hoy la respuesta institucional del centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual con sede en Edimburgo. Rowling fundó Beira’s Place tras una polémica sobre la gestión del Centro de Crisis por Violación de Edimburgo, que en aquel entonces estaba dirigido por una mujer transgénero.

“Beira’s Place reconoce la disculpa publicada por Amnistía Internacional junto con el compromiso de encargar una revisión externa independiente sobre cómo dos informes que contenían tales acusaciones falsas y perjudiciales pudieron ser publicados y promovidos en su nombre –sostiene el comunicado–. La eliminación permanente de ambos informes es una aceptación tácita de que contenían acusaciones que eran falsas y difamatorias contra un gran número de organizaciones que clasificó como ‘críticas de género’. Aunque la disculpa es bienvenida, no repara el daño reputacional causado a Beira’s Place. En particular, la disculpa no reconoce que los más gravemente afectados son el personal que trabaja día tras día para apoyar a las sobrevivientes de violencia sexual y a las muchas mujeres que necesitan y utilizan el servicio”.

“Aunque la disculpa se extiende a esos grupos clasificados como ‘críticos de género’, es notable que muchas otras organizaciones fueron difamadas injustamente por Amnistía en ambos informes simplemente por defender la creencia protegida de que el sexo es real, inmutable e importante en muchas áreas de la vida. Esas organizaciones también merecen una disculpa por escrito”, concluye.

El fallido informe de AIUK recuerda al que se dio a conocer en la Argentina en 2021, en pandemia, cuando se publicó una “investigación” en el dominio reaccionconservadora.net en el que se exponían datos privados de personas, empresas y ONG a las que se caracterizaba como reaccionarias. En aquel momento, por la oleada de críticas, el informe también debió ser eliminado, aunque no existió un pedido institucional de disculpas.