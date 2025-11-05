Argentina será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Calcuta 2026

Por primera vez, la Argentina fue elegida como país invitado de honor en la 49° Feria Internacional del Libro de Calcuta, uno de los mayores eventos culturales del continente asiático. La próxima edición se celebrará entre el 22 de enero y el 3 de febrero de 2026 en el estado de Bengala Occidental, en la India.

Organizada por la Publishers and Booksellers Guild (una organización social que busca promover la lectura y apoyar a editores y libreros en su trabajo), la feria de Calcuta reúne lectores, editoriales, escritores y artistas. Es considerada la feria más grande de Asia: el año pasado la visitaron 2,7 millones de personas. En cada edición se combinan presentaciones de libros, mesas de debate, lecturas, muestras y espectáculos artísticos.

La elección de Argentina como país invitado se anunció oficialmente durante una conferencia de prensa en Calcuta, donde las autoridades locales destacaron las “profundas raíces de la relación cultural con Argentina”.

We are proud to announce that, in a historic first, Argentina will be the Focal Theme Country at the 49th International Kolkata Book Fair. West Bengal and Argentina are united by links of art, football and culture, and this participation is a new page and a wonderful testament to… pic.twitter.com/rk49RFaKNG — Mariano Caucino (@CaucinoMariano) November 5, 2025

El embajador argentino en la India, Mariano Caucino, subrayó el valor simbólico de este reconocimiento. “Nuestros lazos culturales son profundos e incluso anteriores a la independencia de la India y al inicio de nuestras relaciones diplomáticas”, expresó. “La visita de Rabindranath Tagore a Argentina en 1924 es un ejemplo histórico de este vínculo”. Caucino recordó además que la amistad entre el escritor bengalí y Victoria Ocampo se celebra en la película Pensando en él, una coproducción indo-argentina presentada en diversos festivales internacionales.

Durante la presentación, el embajador señaló también que las relaciones entre ambos países atraviesan un momento de crecimiento y cooperación. “India se ha convertido en el sexto socio comercial de nuestro país”, afirmó, y agregó que “este año 2025 tuvimos la visita del primer ministro Narendra Modi al presidente Javier Milei en Buenos Aires”.

Por su parte, Andrés Rojas, responsable de la sección cultural de la embajada argentina, agradeció a los organizadores por haber seleccionado a la Argentina como país invitado en la próxima edición del encuentro, que se desarrollará en una ciudad reconocida como la “capital cultural de la India”.

Calcuta, con más de 14 millones de habitantes en su área metropolitana, es uno de los grandes centros intelectuales del país y sede de importantes universidades, museos y espacios de debate literario. En un país que supera los 1450 millones de habitantes, la feria se ha consolidado como un espacio masivo y popular, donde la literatura convive con expresiones artísticas, tecnológicas y educativas.