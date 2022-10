“Arpa de Boca”: la naturaleza dibujada con trazos de tinta china negra

escuchar

La artista Franca Barone inauguró esta tarde la muestra de ilustraciones “Arpa de Boca”, integrada por obras realizadas en tinta china durante el último año. Son dibujos estampados sobre papel blanco con trazos negros que crean hojas, flores, animales, insectos. Un universo onírico con espíritu surrealista.

Dos de los dibujos de Franca Barone, de la muestra "Arpa de Boca" PATRICIO PIDAL - AFV

Nacida en Buenos Aires, en 1988, Barone se graduó en Estados Unidos, en The New School of Design, de Nueva York. Luego, hizo una maestría en Lógica y técnica de la forma en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Cursó, además, el Programa de Cine de la Universidad Torcuato Di Tella y fue becaria del Laboratorio de Acción del Teatro San Martín en 2019 y de la Universidad SNDO de Amsterdam.

Esta tarde se inauguró la muestra de Franca Barone en Observatorio Atelier. de La Boca. PATRICIO PIDAL - AFV

Hasta el 2020, participó del colectivo La Verdi, a cargo de Ana Gallardo. Estudió en la clínica de Diana Aisenberg y Leila Tschopp. También estudió danza con Guillermo Angeleli, Florencia Vecino y Juan Onofri, entre otros. Actualmente forma parte del grupo de investigación INVESTIGA, a cargo de Viviana Iasparra.

Con curaduría de Violeta González Santos, diseño sonoro de Begoña Cortázar y montaje de Fernando Sucari, la exposición se puede visitar los viernes y sábados, de 16 a 20, hasta el 19 de noviembre, en Observatorio Atelier, espacio de arte ubicado en Avenida Almirante Brown 1037 piso 1, La Boca.

LA NACION