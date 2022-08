Arte argentino de los años 60 “invade” el metaverso

En el marco del NFT ArtWeek de Decentraland (una plataforma de realidad virtual en 3D), el grupo creativo UXArt lanzó su casa museo en el Metaverso NFT, donde la comunidad web puede navegar con sus avatares en un espacio curado por destacados maestros y artistas experimentales.

El arte pop de Mnujín, presente en el metaverso Gentileza prensa

Hasta el domingo, este encuentro virtual inspirado en la Bienal de Venecia cuyo lema es “The World is made of code” (El mundo está escrito en código) ofrece versiones digitales de obras de artistas como Marta Minujín, Gyula Kosice, Eduardo Mac Entyre, Miguel Ángel Vidal, Eduardo Rodríguez y Rogelio Polesello.

Participan también Sotheby´s, Artnet, el Museo de Frida Kahlo, OpenSea, Rarible, SuperRare y varios proyectos de criptoarte destacados alrededor del mundo.

La ciudad hidroespacial de Kosice en versión digital Gentileza prensa

En esta primera exhibición en el Metaverso de Decentraland, UXArt presenta maestros latinoamericanos de la década de 1960 reconocidos internacionalmente cuya obra fue reconstruida digitalmente en formatos 3D. Como valor agregado, la muestra cuenta con la presencia del crypto artista Alberto Echegaray Guevara y su versión coleccionable de Pinocho, obra de arte sobre la mentira y la corrupción presentada durante el G20, en 2018 en Buenos Aires, ahora reconstruida en formato NFT.

UXart es un laboratorio de arte y tecnología a la vanguardia del arte digital desde 2019, cuando acompañó al maestro Julio Le Parc en la intervención con mapping del Obelisco. Creó el primer museo de realidad mixta en la nube 2020. Lanzó XReal, el primer festival de NFTs a cielo abierto en la Isla El Descanso, en 2021. Y este año también está presente con cuatro artistas argentinos en la Bienal de Venecia en el primer pabellón oficial que exhibe NFTs.

UXart museo expone lo mejor del arte cinético, pop art y cripto arte de la región en esta edición y después hará nuevas exposiciones con otros temas y artistas. Felipe Durán, CEO y cofundador de UXart, señala sobre esta muestra: “Algunas de estas obras también se exhiben actualmente en la Bienal de Venecia, entre ellas la ciudad Hidroespacial de Gyula Kosice, que tiene un programa educativo lanzado por la fundación Kosice para todos los colegios de Argentina. Esto evidencia que el criptoarte tiene condiciones diferentes que permiten gestar muestras de impacto global, simultaneas y descentralizadas, a la vez que logran un objetivo de educación, estudio y recreo.”

En la misma dirección, Beto Resano, cofundador y CTO de UXArt, afirma: “El arte está evolucionando y las tecnologías también. La web3 nos da la oportunidad de formar parte de una manera diferente: somos todos dueños y beneficiarios en un sistema descentralizado. Ahora, junto a Decentraland, el concepto de museo y Metaverso le permite a UXArt, a los artistas y usuarios obtener beneficios exclusivos en nuestra comunidad, a través de nuevas experiencias”.

Un Pinocho en formato NFT en el museo digital Gentileza prensa

De esta manera, UXArt crea un ecosistema de metaversos para sus colecciones de NFTs vinculando UXart app, su museo de realidad aumentada y mixto de descarga gratuita, el festival de NFTs XREAL y ahora la vinculación de la casa museo virtual en el metaverso Decentraland.

Cuando le preguntan cómo es el comercio de estas piezas Durán aclara que “aún estas obras no están a la venta ya que el laboratorio considera que si bien la blockchain viene a solucionar el problema de transacciones del arte digital y dar claridad a las condiciones de la obra y múltiples beneficios para el artista y sus coleccionistas, el mercado de las criptomonedas actual hace que muchas veces se confunda el valor de las criptomonedas con el de las obras y esto no le hace bien al arte. Por eso venimos investigando diferentes opciones para vender las colecciones a comunidades sólidas que cuiden al artista y a sus coleccionistas. Pronto podremos sacar estas nuevas modalidades de venta al mercado. Por ahora lo que más nos importa es mostrar que el criptoarte no es solo para generar transacciones, sino también para ser exhibido y brindar a la sociedad servicios culturales que muestren patrimonio inmaterial de relevancia histórica, académica y social.”