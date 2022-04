Bienal de Venecia: se amplía la representación argentina con arte digital

En la Bienal de Venecia, la Argentina no solo estará representada por Mónica Heller en el envío nacional, y por las esculturas realizadas por Gabriel Chaile para la muestra central curada por Cecilia Alemani. También se exhibirán obras de arte digital de Gyula Kosice, Julio Le Parc, Miguel Ángel Vidal y Alberto Echegaray en el pabellón de Camerún, que alojará una exposición con artistas de los cinco continentes. Además, arteba Fundación impulsará por primera vez un ciclo de visitas guiadas y María Casado Home Gallery realizará un estudio abierto de Carolina Raquel Antich, argentina que reside en la ciudad italiana.

Algunas de las obras de arte digital que se exhibirán en el pabellón de Camerún pudieron verse en diciembre último en la última edición del Festival XReal, producido por UXArt en la Isla El Descanso, cuando se lanzó la plataforma Superorange.io. Terminaba entonces un año excepcional para el mercado de arte, revolucionado por los Tokens No Fungibles (NFT), que otorgaron a las creaciones inmateriales garantía de propiedad y autenticidad. Gracias a esa condición de pieza única e irreproducible, Beeple vendió un collage digital por 69,3 millones de dólares y se convirtió en el tercer artista vivo más cotizado del mundo.

En Venecia se verá también una recreación de la intervención de Julio Le Parc en el Obelisco porteño Gentileza UXArt

Desde la semana próxima esas piezas integrarán The Times Of The Chimeras, muestra internacional con 22 artistas de todo el planeta, que incluirá obras de arte digital asociadas con NFTs y desarrolladas con tecnología de última generación: inteligencia artificial, hologramas, realidad aumentada y mapping.

Fueron seleccionados entre 500 por la flamante Organización Autónoma Descentralizada de Cripto Arte Global (GCA DAO), que se propone consolidar una comunidad “cultural cripto” global y que está formada por artistas, curadores, empresarios, coleccionistas, poetas, científicos y varios de los inversores pioneros en blockchain.

El holograma de Alberto Echegaray que se verá en Venecia Gentileza Alberto Echegaray

Entre ellos el propio Echegaray, nacido en Venezuela y nacionalizado argentino, que comenzó a comprar criptomonedas hace una década. Experto en finanzas devenido artista, sorprenderá con un “NFT inteligente”: un holograma conectado a Internet, que consigna en tiempo real la suma acumulada en una billetera virtual. Se trata de una evolución de las piezas presentadas en diciembre en UXArt -una esfera de acrílico transparente que contenía 20 bitcoins- y en la edición anterior de la bienal de Venecia: una instalación de tres esferas con dólares y euros triturados –simlares a las que vendió en 2014 en arteba-, y 250 bitcoins. Esta última, exhibida en el Palazzo Mora, fue adquirida según él por el príncipe de Bélgica Pierre d’Arenberg.

La gota de Gyula Kosice en versión holograma, tal como se vio en el festival XReal en Tigre en diciembre Gentileza UXArt

De Kosice (1924-2016) y Vidal (1928-2009) se presentarán creaciones convertidas en hologramas, que también pueden descargarse de manera gratuita en realidad aumentada a través de la aplicación UXArt. De Le Parc, maestro del arte óptico y cinético, una recreación de la intervención que se realizó en el Obelisco porteño, con la que se le rindió homenaje en Buenos Aires en 2019.

“El movimiento de los NFTs comienza a revolucionar el mundo del arte tradicional –opina Andrés Felipe Durán, uno de los impulsores de UXArt y Superorange.io-. La bienal es un espacio importantísimo para mostrarle al mundo estas obras, y lo que implica la tecnología para el arte que va más allá de solo vender”.

Una de las videoanimaciones de Mónica Heller que representará a la Argentina en Venecia está protagonizada por una mujer que se amamanta a sí misma DAVID FERNANDEZ/ AFV

El potencial de esa cita global -que reunirá obras de 213 artistas de 58 países y abrirá al público general el 23 de abril- será aprovechado también por arteba Fundación, que por primera vez realizará visitas guiadas por el pabellón argentino para profesionales y coleccionistas. Estarán a cargo del curador Alejo Ponce de León y la artista Mónica Heller, responsables del envío nacional. Por otro lado, con el apoyo de Fundación Proa y de las galerías argentinas Barro, Herlitzka+Faria, Isla Flotante y Piedras, se invitará a referentes culturales, curadores y coleccionistas internacionales a un encuentro en honor a la participación de artistas de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.

“Estas dos actividades -señaló arteba en un comunicado difundido hoy- tienen por objetivo fortalecer los vínculos internacionales, visibilizar la presencia de la Argentina en escenarios fuera del país, y posicionar a la Argentina como referente en el arte latinoamericano”.