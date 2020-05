Arte, mate y yacarés: Corrientes siempre estuvo cerca

De Alberto Ybarra, "Llevando flores", un óleo sobre madera que se vende en la feria virtual por US$ 250

María Paula Zacharías Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 17:47

El año pasado se realizó la primera feria de arte de Corrientes y un contingente de coleccionistas y galeristas de distintas provincias pudo ver y comprar el arte que ofrecen los creadores de la región. Desde hoy y hasta el domingo, la feria está de nuevo de puertas abiertas, pero -cuarentena mediante- todo el mundo puede asistir: la exposición es virtual y las obras se envían a domicilio.

ArteCo 2020 pone a un clic de distancia a 50 artistas con precios accesibles. Una oportunidad para empezar a convivir con arte, en tiempos en que la vida transcurre puertas adentro. Más de treinta de los autores ofrecen sus obras de manera directa y otros tantos son representados por espacios como El Quiosquito (Resistencia, Chaco), Galería Jacarandá (Goya, Corrientes) y Espacio Baca (Resistencia, Chaco), Le putit (Mar del Plata), La Espejería (Corrientes), Moria (Buenos Aires), Castillo (Catamarca) y las galerías Pasto (Buenos Aires) y nueve integrantes de la Asociación de Galerías de Paraguay. "ArteCo planta los cimientos de una política pública inclusiva que apoye a los artistas locales, genere identidad y también propicie el desarrollo comercial" dice Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes, que organiza la feria con apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

Fotografía digital de Fernando Cattaneo, "Reflejo 1"

"En relación con el mercado, el arte tiene que negociar", dijo esta mañana el gran historiador y ensayista paraguayo Ticio Escobar a la artista local Laura Seniquel, en el ciclo Conversatorio que transcurre estos días en el Instagram Live de la feria . Los precios figuran en dólares porque el público es global, pero los compradores argentinos pueden pedir valores en pesos (la cotización se suele redondearse en cien). Se ofrecen cuotas y el envío es facilitado. "Tanto el pago como el traslado se pactan entre el artista y el comprador, pero acompañamos proyectos individuales y colectivos para acordar los envíos dentro del territorio nacional", señala Maia Eirin, coordinadora de la feria.

"Sumo", escultura en masilla epoxi de sumo Jorge Efren Silva

La selección de artistas está respaldada por un jurado compuesto Gachi Prieto, Julio Sánchez y Andrés Bancalari. Hay pintura abstracta y figurativa, dibujo de todo tipo, arte textil, escultura, fotografía y video. Se presentan artistas de trayectoria como Norma Capponcelli, a quien se rinde homenaje (acrílicos desde US$ 200), y está el artista que fue furor en la edición pasada, Alberto Ybarra, quien vendió todo lo que mostró. Pasto lo sumó a sus filas y le dedicó una exposición en Buenos Aires en febrero pasado. En ArteCo hay algunas de esas obras y muchas recientes. "Normalmente pinto una tras otra, como que voy llegando a una estación y no me puedo atrasar porque ya tengo otra idea, y se van hilando unas con otras", dice este pintor excepcional, creador de Monalisas que toman mate, carpinchos asustados que se encuentran con el David y yacarés que muerden a Van Gogh (parten de los US$ 250).

"La sombra y la flor", pintura de Norma Capponcelli

Por cien dólares, hay fotografías de Fernando Cattaneo, esculturas en macilla epoxi de Jorge Efren Silva y desde 75 es posible hacerse de los muy buscados altares populares de Blas Aparecido. "Lo más reciente es inspirado en las deidades del agua, por la gran baja en el Río Paraná: La Señora Aparecida, por ejemplo, una virgen morena que conocí en Brasil de chico". Hay pinturas de Pablo Gogna, también correntino. " Mi idea es captar el momento en lo cotidiano", dice. Dentro del conjunto de galerías paraguayas agrupadas en la sección Ñande angirü ("nuestros amigos", en guaraní) está la delicada obra de Verónica Viedma, que combina flores con tinta china sobre papel japonés (US$ 390 dólares).

Una tinta china sobre papel japonés de Veronica Viedma

Galeristas como Lilian Ojeda y Florencia Giordana, artistas como Aparecido y Lila Siegrist, y coleccionistas como el propio Gabriel Romero y Juan Carlos Aquino continúan estos días debatiendo en los vivos de Instagram de la feria. "Con esta segunda edición, Corrientes se consolida en la región del Litoral y alrededores con la potencia de visibilizar a los propios artistas y sentar las bases para un mercado propio", señala Natalia Albanese, colaboradora en la organización de la feria, con toda su experiencia al frente de la ya establecida feria de arte cordobesa. La unión hace la fuerza.