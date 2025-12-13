Todas las fotos. El original y atrapante evento que organizaron Alan y Grace Faena junto a Francis Mallmann, en Miami

Estos días, Miami respiró arte gracias a la feria Art Basel y al Miami Art Week, los eventos que reunieron a las principales galerías del mundo y a grandes artistas consagrados. Fue en ese marco que, el domingo 7 de diciembre, se presentó Library of Us, obra de la británica Es Devlin, una creadora reconocida mundialmente por sus esculturas de luz que fusionan texto, sonido y arquitectura y, además, por las innovadoras escenografías que ha diseñado para los shows de Beyoncé, U2 y Lady Gaga.

Alan Faena junto a la biblioteca de madera y acero con la que el empresario también festeja el décimo aniversario de su emprendimiento, Faena Art de Miami Beach

Alan Faena y Grace Goldsmith se casaron en marzo de 2023 en Buenos Aires

Francis Mallmann recitó, junto a la artista Es Devlin, fragmentos de obras que eligieron especialmente para el evento The Edible Library, de música, literatura y gastronomía

Library of Us es la pieza central de la celebración del décimo aniversario del Faena Art, en Miami Beach. La monumental instalación –una biblioteca triangular de acero y madera que contiene 2500 libros y que está montada sobre una mesa giratoria de 28 metros de diámetro, rodeada de agua– fue el escenario de The Edible Library, un banquete ideado por Devlin junto al chef argentino Francis Mallmann, uno de los mejores amigos de la pareja anfitriona de la velada, el empresario Alan Faena y su mujer, Grace.

Una vista de la obra Library of Us en Miami Beach, con sus 2500 libros, sus mesas giratorias y el espejo de agua en el centro que refleja la instalación ORIOL TARRIDAS

Grace Faena sentada a una de las mesas circulares de la gran instalación que se inauguró en el marco de Miami Art Week. A su izquierda, Arielle Schnitzer, la novia de Val Blavatnik, ejecutivo de Warner Music

Jean René, un artista callejero francés conocido como JR o "fotógrafo clandestino", junto a la creadora de la instalación Library of Us, la británica Es Devlin

En primer plano, el fogón donde Mallmann asó frutas y verduras como parte de su menú de cuatro pasos de la noche

El evento en el Faena Art fue parte de la gran movida cultural que genera en Miami el festival Art Basel

Durante el evento, Devlin y Mallmann fueron leyendo, alternadamente, fragmentos escogidos de algunos textos de la biblioteca en los cuales el cocinero se inspiró para crear un menú de cuatro pasos. Los comensales se sentaron a la mesa circular que, con su rotación, iban enfrentándolos a distintos invitados a lo largo de la comida, lo que generó encuentros y conversaciones inesperadas que enriquecieron una experiencia que, sin dudas, fue pensada para disfrutar con los cinco sentidos.

Faena habla al público en la inauguración de la instalación, con el mar a sus espaldas

El DJ Jamie xx en acción. El británico fue el encargado de ponerle música a la noche en la playa de Miami Beach

Grace y Alan Faena, con su bebita Rubi Roses, de un año, en la playa del hotel que tienen en Miami Beach, en el atardecer previo al gran evento