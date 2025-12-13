LA NACION

Todas las fotos. El original y atrapante evento que organizaron Alan y Grace Faena junto a Francis Mallmann, en Miami

Con la artista británica Es Devlin, fueron los anfitriones de una inusual experiencia sensorial en el marco del Miami Art Week y de Art Basel

Grace, la mujer del empresario argentino Alan Faena, posa con un vestido de su marca frente a la obra Library of Us, en el Faena Art de Miami
Estos días, Miami respiró arte gracias a la feria Art Basel y al Miami Art Week, los eventos que reunieron a las principales galerías del mundo y a grandes artistas consagrados. Fue en ese marco que, el domingo 7 de diciembre, se presentó Library of Us, obra de la británica Es Devlin, una creadora reconocida mundialmente por sus esculturas de luz que fusionan texto, sonido y arquitectura y, además, por las innovadoras escenografías que ha diseñado para los shows de Beyoncé, U2 y Lady Gaga.

Alan Faena junto a la biblioteca de madera y acero con la que el empresario también festeja el décimo aniversario de su emprendimiento, Faena Art de Miami Beach
Alan Faena y Grace Goldsmith se casaron en marzo de 2023 en Buenos Aires
Francis Mallmann recitó, junto a la artista Es Devlin, fragmentos de obras que eligieron especialmente para el evento The Edible Library, de música, literatura y gastronomía
Library of Us es la pieza central de la celebración del décimo aniversario del Faena Art, en Miami Beach. La monumental instalación –una biblioteca triangular de acero y madera que contiene 2500 libros y que está montada sobre una mesa giratoria de 28 metros de diámetro, rodeada de agua– fue el escenario de The Edible Library, un banquete ideado por Devlin junto al chef argentino Francis Mallmann, uno de los mejores amigos de la pareja anfitriona de la velada, el empresario Alan Faena y su mujer, Grace.

Una vista de la obra Library of Us en Miami Beach, con sus 2500 libros, sus mesas giratorias y el espejo de agua en el centro que refleja la instalación
Grace Faena sentada a una de las mesas circulares de la gran instalación que se inauguró en el marco de Miami Art Week. A su izquierda, Arielle Schnitzer, la novia de Val Blavatnik, ejecutivo de Warner Music
Jean René, un artista callejero francés conocido como JR o "fotógrafo clandestino", junto a la creadora de la instalación Library of Us, la británica Es Devlin
En primer plano, el fogón donde Mallmann asó frutas y verduras como parte de su menú de cuatro pasos de la noche
El evento en el Faena Art fue parte de la gran movida cultural que genera en Miami el festival Art Basel
Durante el evento, Devlin y Mallmann fueron leyendo, alternadamente, fragmentos escogidos de algunos textos de la biblioteca en los cuales el cocinero se inspiró para crear un menú de cuatro pasos. Los comensales se sentaron a la mesa circular que, con su rotación, iban enfrentándolos a distintos invitados a lo largo de la comida, lo que generó encuentros y conversaciones inesperadas que enriquecieron una experiencia que, sin dudas, fue pensada para disfrutar con los cinco sentidos.

Faena habla al público en la inauguración de la instalación, con el mar a sus espaldas
El DJ Jamie xx en acción. El británico fue el encargado de ponerle música a la noche en la playa de Miami Beach
Grace y Alan Faena, con su bebita Rubi Roses, de un año, en la playa del hotel que tienen en Miami Beach, en el atardecer previo al gran evento
La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semana
