Todas las fotos. El original y atrapante evento que organizaron Alan y Grace Faena junto a Francis Mallmann, en Miami

Con la artista británica Es Devlin, fueron los anfitriones de una inusual experiencia sensorial en el marco del Miami Art Week y de Art Basel
- 2 minutos de lectura'
Estos días, Miami respiró arte gracias a la feria Art Basel y al Miami Art Week, los eventos que reunieron a las principales galerías del mundo y a grandes artistas consagrados. Fue en ese marco que, el domingo 7 de diciembre, se presentó Library of Us, obra de la británica Es Devlin, una creadora reconocida mundialmente por sus esculturas de luz que fusionan texto, sonido y arquitectura y, además, por las innovadoras escenografías que ha diseñado para los shows de Beyoncé, U2 y Lady Gaga.
Library of Us es la pieza central de la celebración del décimo aniversario del Faena Art, en Miami Beach. La monumental instalación –una biblioteca triangular de acero y madera que contiene 2500 libros y que está montada sobre una mesa giratoria de 28 metros de diámetro, rodeada de agua– fue el escenario de The Edible Library, un banquete ideado por Devlin junto al chef argentino Francis Mallmann, uno de los mejores amigos de la pareja anfitriona de la velada, el empresario Alan Faena y su mujer, Grace.
Durante el evento, Devlin y Mallmann fueron leyendo, alternadamente, fragmentos escogidos de algunos textos de la biblioteca en los cuales el cocinero se inspiró para crear un menú de cuatro pasos. Los comensales se sentaron a la mesa circular que, con su rotación, iban enfrentándolos a distintos invitados a lo largo de la comida, lo que generó encuentros y conversaciones inesperadas que enriquecieron una experiencia que, sin dudas, fue pensada para disfrutar con los cinco sentidos.
