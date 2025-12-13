En San Telmo. Una maratón cultural de nueve horas
Con poetas, narradores, editores e investigadores como invitados, habrá ediciones especiales de los ciclos Poesía a la Carta y Filosofía a la Carta, coordinados por el escritor Alan Ojeda
- 3 minutos de lectura'
Hoy, el bar Bruce Wine (Perú 653) cumple un año y lo celebra con una jornada extendida de poesía, debate, música en vivo y baile organizada por el escritor y editor Alan Ojeda. La propuesta comienza a las cinco de la tarde.
Bruce Wine es un proyecto creado por Gonzalo Sturla, Camila Ramos y Rubén Manchart, que se destaca por asociar la experiencia del vino con una intensa agenda cultural. Además de catas y degustaciones, en el bar se hacen ciclos de cine, filosofía, literatura y artes visuales en el subsuelo, donde cada semana se programan actividades abiertas al público.
Para festejar el primer aniversario se programaron DJ sets en vivo (a cargo de DJ Part Time y On the Reg), lecturas de tarot de la astróloga y performer Sumah, copas de vino a precio popular ($ 5000) y ediciones especiales de dos de los ciclos culturales que se programan mensualmente, coordinados por Ojeda: Poesía a la Carta y Filosofía a la Carta.
“Hace un año que vengo organizando ciclos y eventos culturales en Bruce -dice Ojeda a LA NACION-. Siempre hay que diseñar propuestas nuevas, acorde a los tiempos que corren y también a los procesos propios. La particularidad de estos dos ciclos es que buscan romper un poco con la dinámica vertiginosa. La gente viene a tomar vino, estar tranquila, escuchar a los invitados y conversar con ellos. En Poesía a la Carta, salvo por esta edición especial, participan solo dos poetas, para que en la hora y media o dos horas que dure el encuentro haya un ambiente íntimo y atento. Filosofía a la Carta busca abrir la discusión a temas que tienen alguna relevancia cultural. Para eso busco a un especialista con el que abrir un diálogo que no llega a ser entrevista sino una charla ligeramente coordinada. Pasan los años, y los formatos también deben ir madurando. Es mejor volver a lo que nunca debería haberse abandonado: discutir, pensar, intercambiar opiniones”.
A Poesía a la Carta, que se hará de 19 a 21, fueron convocados poetas nacidos a comienzos de los años 90 -Xoan Costiya y Melina Varnavoglou- y autores que transitaron los años 90 en la juventud: Rom Freschi y Nakh ab Ra. “Buscamos potenciar el intercambio entre estilos, miradas y trayectorias”, dice Ojeda.
Por su parte, en Filosofía a la Carta, de 21:15 a 22:45, se hablará de tecnología, democracia y neoliberalismo. Fueron invitados a debatir la escritora de ciencia ficción Mallory Craig-Kuhn, el investigador, editor y doctor en Ciencias Sociales Tomás Borovinsky, y el publicista y analista político Sasha Pak, “conocido por su interés en la guerra psicológica y los servicios de inteligencia”, acota el organizador.
Para agendar
Fiesta Bruce en Perú 653, a partir de las 17, en San Telmo. Entrada libre hasta agotar capacidad.
