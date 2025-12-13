En San Telmo. Una maratón cultural de nueve horas

Hoy, el bar Bruce Wine (Perú 653) cumple un año y lo celebra con una jornada extendida de poesía, debate, música en vivo y baile organizada por el escritor y editor Alan Ojeda. La propuesta comienza a las cinco de la tarde.

Bruce Wine es un proyecto creado por Gonzalo Sturla, Camila Ramos y Rubén Manchart, que se destaca por asociar la experiencia del vino con una intensa agenda cultural. Además de catas y degustaciones, en el bar se hacen ciclos de cine, filosofía, literatura y artes visuales en el subsuelo, donde cada semana se programan actividades abiertas al público.

La "Fiesta Bruce" comienza a las cinco de la tarde

Para festejar el primer aniversario se programaron DJ sets en vivo (a cargo de DJ Part Time y On the Reg), lecturas de tarot de la astróloga y performer Sumah, copas de vino a precio popular ($ 5000) y ediciones especiales de dos de los ciclos culturales que se programan mensualmente, coordinados por Ojeda: Poesía a la Carta y Filosofía a la Carta.

“Hace un año que vengo organizando ciclos y eventos culturales en Bruce -dice Ojeda a LA NACION-. Siempre hay que diseñar propuestas nuevas, acorde a los tiempos que corren y también a los procesos propios. La particularidad de estos dos ciclos es que buscan romper un poco con la dinámica vertiginosa. La gente viene a tomar vino, estar tranquila, escuchar a los invitados y conversar con ellos. En Poesía a la Carta, salvo por esta edición especial, participan solo dos poetas, para que en la hora y media o dos horas que dure el encuentro haya un ambiente íntimo y atento. Filosofía a la Carta busca abrir la discusión a temas que tienen alguna relevancia cultural. Para eso busco a un especialista con el que abrir un diálogo que no llega a ser entrevista sino una charla ligeramente coordinada. Pasan los años, y los formatos también deben ir madurando. Es mejor volver a lo que nunca debería haberse abandonado: discutir, pensar, intercambiar opiniones”.

A Poesía a la Carta, que se hará de 19 a 21, fueron convocados poetas nacidos a comienzos de los años 90 -Xoan Costiya y Melina Varnavoglou- y autores que transitaron los años 90 en la juventud: Rom Freschi y Nakh ab Ra. “Buscamos potenciar el intercambio entre estilos, miradas y trayectorias”, dice Ojeda.

Por su parte, en Filosofía a la Carta, de 21:15 a 22:45, se hablará de tecnología, democracia y neoliberalismo. Fueron invitados a debatir la escritora de ciencia ficción Mallory Craig-Kuhn, el investigador, editor y doctor en Ciencias Sociales Tomás Borovinsky, y el publicista y analista político Sasha Pak, “conocido por su interés en la guerra psicológica y los servicios de inteligencia”, acota el organizador.

Para agendar

Fiesta Bruce en Perú 653, a partir de las 17, en San Telmo. Entrada libre hasta agotar capacidad.