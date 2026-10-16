“Auténtica jugada maestra”: debate y polémica en redes por el Premio Planeta para Isabel Allende

Ayer, apenas se anunció en España el nombre de Isabel Allende como la ganadora del 75° Premio Planeta, por su novela La hora antes del alba, continuación de La casa de los espíritus, estalló la polémica en redes sociales. Por un lado, se recordó que Allende (como había pasado con el español Javier Cercas en 2019) es autora del grupo editorial rival del Grupo Planeta, Penguin Random House (PRH); por otro, se interpretó que el premio, con un perfil más comercial que literario, había sido otorgado de antemano. Fue un golpe de efecto que sorprendió al público y, también, al ambiente literario.

“Respetamos plenamente las decisiones que toman nuestros autores y sus agentes sobre su trayectoria editorial y, en este caso, no podemos sino desearle a Isabel todo lo mejor”, expresaron fuentes de PRH a la agencia noticiosa Europa Press. Con elegancia, el megagrupo editorial hizo saber que había sido un “enorme orgullo acompañar durante más de cuatro décadas la trayectoria literaria de Isabel Allende, una autora que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo”.

“Una parte muy importante de su historia editorial está también ligada a la nuestra, y nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado durante todos estos años y de haber contribuido a que su obra ocupe el lugar que merece en la literatura en español”, acotaron, sin dejar de recordar que los lectores podían seguir disfrutando de “una extensa obra publicada en Plaza & Janés y Debolsillo, desde La casa de los espíritus, con la que comenzó su carrera literaria a principios de los ochenta publicándola en Plaza & Janés, hasta títulos recientes como Mi nombre es Emilia del Valle y La palabra mágica”.

La hora antes del alba, presentada al concurso con seudónimo por la best seller global, continúa la historia de La casa de los espíritus, que concluía con Alba Satigny Trueba, una de las protagonistas de aquella obra de 1982, encinta y a la espera de su novio guerrillero.

“Esa novela termina con la nieta del patriarca, Esteban Trueba, escribiendo la historia de su familia -dijo Allende el jueves, en Barcelona, tras ser ovacionada por la concurrencia a la gala de premiación-. Alba ha sido arrestada por la dictadura, torturada, violada, mutilada, pero no han podido quebrar su espíritu ni arrebatarle la dignidad. Desde que esa novela se publicó he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página. Esa pregunta me ha rondado por décadas”.

Su nueva novela, que llegará el 4 de noviembre a las librerías de Hispanoamérica, superará las trescientas páginas; en algunos países, se venderán ediciones en tapa dura, además de las más económicas, en rústica. En la Argentina, la tirada rondará decenas de miles de ejemplares. La autora hará una gira internacional de presentación.

Muy impresionante el poder del grupo Planeta en España. Lograr que los reyes entreguen el premio es una demostración de influencia de alto impacto. pic.twitter.com/sxqqB3zEyw — Oscar_Contardo (@oscar_contardo) October 15, 2026

Las objeciones del ambiente literario se reflejaron enseguida en X. “Los últimos dos premios Planeta habían sido otorgados a libros escritos por una presentadora de televisión y un panelista de televisión respectivamente, ambos españoles. Las críticas a esas novelas fueron feroces”, posteó en X el escritor chileno Óscar Contardo (que se refiere a Juan del Val, ganador en 2025, y probablemente a Sónsoles Onega, que ganó en 2023; en 2024 lo obtuvo una escritora “profesional”, Paloma Sánchez-Garnica).

Más allá de lo que usted o yo podamos pensar de Lemaitre, le recuerdo el monto que paga el Goncourt: 10 euros. Diez. No un millón. Y ese premio tiene un prestigio que ni remotamente tiene el Planeta, donde la relación dinero-calidad es inversamente proporcional. https://t.co/0sIagLGHJG — Rodrigo Blanco Calderón (@atajoslargos) October 16, 2026

Para la escritora y periodista español Inés Martín Rodrigo, Allende es “un gran Premio Planeta, por muchas razones” (que no detalló). El escritor venezolano residente en España Rodrigo Blanco Calderón no acordó con su colega. “Cosas como la del Premio Planeta contribuyen en no poca medida a que países como Alemania, Francia, UK o Estados Unidos a veces vean por encima del hombro al mundo editorial español”, sostuvo. También evaluó que el Premio Planeta no tenía, “ni remotamente”, el prestigio del Goncourt.

Yo me refería a que como tu libro formaba parte de una saga, tenía entendido que en el manuscrito tuviste que cambiar el nombre de los protagonistas. O quizás lo entendí mal. A mí me pasó con Mi color… porque la prota se llamaba Pilar Eyre https://t.co/xuXA7jqlqT — Pilar Eyre (@pilareyre) October 16, 2026

En un interesante contrapunto con varios usuarios de X, la escritora española Pilar Eyre contó su experiencia como jurado de concursos y finalista del Premio Planeta. “¿Cuántas novelas escritas ‘a la manera de Isabel Allende’ debe haber entre los 1500 manuscritos? Yo he sido jurado de algún premio mucho menor y es tan agotadora la tarea de leerlos que en lo último que piensas es en jugar a las adivinanzas” Ante la duda sobre el uso de nombres de personajes célebres en una secuela (como es el caso de la novela ganadora), aclaró: “Te lo explico: en el manuscrito que presentas debes cambiar también los nombres de los personajes ya conocidos por otros libros. (Le pasó a Lorenzo Silva y no sé si ha sido este el caso)”. Silva le respondió a Eyre: “Es más sencillo, Pilar. Al Planeta, según sus bases, no es necesario presentarse con seudónimo. Lo haces para que si eres finalista y no ganas sólo lo sepa el jurado. O al menos ese fue mi caso”.

El Premio Planeta es un millón de euros, un seudónimo y una tomadura de pelo.



Y quienes llevamos años en el mundo editorial sabemos que aquí hay cosas que no son como nos las cuentan.



Este año, además, la jugada tiene nombre propio: Isabel Allende. 🧵👇 — Gemma Herrero Virto (@Idaean) October 16, 2026

“Ayer fue una de esas noches en las que la literatura consigue sorprendernos -posteó en X el escritor español Máximo Huerta-. La gala del Premio Planeta 2026 75.º aniversario nos tenía reservada una auténtica jugada maestra: Isabel Allende, una de las grandes voces de la literatura en español, se alzaba con el premio”.

La escritora argentina Patricia Gutiérrez optó por la ironía: “¡Qué bueno que ganó Isabel Allende! Ahora va a ser conocida y tal vez el premio le de un empujón y pueda vender algún libro. ¡Ojalá!”. Lo mismo hizo, en su página de Facebook, el escritor y periodista Marcelo Zapata: “Cuando los jurados abrieron el sobre y vieron quién era la ganadora exclamaron al unísono: ‘¡Qué sorpresa!’”.

Isabel Allende Llona tras ganar el Premio Planeta de novela 2026:

«Y ahora que vemos tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo , incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del Golpe militar de 1973» pic.twitter.com/AMD3ZW0W8K — Fund. Salvador Allende (@FSAllende) October 16, 2026

La ensayista y politóloga feminista María Florecia Freijo celebró el premio de la chilena. “Qué alegría que finalmente obtuvo el Premio Planeta. Tan merecido. Si pueden escuchen su discurso, es especialmente conmovedor también”, recomendó. Tras las palabras de agradecimiento, Allende expresó su preocupación por el avance del fascismo en el mundo: “Las democracias están amenazadas, vuelvo a sentir el mismo temor que me obligó a salir de Chile en 1973”.