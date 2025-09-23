LA NACION

Baladas de pájaros cantores

Aves en jaulas durante una competencia de canto de aves en el sur de Tailandia.
Narathiwat, Tailandia.- Colgadas de postes, estas jaulas ornamentadas han sido especialmente diseñadas para resaltar la importancia que tienen para sus dueños las aves que albergan. Un concurso de canto en Narathiwat, una provincia en el sur de Tailandia, ha convocado a 1250 pájaros procedentes también de Malasia y Singapur. A la hora de elegir al ganador, se tiene en cuenta el tono, la melodía y el volumen de sus canciones. Se trata de un evento cultural en el que se valora la especial dedicación de sus orgullosos dueños para que su ejemplar sobresalga por sobre el resto. Sus loables intenciones y el atractivo que representa el espectáculo no evitan pensar en ciertas relaciones de sojuzgamiento que se siguen manteniendo entre animales y humanos. Enjauladas, las aves probablemente han pasado por exigentes entrenamientos para que el hombre se vanaglorie de sus logros sin pensar que en vez de cantando deberían estar volando.

