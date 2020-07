El video registra las acciones de un hombre disfrazado de empleado de limpieza, que se supone es el grafitero británico

Habituado a trabajar de incógnito, el grafitero más famoso del mundo apareció disfrazado en el subte de Londres, pintó sus famosas ratas ante la vista de los pasajeros, filmó todo y lo publicó en su cuenta de Instagram: @banksy. "If You Don't Mask, You Don't Get" ("Si no usás máscara, no entrás"), dice la frase que acompaña la publicación de Banksy, en evidente relación con el uso de barbijos en plena crisis del coronavirus.

Vestido de pies a cabeza como si fuera un empleado de limpieza, el artista británico escribió además las frases "I get lockdown/"But I get up again" ("Quedo encerrado/Pero me levanto de nuevo") sobre una pared de la estación y una puerta del subte, en referencia a la letra de la canción Chumbawamba, de Tubthumping, que se escucha al final del video.

Según la BBC, la empresa de transporte Transport for London dijo haber removido la pieza "algunos días atrás". Y aunque agradeció en un comunicado el gesto del artista de entusiasmar a la gente a cubrirse la cara, le ofreció "la oportunidad de hacer una nueva versión de su mensaje en una locación adecuada".

A mediados de abril, Banksy había publicado el registro de una intervención con ratas en lo que parecía ser el baño de su casa.