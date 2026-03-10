Murió Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano que formó parte del “boom latinoamericano”

El referente del “boom latinoamericano” Alfredo Bryce Echenique murió este martes a los 87 años. La Casa de la Literatura Peruana confirmó la noticia mediante un comunicado en la red social X. El autor de Un mundo para Julius fue uno de los máximos exponentes de la literatura peruana y obtuvo un reconocimiento global a lo largo de su carrera.

El mensaje oficial de la máxima institución literaria de Perú expresó: “Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”. La entidad también subrayó la variedad de sus escritos, que incluyeron géneros diversos como la novela, el cuento y el ensayo.

El comunicado oficial de la Casa de Literatura peruana.

El escritor nació en Lima el 19 de febrero de 1939 y cursó su formación académica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su reconocimiento internacional comenzó en 1968, cuando obtuvo una distinción en el certamen Casa de las Américas por el libro de cuentos Huerto Cerrado.

Una vez publicada Un mundo para Julius, una crítica a la alta sociedad peruana de su época a través de los ojos de un niño, su reconocimiento se volvió explícito en el ámbito intelectual. Esa misma obra lo llevaría más tarde a ganar el Premio Nacional de Literatura de Perú.

Su éxito continuó con La vida exagerada de Martín Romaña y Tantas veces Pedro. Años después recibió el Premio Planeta y el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Esto llevó a que la crítica ubique al novelista en el grupo selecto de narradores peruanos del siglo XX que integraron figuras como Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro. El autor de La vida exagerada de Martín Romaña ocupó un sitio de privilegio en la producción hispanoamericana de las últimas décadas.

Álvaro Vargas Llosa expresó su pesar en la red social X.

Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel Mario Vargas Llosa, manifestó su pesar en la plataforma X. El ensayista definió al escritor como un “exponente ineludible del idioma castellano” y afirmó: “A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna”.

El colega Jorge Eduardo Benavides también se pronunció sobre la partida del narrador durante esta mañana. Benavides describió al autor como un individuo con un estilo particular y un amigo leal.