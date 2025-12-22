Banksy vuelve a intervenir Londres con un nuevo mural

El artista urbano Banksy confirmó este lunes se el autor de una nueva obra que apareció sorpresivamente en una pared del barrio de Bayswater, en el oeste de Londres. El mural, realizado en blanco y negro, retrata a dos niños acostados sobre el pavimento, abrigados con gorros y botas de invierno, mientras uno de ellos señala hacia el cielo. La autoría fue confirmada por el propio artista a través de la publicación de una imagen de la obra en su cuenta oficial de Instagram, el gesto habitual con el que valida sus intervenciones públicas.

La aparición generó atención inmediata porque, casi en simultáneo, se detectó una imagen prácticamente idéntica en otro punto de la ciudad, cerca de Tottenham Court Road y del edificio Centre Point, una de las zonas más transitadas del centro londinense. Sin embargo, Banksy solo reconoció oficialmente el mural de Bayswater, lo que dejó en suspenso el estatus de la segunda pieza, que algunos especialistas atribuyen a una posible copia o intervención no autorizada.

A diferencia de otras obras recientes del artista, esta nueva imagen no incluye texto ni referencias políticas explícitas. La escena -dos niños mirando hacia arriba- abre una lectura más abierta y contemplativa, asociada a la infancia, la imaginación o el deseo, en contraste con el entorno urbano y el clima invernal de la ciudad. Medios británicos y especializados en arte señalaron, no obstante, que la elección del emplazamiento y el momento del año no son neutros, y que la obra puede dialogar con problemáticas sociales persistentes en Londres, como la pobreza infantil o la crisis habitacional.

Cerca de Tottenham Court Road se detectó una imagen prácticamente idéntica, pero Banksy no confirmó su autoría Stefan Rousseau - PA Images - Getty Images

El mural se inscribe además en una secuencia reciente de intervenciones del artista en la capital británica. En septiembre pasado, Banksy reapareció en Londres con una obra pintada en la fachada del histórico complejo de los Reales Tribunales de Justicia, que fue cubierta apenas horas después de su aparición y luego eliminada por completo. Aquella imagen —un juez golpeando con un mazo a un manifestante— fue interpretada en relación con la detención de 900 personas en una manifestación contra la prohibición de Palestine Action, un grupo de activistas que llevaba adelante acciones directas contra empresas vinculadas al suministro de armas a Israel. El gobierno británico lo proscribió recientemente en virtud de la Ley Antiterrorista de 2000, tras un episodio en el que varios de sus integrantes ingresaron a una base de la Fuerza Aérea y ocasionaron daños valuados en unos 10 millones de dólares.

La obra de Banksy que apareció en septiembre en Londres Banksy - Banksy

A diferencia de ese episodio, la nueva obra confirmada esta semana permanece visible y ya atrajo a curiosos, vecinos y turistas que se acercan a fotografiarla.