Borraron el mural de Banksy en el que un juez golpeaba a un manifestante

En el exterior del Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido solo queda una sombra. El mural de Banksy fue borrado. Ayer, varios trabajadores limpiaron el grafiti, protegidos detrás de una valla de las miradas de los peatones, mientras algunos transeúntes curiosos tomaban fotografías de la escena. La obra del artista callejero —que apareció el lunes— mostraba a un juez golpeando a un manifestante tirado en el suelo, en plena polémica por la escalada de detenciones vinculadas al grupo Acción Palestina, ilegalizado por el Gobierno. Ayer, fuentes de la principal sede judicial británica indicaron que el mural debía eliminarse porque el edificio está protegido por su importancia histórica.

En la pintura el juez, ataviado con toga y peluca, azotaba a un manifestante que portaba una pancarta aparentemente manchada de sangre. Banksy reivindicó en su cuenta de Instagram la autoría de la imagen que no tardó en hacerse viral en redes sociales. Ni el mural ni la publicación aludían a una situación concreta. Pero coincidieron con la polémica abierta en Reino Unido por la represión de las protestas en apoyo de Acción Palestina, apenas unos días después de que unas 900 personas fueran detenidas en una de estas concentraciones.

El mural de Bansky había aparecido en Londres el lunes; el artista se adjudicó la autoría en un posteo de Instagram Banksy - Banksy

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que recibió una denuncia por daño criminal en relación con el grafiti y aseguró que mantiene abierta una investigación. El artista, cuya identidad es un misterio, refleja en su obra problemas sociales, políticos y medioambientales por todo el mundo.

Banksy volvió a actuar después de que el pasado 30 de mayo apareciera una de sus obras en Marsella (Francia). En este caso, regresó a la capital británica después de crear en agosto de 2024 nueve obras de temática animal, entre ellas la famosa garita de Policía situada en la City (distrito financiero) y reconvertida en un tanque de pirañas. Sus obras son muy cotizadas y llegaron a alcanzar decenas de millones de euros en subastas.

El mural de Banksy en el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido fue borrado Joanna Chan - AP

Otras obras retiradas de la vía pública

El mural del juez golpeando a un manifestante se suma a una lista de obras de Banksy que por distintas razones han sido removidas para preservarlas, por demolición o por considerarse actos de vandalismo o utilizar paredes vedadas. Entre ellas destacan el grafiti en el zoológico de Londres de un gorila levantando la puerta de persiana para que los animales escaparan; la garita de policía reconvertida en un tanque de pirañas que incorporó a su colección el Museo de Londres y la señal de “Stop” con tres drones militares sobre ella.