Barack Obama lanza un podcast sobre seis libros que moldearon su visión del mundo

El expresidente estadounidense Barack Obama lanzará el 24 de septiembre un podcast sobre los libros que “moldearon” su visión del mundo. En los seis episodios de A Great Book with Barack Obama [Un gran libro con Barack Obama], para la plataforma Audible, hablará de libros de ficción y no ficción de reconocidos escritores como la Nobel de Literatura Toni Morrison, Cormac McCarthy, James Baldwin, Robert Penn Warren, Marilynne Robinson y John le Carré, el único autor no estadounidense del listado.

“En un momento en que pocas personas pueden sentarse a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que pueden surgir de la lectura -posteó en su cuenta de X-. Y algunos libros no solo cuentan una historia: cambian la forma en que vemos el mundo”.

At a time when fewer people are able to sit down with a book, it’s important to remember the joy and power that can come from reading. And some books don’t just tell a story – they change the way we see the world. That’s why I’m excited to share my latest podcast from… pic.twitter.com/217Df4SwBF — Barack Obama (@BarackObama) August 10, 2026

Obama se referirá a los libros que “moldearon profundamente su visión del mundo y nuestra sociedad”, se informó. Son las novelas La canción de Salomón, de Toni Morrison; la novela de espionaje El topo, de John le Carré; La próxima vez el fuego, libro de no ficción del escritor y activista por los derechos civiles James Baldwin; Todos los hermosos caballos, novela de Cormac McCarthy; Gilead, novela de Marilynne Robinson (ganadora del Pulitzer en 2005; en 2012, Obama le entregó a la autora la Medalla Nacional de Humanidades), y Todos los hombres del rey, de Robert Penn Warren, ganadora del Pulitzer en 1947 y llevada al cine en 1949 y en 2006. Los libros seleccionados por Obama están traducidos al español.

La Nobel de Literatura 1993, la estadounidense Toni Morrison

“Los grandes libros siempre me han ayudado a descubrir quién soy y en qué creo -dijo Obama-. Los seis libros que componen esta serie me han acompañado a lo largo de mi vida, y cada uno tiene algo que enseñarnos sobre la experiencia humana”.

“Para este podcast, invité a algunos amigos a explorar por qué sus obras resuenan en nosotros, cómo pueden influir en nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, y por qué la literatura es más importante que nunca”, aseguró. “Espero que los oyentes se inspiren para descubrir o redescubrir libros que transformen su perspectiva sobre sí mismos y el mundo”.

El podcast está producido por Audible (propiedad de Amazon) en colaboración con Higher Ground, la productora de los Obama. En los seis episodios, el expresidente estadounidense conversará con un invitado sobre cada uno de los libros; la lista de invitados aún no se difundió.

Desde hace tiempo, el expresidente estadounidense recomienda lecturas en redes sociales, a través de listas de libros de verano y de los títulos anuales favoritos (de ficción y no ficción). A finales de julio, recomendó Kin de Tayari Jones, Vigil de George Saunders, The Things We Never Say de Elizabeth Strout, Data Empire de Ropika Risam, One Sun Only de Camille Bordas, Transcription de Ben Lerner y Cool Machine de Colson Whitehead, entre otros. En 2022, había incluido la novela Fortuna, del argentino residente en Estados Unidos Hernán Díaz.