Los 90 de Toni Morrison: la vigencia de las palabras de la primera mujer negra en ganar un Nobel de Literatura

La denuncia del racismo, la defensa de la lengua, la integración de la cultura afroamericana y la reivindicación del papel de la mujer: fundamentalmente por esas cuatro causas hermanadas en una sola y sólida obra el mundo recuerda a la escritora estadounidense Toni Morrison, que hubiera cumplido hoy 90 años. Y a propósito de la efeméride, este mes llegó a las librerías La fuente de la autoestima (Lumen), un volumen que recopila los ensayos y discursos de la primera mujer negra en ganar un Premio Nobel de Literatura, en 1993, una de las intelectuales más respetadas de su país. Nacida en Ohio el 18 de febrero de 1931 como Chloe Ardelia Wofford, “la pitonisa de la América negra” murió en Nueva York el 5 de agosto de 2019.

Los textos provienen de discursos que la autora pronunció en diversas universidades -ella desarrolló su carrera como profesora de Humanidades en Princeton-, el Congreso de la Asociación de Periódicos de Estados Unidos de 1995, la conferencia organizada por Amnistía Internacional en Edimburgo en 2004, el Simposio sobre el Bicentenario de los Estados Unidos de América de la Iglesia Luterana e incluso el discurso de aceptación del Nobel, pronunciado en la Academia Sueca. “Todos morimos. Tal vez ese sea el significado de la vida. Pero tenemos el lenguaje. Tal vez esa sea la medida de nuestras vidas”, dijo entonces en Estocolmo.

“Algunos traumas sufridos por determinados pueblos son tan profundos, tan crueles, que, a diferencia del dinero, a diferencia de la venganza, incluso a diferencia de la justicia o de los derechos, o de la buena voluntad de los demás, solo los escritores logran traducirlos y transformar el dolor en significado para aguzar la imaginación moral. Para la humanidad, la vida y la obra de un escritor no son un regalo, sino una necesidad”, aseguraba la autora de La canción de Salomon.

En sus ensayos y discursos sobre la sociedad, la cultura y el arte, la autora de Beloved -por el que ganó el Premio Pulitzer y el American Book Award- aborda temas acuciantes como la inmigración, la prensa, el dinero, los derechos humanos, la función de los artistas y la creación literaria. También repasa el lugar de la mujer en la sociedad (“Pese a la aprobación de algunas leyes progresistas y al aumento de la presencia femenina en la esfera política, y pese al porcentaje de mujeres inscritas en el censo electoral, nadie pone en duda que la política la hacen los hombres para los hombres”) y se anima a denunciar las divisiones entre los distintos feminismos. “Lo que pretendo que haga mi literatura es animar al lector a participar de forma activa de la experiencia no narrativa y no literaria del texto”.

Hija de un obrero del acero y un ama de casa tuvo una infancia pobre y en su adolescencia trabajó como empleada doméstica. Luego se graduó en filología inglesa y construyó una carrera de seis décadas, en la que escribió once novelas, cinco libros para niños, dos obras de teatro, un ciclo de canciones y una ópera, y fue también profesora. En 1964, ingresó como editora literaria en Random House, en Nueva York y se convirtió en una apasionada difusora de los autores afroamericanos, como Henry Dumas, Angela Davis y Gayl Jones.

Morrison publicó su primera novela a los 40 años. Sus jefes en Random House le plantearon un ultimátum: si se dedicaría a escribir o editar lo que escribían otros. Ojos azules (1970) narraba la historia de una niña negra que quiere parecerse a las muñecas con las que jugaban las niñas blancas. Su última novela fue La noche de los niños (2015). Todas están disponibles en español en Penguin Random House en formato e-book.

Suerte de testamento literario, en la La fuente de la autoestima las palabras de Morrison no pierden actualidad.

En honor a su vida y su legado literario, en los Estados Unidos habrá un amplio programa de actividades cuyo cronograma puede consultarse en The Toni Morrison Society . Como la maratón de lectura de La canción de Salomon del 26 al 28 de este mes. En la misma página web se puede ver el documental The Life of Toni Morrison que hizo la BBC en 2015.

