Buenos Aires modo verano: ocho planes culturales para todos los gustos

Lejos de bajar la persiana, los meses de verano se volvieron un terreno fértil para que museos y espacios culturales de la ciudad ensayen otras formas de programación. Con agendas más flexibles, aparecen propuestas que cruzan arte, juego, tecnología y vida cotidiana: talleres para chicos y adolescentes, planes intergeneracionales, teatro y cine al aire libre, recorridos que salen de la sala y se despliegan en jardines, terrazas o subsuelos. Un mapa de actividades que invita a quienes vacacionan en Buenos Aires a recorrer la ciudad sin apuro, a probar formatos distintos y a sumar el arte a los planes veraniegos.

Esculturas blandas para niños

En el marco de la exhibición Un propio andar fluyente de Valerie Brathwaite, Malba propone una actividad que invita a sumergirse —literal y metafóricamente— en un universo submarino. Al descender al subsuelo, el recorrido por la serie Soft Bodies construye una atmósfera poblada por formas orgánicas y extrañas, como si se tratara de criaturas capaces de habitar el fondo del mar. La experiencia dialoga con un antecedente reciente: en 2025, la misión “Oasis submarinos”, transmitida por streaming, permitió observar en tiempo real la biodiversidad del cañón submarino de Mar del Plata, gracias a una expedición conjunta del CONICET, el GEMPA y el Schmidt Ocean Institute.

Malba organiza un taller donde los niños trabajan con materiales blandos para crear sus propias esculturas

En esta actividad, niñas y niños se convierten en exploradores: recorren la muestra como si fueran científicos y, luego, participan de un taller donde trabajan con materiales blandos para crear sus propias esculturas orgánicas, imaginando seres que podrían vivir en las profundidades. Los miércoles 21 y 28 de enero, además, se suma la participación especial de Nadia “Coralina” Cerino, investigadora que formó parte de la expedición submarina y que compartirá su experiencia de primera mano.

La propuesta es gratuita, con inscripción previa y cupos limitados para público de 4 a 10 años acompañado por un adulto, y tiene una duración aproximada de 90 minutos. Se realiza los domingos 11, 18 y 25 de enero y 1° de febrero a las 16, a cargo del equipo de Educación del Malba.

Escapada, talleres y cine al aire libre

Con una programación amplia de talleres, proyecciones y actividades a cielo abierto, Malba Puertos se afirma este verano como una buena idea para pasar el día en familia y combinar arte, naturaleza y propuestas participativas. Durante enero y febrero, el museo despliega una agenda pensada para distintos públicos y edades, con énfasis en la experimentación, el trabajo colectivo y el cruce entre lenguajes.

Entre las actividades destacadas aparece Crónicas de verano, un espacio de encuentro dirigido a adolescentes y jóvenes que se realiza los miércoles por la tarde. A partir de la fotografía, la escritura y el dibujo, la propuesta invita a pensar cómo se documenta el verano: cómo se narran las tardes de calor, los paisajes compartidos y las conversaciones que se estiran cuando los días parecen fundirse entre sí. Un dato singular: los miércoles el museo permanece cerrado al público general y abre exclusivamente para esta actividad. La agenda incluye además talleres abiertos como El dibujo y la secuencia. Stop motion I, a cargo de Fernando Llistosella, donde se exploran técnicas clásicas de animación a partir del dibujo, el papel y los llamados juguetes ópticos; y jornadas dedicadas a las técnicas de grabado y su lenguaje gráfico, con un recorrido práctico por líneas, surcos, sellos, estampas e impresiones.

El verano en Malba Puertos también suma su ya clásico cine al aire libre con música en vivo, pensado para disfrutar en familia. El 17 de enero, se proyectará Nosferatu (1922), de F. W. Murnau; con musicalización en vivo a cargo de destacados músicos. En caso de lluvia, las funciones se reprograman para el día siguiente.

Todas las actividades son gratuitas.

El jardín de la ironía

En PROA21, el ciclo Temporada Alta 2026 vuelve a ocupar el jardín con una propuesta al aire libre que va de camino a convertirse un clásico del verano porteño. Se vende abre la programación con una obra escénica que, desde la ironía, expone las lógicas del mercado inmobiliario y la transformación de la ciudad en mercancía. La consigna es simple: traer lona y sombrero para sentarse en el pasto y mirar La Boca convertida en render aspiracional.

El jardín de Proa 2, escenario del ciclo "Temporada Alta 2026" Proa 21

Creada por el estudio QP, con tutoría de Ciro Zorzoli, la pieza convierte el espacio cultural en showroom y al espectador en potencial inversor, en un simulacro que pone en escena la coreografía de la gentrificación: quién compra, quién queda afuera y quién observa desde la vereda.

La función es el sábado 10 de enero, a las 19, con entrada libre, en Av. Pedro de Mendoza 2073.

Para abuelos y nietos

Durante el verano, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires despliega una programación pensada para conectar con la imaginación, el presente y el tiempo compartido. Talleres, cursos y espectáculos a cargo de artistas emergentes y consagrados se combinan con espacios de exploración creativa diseñados con perspectiva accesible, para que nadie quede afuera y públicos de distintas edades encuentren su lugar.

Entre las propuestas se destaca Historias compartidas, una edición especial de verano orientada al público adulto mayor, que en esta ocasión suma un enfoque intergeneracional. La actividad combina recorridos dialogados por las exposiciones del museo con instancias de experimentación artística en formato taller, e invita a participar junto a nietos, sobrinos u otros familiares de entre 7 y 13 años. El objetivo es poner en valor el arte como espacio de encuentro entre generaciones y saberes.

La actividad se realiza el miércoles 14, de 11.30 a 13, en la Sala Supervielle (Av. San Juan 350). Requiere inscripción previa.

2x1 en realidad aumentada

Como un atractivo doble para las vacaciones, La Rural reúne en un mismo sector dos recorridos con tecnología de realidad virtual y aumentada que permiten viajar por el arte y la historia sin salir de la ciudad. En el Pabellón Frers conviven, por un lado, Art Masters, una propuesta que invita a ingresar en grandes pinturas del acervo del Museo del Prado, recorriendo escenas y detalles de obras emblemáticas desde adentro. Por otro, El horizonte de Keops propone un viaje al Antiguo Egipto, con un recorrido por el interior de la Gran Pirámide de Giza que permite explorar cámaras, pasadizos y rituales vinculados a su construcción.

En La Rural se pueden realizar dos recorridos virtuales Santiago Filipuzzi

Las entradas para ambos recorridos están disponibles en el sitio www.laruralticket.com.ar. El valor general es de $30.000; menores de 14 años, $20.000; y hay pack familiar para dos adultos y dos chicos por $75.000.

Conocer el detrás de escena del Colón

En todas las estaciones es encantador asomarse “al detrás de escena” de una de las instituciones culturales más emblemáticas de la ciudad: el Teatro Colón, con su Fábrica en La Boca, donde se exhiben las grandes producciones que surgen de sus talleres propios —escenografías, vestuarios, pelucas, zapatos y efectos que dan vida a óperas y ballets completos— y se mantienen vivos oficios que se transmiten de generación en generación.

El espacio está abierto de jueves a domingos y feriados de 12 a 18, con entrada general y opciones de recorrido libre o con visita guiada según preferencia. Las entradas se adquieren online o en la boletería de Colón Fábrica y los cupos son limitados.

Colón Fábrica, para conocer el detrás de escena del teatro más emblemático de la ciudad

Bajo la sombra de los árboles

En el jardín del Museo Casa de Rogelio Yrurtia, la muestra Los límites de la forma propone un recorrido entre esculturas y naturaleza. Concebida como una extensión del ciclo Desde el Jardín, la exposición pone en diálogo arte y entorno a través de obras instaladas al aire libre, invitando a pensar la materia, el tiempo y el paisaje desde una clave contemporánea. Participan escultores consagrados y emergentes como Isabel Szucs, Adriana Badii, Alfredo Percivale, Daniel Warth y Juan Carlos Visconti, entre otros. Puede visitarse hasta el 29 de marzo, en el jardín de la casa museo.

Por su parte, el Museo de Arte Español Enrique Larreta suma una propuesta participativa con el taller de pintura Bajo los árboles, que se realiza todos los miércoles de enero, de 9 a 12. La actividad está pensada para trabajar al aire libre, aprovechando el entorno del jardín andaluz como espacio de creación. Para inscribirse, hay que enviar mail a asociacionamigoslarreta@gmail.com. Cada clase tiene un costo de $20.000, con descuentos para socios de la Asociación Amigos del Museo. No se suspende por lluvia.

En el jardín andaluz del Museo Larreta se dictará un taller de dibujo durante enero Hugo Serra/Museos de la Ciudad

Cine al aire libre en el microcentro porteño

ArtHaus programó un ciclo de cine al aire libre en su terraza que completa la agenda cultural del verano. Durante enero y febrero las noches se llenan de proyecciones alrededor del universo de los espías, los misterios y los laberintos narrativos, con clásicos y títulos contemporáneos como La Flor (dirigida por Mariano Llinás), Azor de Andreas Fontana y La Sudestada de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke, entre otros. Las funciones son los viernes y sábados, a las 20, con entradas que se adquieren acá.