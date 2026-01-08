A sangre fría: ¿Por qué la comunidad artística estadounidense tilda de fascista a Trump?

Tras el asesinato de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, en Minneapolis, baleada en la cabeza por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un brutal operativo antiinmigratorio, la comunidad artística de Estados Unidos reaccionó contra las políticas del gobierno de Donald Trump.

Un video grabado por una testigo presencial del hecho muestra a los agentes cerca del auto mientras Good daba marcha atrás y luego aceleraba. El agente disparó varias veces contra la mujer desarmada. Por si fuera poco, los oficiales obstaculizaron la asistencia médica a la mujer moribunda.

ICE shot an unarmed woman, then allowed her to die.

worse to come, unfortunately. https://t.co/sTspSTliE9 — Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) January 8, 2026

“ICE disparó a una mujer desarmada y luego la dejó morir. Lo peor está por venir, por desgracia”, alertó la escritora Joyce Carol Oates en X.

They killed her in cold blood.



They shot her in the face and head.



There was no threat.



She was not armed.



And now they will do everything in their power to assassinate her name/character with the same evil vengeance used to kill her.



WHAT ARE WE GOING TO DO ABOUT IT? — Don Winslow (@donwinslow) January 8, 2026

“La mataron a sangre fría. Le dispararon en la cara y la cabeza. No había ninguna amenaza. Ella no estaba armada. Y ahora harán todo lo que esté a su alcance para asesinar su figura con la misma venganza malvada utilizada para matarla. ¿QUÉ VAMOS A HACER AL RESPECTO?“, preguntó en X el escritor Don Winslow; en otra publicación, recordó que el asesinato de Good en Minneapolis ocurrió a pocas cuadras del lugar donde un policía asfixió hasta la muerte a George Floyd, en mayo de 2020, durante la primera presidencia de Trump.

Do not tell me I didn’t see what I saw. That ICE “officer” was not in danger of being run over. He murdered a woman in cold blood. Shocking, horrible and CRIMINAL. How dare this administration try and spin it. — Melissa Gilbert (@MEGBusfield) January 7, 2026

“No me digan que no vi lo que vi -posteó en X la actriz y productora Melissa Gilbert-. Ese ‘oficial’ de ICE no corría peligro de ser atropellado. Asesinó a una mujer a sangre fría. Impactante, horrible y CRIMINAL. ¿Cómo se atreve esta administración a manipularlo?”.

Let us be clear: the murder of sister Renee Good in Prince’s city—Minneapolis—is not an isolated incident. It is one more step toward American-style fascism! #Minneapolis #TruthJusticeLove pic.twitter.com/s0nUJfxz2e — Cornel West (@CornelWest) January 8, 2026

El presidente estadounidense declaró en su red social Truth: “Acabo de ver el clip del evento que tuvo lugar en Minnesota. Es una cosa horrible de ver. La mujer que gritaba era obviamente una agitadora profesional y la mujer que conducía el auto muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, además de atropellar violentamente e intencionalmente a un oficial del ICE, que en defensa propia le disparó”. Mientras tanto, en Minneapolis comenzó ayer a la noche una oleada de protestas.

El comediante y presentador Jimmy Kimmel, anoche, tildó de “maníaco” a Trump por su defensa de los agentes de ICE, responsables del asesinato de Good. Para el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, “las operaciones peligrosas y sensacionalistas de la Administración Trump son una amenaza para la seguridad pública”.

El actor John Cusack, al repostear una publicación de la activista Melanie D’Arrigo, no tuvo reparos en usar la palabra que muchos intelectuales, alegando cuestiones metodológicas, se niegan a aplicar a ciertas prácticas políticas contemporáneas. “Fascismo”, escribió. El filósofo Cornel West coincidió: “Seamos claros: el asesinato de la hermana Renee Good en Minneapolis, la ciudad de Prince, no es un incidente aislado. ¡Es un paso más hacia el fascismo al estilo estadounidense!”.

Renee was one of my students years ago. I held her baby. She was kind and talented, a working class mom who put herself through school despite circumstances that would’ve crumpled the pathetic rich boy politicians who sadistically abetted her murder



God damn them all pic.twitter.com/iufbe2g3Dd — Kent Wascom (@KentWascom) January 8, 2026

Madre de tres hijos, Good era además escritora. Así lo confirmó el autor estadounidense Kent Wascom en X. “Renee fue una de mis alumnas hace años. Sostuve a su bebé. Era amable y talentosa, una madre de clase trabajadora que se financió sus estudios a pesar de circunstancias que habrían destrozado a los patéticos políticos ricos que sádicamente instigaron su asesinato. Malditos sean todos”.

The woman killed by ICE today was a poet. She won the 2020 Academy of American Poets, University & College Poetry Prize at Old Dominion University. This was her bio:



"Renée Macklin is from Colorado Springs, Colorado and is studying Creative Writing at ODU. Her poetry has been… pic.twitter.com/93VTHB4eIV — Jacqueline Sweet (@JSweetLI) January 8, 2026

Otro posteó indicó que la mujer asesinada era poeta, ganadora del Premio de Poesía Universitaria y de la Academia de Poetas Estadounidenses de 2020 en la Universidad Old Dominion. “Cuando no está escribiendo, leyendo o hablando de escritura, disfruta de maratones de películas y crea arte con su hija y sus dos hijos”, presentaban a Good, que tenía un podcast con su esposo, el comediante Tim Macklin.