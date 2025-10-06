“Soberanía cultural”: Marta Minujín, en Abu Dhabi y en cuatro museos de Nueva York

“Tiene una energía brutal, es el amor de mi vida”, dice Marta Minujín a LA NACION en referencia a Nueva York, ciudad donde vivió varios años y donde creó varias de las obras más relevantes de su carrera. Entre ellas El pago de la deuda externa argentina con choclos, el oro latinoamericano, performance realizada con Andy Warhol en 1985, cuyo registro pasará a integrar el acervo del museo Whitney gracias a una donación del Instituto para Estudios sobre Arte Latinoamericano (Islaa). Se sumará, así, a otros tres de gran relevancia que poseen obras de la artista argentina en Manhattan: el Museo Metropolitano de Arte (Met), el Museo de Arte Moderno (MoMA) y el Guggenheim.

Como si esto fuera poco, la colección del Guggenheim Abu Dhabi acaba de comprar Conceptos entrelazados, obra realizada con setenta formas acolchonadas en 2021 y presentada ese año en Fundación Santander –donde inspiró además la instalación inmersiva Implosión!–. Está previsto que esa sede del museo, diseñada por Frank Gehry en los Emiratos Árabes Unidos, se inaugure en 2026. Hasta el sábado la obra fue exhibida en México por la galería Kurimanzutto, que este mes representará a Minujín en la feria Art Basel París.

En la capital francesa, el Pompidou -ahora cerrado por reformas- tiene uno de sus célebres colchones intervenidos. También hay otros en la Tate Modern y en el Museo Reina Sofía, que posee además piezas de la serie Frozen Sex (1973) y registros de La Menesunda (1965) y de Comunicando con tierra (1976), e inaugurará en 2027 una muestra dedicada a sus performances.

Marta Minujín en 2021, en la sala que le dedicó el MoMA al "Minucode" Gentileza Marta Minujín

Varias obras representativas de cada etapa de su extensa carrera se conservan sin embargo en Nueva York, donde en los últimos años instaló una escultura inflable en Times Square y protagonizó importantes muestras en el Museo Judío, el New Museum y el MoMA. La artista llegó a disponer las llaves de este último cuando realizó su performance Kidnappening (1973). En 2019, el museo compró su instalación multicanal Minucode (1968), pieza emblemática del arte tecnológico latinoamericano, y la exhibió con sala propia en 2021. El Guggenheim conserva el boceto de la Estatua de la Libertad recubierta de hamburguesas (1979) y La transformación de la Estatua de la Libertad en algo comestible (1980). Y el Met, una pintura sin título de su período informalista, donada por Islaa.

"La escultura de los sueños" de Marta Minujín en el Museo Nacional de Qatar

Esta última institución, fundada por Ariel Aisiks y dedicada a impulsar el arte latinoamericano, adquirió dos de las tres ediciones del registro de la performance de los “reyes del arte pop”. La otra ya la había donado el Museo de Bellas Artes de Houston. La tercera fue comprada por Eduardo Costantini en Pinta New York en 2007, y formó parte de la muestra reciente que presentó piezas de su colección y del Malba en el Museo Nacional de Qatar, donde Minujín exhibió además una monumental escultura inflable. “Lo interesante del concepto del choclo es que era el oro latinoamericano –explica la impulsora de esta obra, reescenificada en marzo de 2024 en una acción organizada por el Jewish Museum y Americas Society-, ya que la Argentina le dio de comer al mundo en las dos guerras mundiales”.

Registro de "El pago de la deuda externa" comprado por Eduardo Costantini, exhibido en la muestra "Latinoamericano" en Qatar

“Minujín, que hizo de la ironía una herramienta de libertad –señalan desde Islaa-, entra ahora al panteón neoyorquino con una obra que sigue recordando que el arte, incluso frente a la deuda, puede ser un acto de soberanía cultural. Vivir en Nueva York fue decisivo: su vínculo con Andy Warhol, Claes Oldenburg y otros artistas del pop norteamericano definió su lenguaje, que combina ironía política y desenfado porteño. El reconocimiento del Whitney tiene una resonancia especial: la institución que representa el arte estadounidense contemporáneo incorpora una obra que cuestiona, con humor y lucidez, los vínculos económicos y culturales entre Estados Unidos y América Latina”.