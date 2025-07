Caparrós, sobre la “hambruna masiva” en Gaza: “¿Qué se dicen a ustedes mismos para justificar que no hacemos nada?"

La crisis humanitaria en Gaza, donde según Naciones Unidas (ONU) “millones de civiles están atrapados en un espacio reducido, luchando contra el hambre, la enfermedad y el desplazamiento constante”, fue objeto de atención de medios de prensa europeos en esta semana, después de la denuncia de un centenar de ONG acerca de la “hambruna masiva” en Gaza. La BBC, El País, Libération y The Guardian, por mencionar algunos, informaron que la población civil gazatí, en especial los niños, pasa hambre y que los gazatíes pueden llegar a perder la vida en la búsqueda de alimento.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU informó que, entre el 27 de mayo y el 21 de julio, 1054 palestinos murieron a manos del ejército israelí en Gaza mientras intentaban acceder a alimentos. El miércoles, 109 ONG instaron a los gobiernos a que en Gaza se abran todos los puntos fronterizos terrestres y se restablezca el transporte de alimentos, agua potable, suministros médicos, artículos de refugio y combustible. También se pidió finalizar el asedio israelí a Gaza y acordar un alto al fuego.

El gobierno israelí sostuvo que en Gaza “no hay una hambruna causada por Israel”. El conflicto entre el Estado de Israel y Palestina recrudeció después del feroz ataque de la organización terrorista Hamás a población civil israelí el 7 de octubre de 2023. Aún hay israelíes secuestrados en territorio palestino.

Ayer, en su cuenta de X, el escritor Martín Caparrós publicó la imagen de portada de Libération, con el titular “Gaza. El hambre” y la foto de un niño gazatí desnutrido; el periódico francés se hace eco de la denuncia de las ONG sobre la “hambruna masiva”. “Querría poder preguntarles, de verdad, a cada uno: ¿qué se dicen a ustedes mismos para justificar que no hacemos nada? (Yo me digo una cosa tras otra pero sé que me miento.)”, escribió el autor de El Hambre.

La publicación del escritor y periodista argentino residente en España cosechó respuestas consternadas y críticas. “Lo que hay que hacer es apoyar a Israel para que reviente a Hamás de una vez por todas y Gaza se transforme en un lugar libre y próspero. Vos hacés lo contrario”, opinó el periodista Diego Papic. “Yo me miento. Sin atenuantes”, respondió el editor español Pere Sureda.

La situación en Gaza comienza a ser debatida entre intelectuales en la Argentina. El viernes de la semana pasada, en el acto de apertura de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Palacio Libertad, la escritora María Teresa Andruetto había pedido un minuto de silencio por “los 25.000 niños gazatíes muertos bajo las bombas, los misiles, el hambre o la sed”. Acaso advertido por las autoridades de la Fundación El Libro sobre el contenido del discurso de la autora, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli se ausentó del acto; “Yo no voy a acompañar el show de una persona que aprovecha ese espacio para sus posicionamientos ideológicos”, comunicó el funcionario.

Sería fácil verificar si existe una hambruna, que ocurre con la ayuda humanitaria y confirmar o no los muertos dados por autoridades locales si se permitiera la entrada de periodistas a Gaza. Pero da la causalidad que los 22 meses de censura impuesta x Israel es lo que lo evita — Ezequiel Kopel (@ezekopel) July 24, 2025

También el escritor Martín Kohan intervino en la polémica en X, al ser mencionado en una publicación como uno de los “intelectuales, escritores y académicos que en todos los temas son progresistas […], pero cuando tocan el tema de Israel reproducen un discurso reaccionario”.

“Apoyo el derecho del pueblo palestino a tener su Estado, me opongo a quienes quieren sacarlo de ahí -respondió-. Y apoyo el derecho del pueblo judío a tener su Estado, me opongo a quienes (como vos) quieren sacarlos de ahí”. Luego puntualizó: “Mantengo mi tesitura: no haber repudiado a Hamás daña enormemente la causa palestina y la posibilidad de convivencia de los pueblos”. En respuesta a otra publicación, sostuvo que ni él ni su pareja, la ensayista Alexandra Kohan, apoyaban genocidios.

“El mundo debería pararse por completo para hablar de la crueldad en Gaza. Frenar todo como gesto humano y coordinado. No es normal tener miedo en denunciar un genocidio que provoca un Estado y el silencio de todos nosotros. Necesitamos más valor y menos adormecimiento”, posteó ayer, en X, la escritora María Florencia Freijo.

“Amnistía Internacional denuncia que Israel está provocando deliberadamente una hambruna en Gaza como parte de su plan genocida. Estamos presenciando uno de los crímenes contra la humanidad más espantosos del la historia”, advirtió el historiador Ezequiel Adamovsky.

“¿Cuáles son las medidas que anuncia y ejecuta la Unión Europea para que Hamás libere a los rehenes?“, se preguntó en su cuenta de X el escritor Marcelo Birmajer, que compartió además un artículo donde se indica que la hambruna en Gaza es “propaganda de Hamás”.