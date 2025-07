María Teresa Andruetto pidió un minuto de silencio por los niños gazatíes en la apertura de la Feria del Libro Infantil y Juvenil

Esta tarde, en el Salón de Honor del Palacio Libertad (Sarmiento 151) se inauguró la 33ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se extiende hasta el domingo 3 de agosto, con la presencia de autoridades de la Fundación El Libro, entidad organizadora del evento; la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto, y escritores, ilustradores y editores como Canela, Isol, Mario Méndez, Susana Itzcovich, Juan Manuel Pampín, Ariel Granica, Laura Leibiker y Ana Luisa Stok. De la Feria participan 76 expositores y están programadas 180 actividades culturales.

El discurso de apertura estuvo a cargo de la escritora María Teresa Andruetto, que recordó las “vidas segadas” en el atentado a la AMIA, del que este viernes se conmemoró el 31° aniversario. Luego, pidió un minuto de silencio por “los 25.000 niños gazatíes muertos bajo las bombas, los misiles, el hambre o la sed”, en el luctuoso conflicto entre el Estado de Israel y Palestina.

“Lo que no se ve, no duele… ¿o sí?, se pregunta Silvia Bleichmar, revisitando el dicho popular de ojos que no ven corazón que no siente. Hay dolores que no duelen a todos, dijo allá por 2001 y hay muchas vidas que se silencian con el volumen de los privilegios”, evocó Andruetto en un discurso en el que hilvanó reflexiones propias con las de escritores y pensadores como Charles Dickens, Pier Paolo Pasolini, Ariel Feldman, Tzvetan Todorov, Nadiezhda Mandelstam y Teresa Arijón, entre otros.

“La literatura para la infancia, todo lo que ella representa y su ecosistema (escritores, ilustradores, editores, especialistas, mediadores, maestros, bibliotecarios, lectores, editoriales, instituciones, organizaciones, premios y premiados) no puede hoy desviar la mirada de Gaza”, remarcó Andruetto.

Hubo referencias implícitas al contexto nacional e internacional. “Las luciérnagas, esos punzantes recuerdos del pasado, pueden hacernos una señal en medio de la noche, para poder mirar un poco más allá -indicó la autora, Premio Hans Christian Andersen en 2012, sobre una respuesta posible a ‘las nuevas formas del fascismo’-. Focos de resistencia social y estética como bichitos de luz en la oscuridad. Señales en medio de la noche. Resplandores en tiempos en los que la crueldad se actúa y se exhibe con total obscenidad”.

“Leer es también imaginar -concluyó la autora, que fue ovacionada por la concurrencia-. E imaginar es un acto de resistencia frente a las maquinarias de poder. Resistencia. Eso que hacen a veces también los pueblos de las maneras menos pensadas, para que pueda suceder lo impensado, para poder escuchar algo más que lo que ya sabemos”.

En representación de la Secretaría de Cultura, que cedió a los organizadores las instalaciones del Palacio Libertad para el evento (gesto que el presidente de la FEL, Christian Rainone, agradeció en su discurso), estaba presente el subdirector del centro cultural, Pablo Silva. El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, que esta mañana integró la comitiva oficial encabezada por el Presidente en el acto por las víctimas del atentado a la AMIA, difundió un breve comunicado en el que explicó su decisión de no participar de la inauguración de la Feria.

“Decidí no asistir a la inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil porque como hemos repetido una y otra vez que la política nada tiene que hacer en la cultura. Yo no voy a acompañar el show de una persona que aprovecha ese espacio para sus posicionamientos ideológicos”, expresó Cifelli que, al parecer, conocía de antemano el contenido del discurso de Andruetto.

Consultada por LA NACION, la autora respondió que “no podía no mencionar la matanza de niños” en Gaza. “Quienes me invitaron creo que saben que tengo, siempre desde la literatura, una voz política”, agregó.

También habló Gabriela Pérez, presidenta de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la FEL, que rindió homenaje a Marita Ventieri, miembro de la comisión que murió este año. “Los libros nos enseñan a pensar, a tener un pensamiento propio. Un niño que lee será un adulto que piensa y un adulto que piensa nos podrá garantizar un futuro mejor”, destacó.

Otro momento emotivo del acto fue la entrega del premio del concurso para crear a los personajes de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El jurado integrado por Pérez, el ilustrador Poly Bernatene y el director general de la FEL, Ezequiel Martínez, eligió como ganador al ilustrador Nehuén Costa, de veintitrés años. El joven ilustrador sanjuanino residente en Bahía Blanca creó a tres personajes identificados como promotores de la lectura entre los chicos: la hornera Lili, el carpincho Lolo y la yaguareté Lina.

Costa, que concurrió al acto acompañado por sus padres, agradeció a sus docentes y compañeros de la Tecnicatura en Ilustración de la Escuela de Artes Visuales “Lino Enea Spilimbergo”, de Bahía Blanca.