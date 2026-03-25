Pekín, China.- En el hemisferio norte ha llegado ya el equinoccio de primavera. En China, este año, ha coincidido con el Longtaitou, festividad conocida como el Día del Dragón que Levanta la Cabeza, una ocasión importante que se celebra el segundo día del segundo mes del calendario lunar chino. Esta conmemoración simboliza un nuevo despertar, con la llegada de las lluvias, que propician buenas cosechas y un renacer de la naturaleza en todo su esplendor. Por eso, se festeja su llegada con danzas del dragón como la que están protagonizando los niños de la imagen. En cambio, en Buenos Aires, el otoño parece haber llegado con sorprendente puntualidad, con lluvias y vientos intensos que en apenas horas dejaron un paisaje de veredas alfombradas de hojas secas. Cuando el equilibrio climático está amenazado, recordar el valor de estos ciclos de la naturaleza se torna imprescindible.