La imagen remite de inmediato a un gesto que hoy se ha vuelto un rito contemporáneo: alzar el celular por encima de las cabezas, con los brazos extendidos, para capturar un momento presumiblemente único y atesorar una vivencia excepcional. Lo vemos a diario en todo tipo de representaciones artísticas, en especial en recitales, y también en actos públicos de distinta índole: escolares, políticos, deportivos. Lo singular y curioso, en este caso, es encontrar esa misma acción frente a una estatua, si se considera que el resultado obtenido —como puede advertirse en la propia imagen— apenas variará según la posición desde la que se tome la foto, el modelo de celular o la precisión de su lente. Pero la conclusión, por obvia que parezca, merece ser formulada: no se trata solo del momento que esas imágenes guardan, sino de dejar constancia de la propia presencia en ese sitio y en ese instante. Es la afirmación de un yo ante la historia o, quizá, dentro de ella.