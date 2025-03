Cinco majestuosas obras de Miguel Ángel para celebrar los 550 años del maestro del Renacimiento

Hoy se celebra el Día Internacional de la Escultura y tiene su razón de ser en el mayor exponente que tuvo la historia de la disciplina: el natalicio de Miguel Ángel Buonarroti. Justamente, este año la efeméride se agiganta, el maestro renacentista cumpliría 550 años, y por eso se preparan diversos homenajes.

En la ciudad que es cuna del Renacimiento se presentó el proyecto El eterno contemporáneo. Miguel Ángel 1475-2025, que implica el nacimiento del museo dedicado a uno de los artistas más importante del mundo, en Florencia, fruto de la unión entre la Galería de la Academia –que alberga el David– y el Museo Bargello. A principios del otoño europeo, la nueva agrupación museística florentina contará con un nuevo guía. Así lo ha anunciado Massimo Osanna, director general de Museos del Ministerio de Cultura y director adjunto de la Pinacoteca, según informó un cable de la agencia ANSA.

“Lo más importante de este 2025 bajo el estandarte de Miguel Ángel, y es bonito que ocurra este año, es que se unen la Academia y el Bargello”, dijo. Así nacerá “el museo de Miguel Ángel más importante del mundo”, según explicó, porque “habrá un recorrido, itinerarios que permitirán ir desde la Academia, desde la hermosa tribuna con el David y los Prisioneros, a las Capillas de los Médicis hasta el Bargello con las primeras obras y luego a la habitación secreta de Miguel Ángel”.

Hasta el día de hoy los frescos de la Capilla Sixtina son un ejemplo de perfección y talento

Además del célebre David, la Galería acogerá los cuatro grandiosos Prigioni realizados para la tumba de Julio II, el San Mateo esculpido para la catedral de Santa María del Fiore y la Piedad de Palestrina. Además, preparan un ciclo de conferencias.

En la Argentina, hay tres réplicas de una obra de Miguel Ángel para visitar en su onomástico, copias de una misma obra: el David. El primer calco está en el Museo Ernesto de la Cárcova, en Costanera Sur de Buenos Aires. Para ver la segunda copia, hay que ir hasta Bariloche y trepar el Cerro Otto (o subir en teleférico): la confitería giratoria de la cima está coronada por la grandiosa escultura.

La más reciente copia está instalada en el Duomo de la Bienal de las Esculturas, en Chaco, donde la fecha se festeja siempre con fervor, porque Resistencia es la capital de las esculturas. La Fundación Urunday lo celebrará este año con el emplazamiento de una nueva obra que se incorpora al patrimonio público, Simpleza, del artista Luis Bernardi, que representó a la Argentina en la última bienal. Se instalará en la Facultad de Artes (FADyCC) de la Universidad Nacional del Nordeste. El David de Chaco tiene un enorme pedestal y juego de luces, que lo destacan entre el conjunto.

Hay que hacer la aclaración: en nuestro país, el día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas se celebra el 17 de noviembre en honor a la figura de Lola Mora, la primera escultora argentina y latinoamericana (buen momento para visitar la Fuente de las Nereidas también en Costanera Sur, a pasitos del David de la Cárcova). Por lo pronto, para celebrar al maestro florentino siempre es buen momento para leer La agonía y el éxtasis, de Irving Stone, que da cuenta de su apasionada vida (y que también fue llevada al cine por en los años sesenta). Otra opción es seguir leyendo esta nota que recuerda sus cinco obras más majestuosas.

1. Capilla Sixtina

"La Creación de Adán" en el techo de la Capilla Sixtina GETTY IMAGES

Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel se dedicó a pintar la bóveda y los lunetos, en la parte alta de las paredes de la capilla interna del Vaticano. Es de tal importancia, que ahí se celebran desde siempre los cónclaves para elegir al Papa. No tenía ayudantes, y trabajaba acostado en andamios, con gran esfuerzo físico y espiritual: él se sentía escultor, no pintor, afirmaba. En los nueve recuadros centrales están representadas las Historias del Génesis, desde la Creación hasta la Caída del hombre, el diluvio y el nuevo renacer de la humanidad con la familia de Noé.

2. La piedad

Las tres Piedades de Miguel Angel

El grupo de mármol de la Madre del Dolor, que en su juventud sostiene en su regazo a su hijo muerto, fue esculpido por Buonarroti en 1498 a la edad de veintitrés años. Lleva más de medio siglo detrás de un vidrio en la Basílica de San Pedro, después de un atentado sufrido en 1972, cuando un hombre le destrozó a martillazos el brazo izquierdo y el rostro de la Virgen. El año pasado, lo renovaron con uno de mayor tecnología y transparencia. Hay otras dos piedades, en Florencia y Milán.

3. El David

Primer plano de "El David" en el museo de Florencia GETTY

El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura, que pesa 5572 kilogramos. Fue realizada por Miguel Ángel entre 1501 y 1504 por encargo de la Opera del Duomo de la catedral de Santa María del Fiore de Florencia. Ahora se encuentra expuesta en la Galería de la Academia, en la misma ciudad. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat. Es una de las obras maestras del Renacimiento y una de las esculturas más famosas del mundo.

4. Tumba de Julio II

El mármol Moisés fue restaurado en 2019

Conjunto escultórico y arquitectónico de mármol que Miguel Ángel diseñó y rediseñó varias veces para el monumento funerario del papa Julio II, su principal mecenas. Entre el encargo y su finalización pasaron accidentados 40 años. Cuenta la leyenda que el Moisés, de más de dos metros y medio de altura, tenía una expresión tan vívida, que el maestro cuando lo terminó golpeó con su martillo la rodilla derecha de la imagen, gritando: ¡ahora, habla! Quedó una marca que da fe de la historia.

5. Tumba de los Médici

No hay manera de elegir entre el Baco o el Apolo del Museo Nacional del Bargello, la Madonna de Brujas, que está en Bélgica, el San Pablo y el San Pedro de la Catedral de Siena, los esclavos que guarda el Louvre, las otras Piedades, florentina y milanesa... pero por tamaño, hay que celebrar la Tumba de los Médici: el día representado en una mujer, la noche como hombre... Le escribió un poema Charles Boudelaire: O tú, gran Noche, hija de / Miguel Ángel, / Que tranquilamente / contorsionas, reclinada en / una extraña pose / ¡Tus encantos moldeados /por las bocas de los titanes!

María Paula Zacharías Por