Circuito gratuito: vuelve el Gallery a Palermo y Villa Crespo

Este sábado, de 16 a 19.30, se realizará en Palermo y Villa Crespo una nueva edición del Gallery, circuito gratuito organizado por Arte al Día Internacional y Pinta con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, incluirá visitas guiadas por galerías y museos, un recorrido urbano arquitectónico y un After Gallery con DJ y performances en Valery’s Factory.

A las 16.15, con inscripción previa, será el encuentro en distintos puntos: el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373); Eseade (Uriarte 2472); ArtexArte (Lavalleja 1062); Bonta (Gorriti 4481) y Ruth Benzacar (Juan Ramírez de Velasco 1287).

Entre las actividades destacadas se cuenta una visita guiada por la muestra de Andrés Paredes en el Museo Sívori Gentileza Museo Sívori

Entre las actividades destacadas se cuenta una visita guiada por la muestra de Andrés Paredes en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555), que comenzará a las 16.30. En este caso, el costo de la entrada es de $2000 y la capacidad es limitada. A las 17 habrá otra por la de Alberto Churba en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Y a las 17.30, una más a cargo de María José Herrera por Eduardo Mac Entyre y Miguel Ángel Vidal. Arte generativo: el futuro a crear.

Obra de Eduardo Mac Entyre que integra la muestra en el Fondo Nacional de las Artes Gentileza Fondo Nacional de las Artes

A las 17, también con inscripción previa, el recorrido arquitectónico urbano guiado por la arquitecta Adriana Bianchedi partirá desde Quimera (Güemes 4474).

El After Gallery será en Valery's Factory, donde habrá DJ y performances, y se podrá ver la muestra de Matías Ercole

A las 19 habrá un After Gallery en Valery’s Factory (Vera 1350), con DJ Nebula y performances de Dominique Melhemi (en colaboración con Hella Salatin) y de Josefina Maro presentadas por Nos en Vera. Más información en gallery.com.ar.