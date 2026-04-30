Renuncia en bloque el jurado de la Bienal de Venecia y los premios los elegirá el público

Cuando falta apenas diez días para su apertura oficial, la 61° Bienal de Arte de Venecia acaba de quedarse sin jurado: en un escueto comunicado oficial la mostra ratificó esta tarde que los cinco integrantes dimitieron en bloque. Según detalla la nota de prensa, el cuerpo estaba compuesto por Solange Farkas (la brasileña era su presidenta), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzmay Giovanna Zapperi. In Minor Keys de Koyo Kouoh se realizará entre el 9 de mayo y el 22 de noviembre en la ciudad de los canales.

Si bien no se dio ninguna razón, la decisión se produjo mientras el gobierno de Italia se oponía a la participación de Rusia. La dimisión llega una semana después de que este mismo jurado anunciara que excluiría a Rusia e Israel del palmarés, debido a las órdenes de arresto por crímenes de guerra emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra sus dirigentes.

La renuncia se produjo, hoy, tras la visita a la Bienal de funcionarios del Ministerio de Cultura, que llegaron para recabar información sobre la reapertura del Pabellón Ruso.

El jurado debía seleccionar a los ganadores del prestigioso León de Oro y otros premios el día de la inauguración oficial, el 9 de mayo. La Bienal anunció que, tras la renuncia del jurado, serán el público el que elegirá a los ganadores de dos galardones, entre los 100 pabellones nacionales. Se entregarán el día de clausura, el 22 de noviembre.

Consultada sobre las renuncias, la primera ministra Giorgia Meloni reiteró que su gobierno no estaba de acuerdo con permitir la participación de los rusos, pero reconoció que la Bienal es autónoma.

El ministro del gabinete Matteo Salvini afirmó que era una “gran idea” de la dirección de la Bienal permitir que los espectadores de la exposición decidan al ganador final de la Bienal, al final, y no un jurado. “Así será una edición autónoma y democrática”, expresó. “No se puede mejorar eso”.

El pabellón de Rusia en la Bienal de Venecia Archivo

Antecedentes

La Unión Europea recortó la semana pasada una subvención de 2 millones de euros (2,3 millones de dólares) a la Bienal de Venecia por la participación de Rusia en la exposición por primera vez desde su invasión de Ucrania en 2022. Ese año, artistas rusos retiraron su participación y el país no presentó una exposición tampoco en 2024 para su pabellón permanente, que en su lugar prestó a Bolivia. Es decir que Rusia participó por última vez en la Exposición Internacional de Arte en 2019 y prepara ahora su regreso.

La Bienal señaló en un comunicado que no tiene autoridad “para impedir que un país participe. Cualquier país reconocido por la República Italiana puede solicitar participar”. Dado que Rusia es propietaria del pabellón construido en 1914 en los históricos Giardini, solo se le exigía enviar una notificación de su solicitud de participación, indicó la Bienal.

“La Bienal de Venecia rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte. Al igual que la ciudad de Venecia, este sigue siendo un lugar de diálogo, apertura y libertad artística, fomentando conexiones entre pueblos y culturas, con la esperanza constante de que terminen los conflictos y el sufrimiento”, afirmó la institución.

Esta exposición de arte contemporáneo internacional es la más antigua y más importante del mundo, y comprende una exposición principal junto con pabellones nacionales, que son comisariados por separado por las naciones participantes.

En el pasado, la Bienal se ha negado a ceder a presiones para excluir a países, incluidos Irán e Israel, de la participación.