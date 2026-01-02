Clima denso

San Luis del Palmar, a 30 km. de la ciudad de Corrientes, fue el epicentro. En apenas 48 horas, el último fin de semana, cayeron 600 milímetros de lluvia que afectaron a toda la región. Semejante volumen es cuatro veces superior al promedio histórico de lluvias en diciembre. El desborde del río Riachuelo obligó a evacuar a unas 600 personas, con pérdidas aún difíciles de estimar. Solo en San Luis del Palmar viven unas 20.000 personas.

Lejos, en Médanos, cerca de Bahía Blanca, sufren el mal contrario: por las altas temperaturas y la falta de obras, hace más de una semana que los vecinos (unos 6000 habitantes) no tienen agua y deben recurrir a la ayuda del municipio para proveerse de lo mínimo indispensable.

En el oeste y el sur de la provincia de La Pampa, se están desarrollando incendios forestales que arrasaron al menos 83.000 hectáreas. En Mar del Plata, los turistas están gozando de un aumento de la temperatura del agua que en el futuro podría ser un problema.

El fenómeno ambiental no es solo local: en Islandia, en la Nochebuena la temperatura alcanzó un récord de casi 20°C en un pueblo del este, cuando las temperaturas medias en ese país no suelen superar los 4° en diciembre.

Solo algunas muestras que confirman que el cambio climático no es (o no debería ser) solo una preocupación de la agenda “socialista” o “woke”. Teléfono para Javier Milei.