¿Cómo escriben los deportistas? Un libro con prólogo de Sabatini, poemas del Chapa Branca y textos de Mascherano y Lucha Aymar

Con textos introductorios de dos números 1 del deporte nacional -la tenista Gabriela Sabatini y el basquetbolista Manu Ginóbili-, el nuevo volumen de Pelota de Papel (Planeta) reúne 41 cuentos de deportistas y atletas olímpicos y paralímpicos de la Argentina. La cuarta entrega de este “libro solidario”, cuyas regalías se destinan a fundaciones socioeducativas, incluye cuentos escritos por la judoca Paula Pareto, la jugadora de hockey sobre césped Lucha Aymar, el voleibolista Hugo Conte, el futbolista Roberto Ayala (presentado por Javier Mascherano), la skater Mecu Videla, el rugbier Eliseo “Chapa” Branca, la nadadora Julia Sebastián, la surfista Ornella Pellizzari y el boxeador Sergio “Maravilla” Martínez, entre muchos otros protagonistas del medallero argentino.

Cada cuento está acompañado de un breve perfil y de una ilustración; en este caso, Diego Greco retrata a la "leona" Lucha Aymar

El relato que abre Pelota de Papel 4 pertenece a Braian Toledo, atleta jabalinista que murió en un accidente con su moto en febrero de 2020, a los 26 años. “A veces el talento te encuentra sin que lo busques -se lee en el emotivo texto de Toledo, entregado en enero de 2020-. O al menos eso pienso yo. Jamás hubiera imaginado durante mi infancia en Marcos Paz una vida ligada a la jabalina. Mi situación, y la de mi familia, era precaria, pero yo no lo sabía. Cuando la vivís en carne propia, cuando es lo normal cada día, naturalizás la pobreza porque no conocés otro contexto que no sea ese. Yo ni siquiera sabía que existía esa palabra para calificar el estado en el que vivíamos”. Un hermoso dibujo de Domenech retrata a Toledo como un atleta con alas.

El jabalinista Braian Toledo como un ángel, según la mirada de Domenech

En la introducción, Sabatini alude a la hermandad de los deportistas argentinos convocados para las distintas entregas de esta empresa deportivo-literaria. “Cuando me invitaron a presentar el proyecto colectivo Pelota de Papel, a través del que muchos deportistas de la Argentina tienen la oportunidad de escribir un cuento o un texto en estas páginas, pensé en el deporte como una herramienta para el desarrollo y la educación”. Historias de esfuerzo personal, de integración y trabajo en equipo, de aprendizaje y humor se alternan con anécdotas y memorias de grandes (y de grandes promesas) del deporte nacional. En el libro, además, se rescata textos de dos héroes: el caballero del golf, Roberto De Vicenzo, y el ídolo que hizo todos quisiéramos jugar al tenis, Guillermo Vilas.

“Está muy buena la idea de Pelota de Papel -escribe Ginóbili en el prólogo-. Cuentos escritos por los propios atletas argentinos contando sus experiencias, sus historias y anécdotas. Sus puntos de vista. Habitualmente escuchamos o consumimos solo el momento del éxito o el fracaso, si ganó o perdió, le fue bien o le fue mal. Pero cada personaje es un mundo, con miles de facetas, ideas, pensamientos, fortalezas y debilidades. Dudas y certezas. Resumiendo: ¡personas! Como todo el resto. Me parece excelente que los chicos que siguen a estos atletas puedan conocer la otra historia de las personas detrás del personaje. El deporte fue un gran educador en mi vida junto a mi familia y la escuela”. Deporte y lectura -dos herramientas fundamentales para la formación de chicos, jóvenes y no tan jóvenes- se unen en una causa común.

Para el periodista deportivo Juan Jurado, que forma parte del equipo de Pelota de Papel desde el inicio, esta cuarta entrega es muy especial. “Une a todo el deporte argentino -dice a LA NACION-. Los tres libros anteriores habían sido escritos por futbolistas varones y mujeres, y el tercer volumen fue enteramente escrito por jugadoras de fútbol femenino; en este caso, hay representantes de todas las disciplinas. El regatista Santiago Lange, el ciclista Walter Pérez, la esgrimista Belén Pérez Maurice, la luchadora Patricia Bermúdez y la escaladora deportiva Valentina Aguado (retratada por su hermana Josefina) encuentran sitio en el podio de los atletas escritores.

Las regalías por la venta de "Pelota de Papel" se destina a fundaciones y a la compra de ejemplares para donar en escuelas y hospitales

“Siempre la idea es hacer un libro colectivo y solidario”, destaca Jurado. Cada texto está acompañado de una breve presentación del atleta escrita por una o un periodista (como Jorge Búsico, Luciana Aranguiz, Gustavo Kuffner y Juanjo Ciceri) o por un o una deportista, donde se adelanta algo de lo que se leerá a continuación, sin “spoilear”. Y cada texto está acompañado por una obra hecha por artistas, dibujantes e ilustradores como Max Aguirre, Ro Ferrer, Femimutancia, Brenda Ruseler, Juan Battilana, Alejandra Pajares, Miss Carlaina y Hedra, entre muchos otros. Los nietos del equitador Justo Albarracín, Manuela y Ramiro, muestran a su abuelo en carrera veloz sobre un caballo.

El ciento por ciento de los derechos de autores del libro se destina a causas benéficas. El dinero que se obtuvo por la comercialización de las tres entregas anteriores de Pelota de Papel se envió a tres fundaciones: la Fundación Sí, el programa uruguayo Nada Crece a la Sombra y La Nuestra Fútbol Feminista, del Barrio 31. “En este caso queremos crear algo distinto, al reinvertir el dinero en el propio libro -dice Jurado-. Como es un libro de deporte argentino, creemos que la mejor manera de hacer llegar estas historias de ídolos e ídolas del deporte argentino, que son tan grandes e inmensos, a los chicos y jóvenes es hacer donaciones de libros a escuelas, clubes, centros de formación, cualquier lugar donde se lea”. Con el dinero de las regalías, el equipo del proyecto solidario puede comprar más ejemplares a la editorial (a menor costo que el de venta al público) y luego hacer presentaciones en distintas instituciones. “Hemos ido con los deportistas y escritores a más de trescientas escuelas, a todas las pensiones de los clubes argentinos, a hospitales, a institutos de menores y a cárceles. Queremos que el deporte argentino con sus historias llegue a todo el país”.

Juan Pablo Sorín y una estudiante; varios deportistas forman parte de la comunidad solidaria de Pelota de Papel Nadia Petrizzo

Forman el equipo de producción de Pelota de Papel Laura Couto, Verónica Chiatellino, Guido Cristiani, Javier Lanza, Ariel Scher y Paula Rodríguez. “En una gran comunidad solidaria, defendemos el deporte y la literatura -concluye Jurado-. Una vida es mucho más feliz con literatura y con deporte, dos pasiones hermosas”. Y Pelota de Papel es mucho más que un libro.