La capacidad de la sala Jorge Luis Borges ya está colmada. Es decir: ya están asignadas las mil butacas para el acto de Sinceramente , el libro de Cristina Fernández de Kirchner que mañana, a las 20, se presenta en la Feria del Libro de Buenos Aires. Es, justamente, un tema de conversación por estas horas quiénes integran y quiénes no la lista de personas que podrán asistir por estricta invitación al evento, que será transmitido en pantallas gigantes en los patios interiores de la Rural, así como en la calle, sobre la avenida Sarmiento.

Lo primero que hay que saber es que la Fundación El Libro, institución organizadora de la Feria, se encargó de difundir un comunicado en el que aclara, en varios puntos, que no depende de ellos la organización del acto. "El acceso será con invitación especial, las que fueron cursadas directamente por la editorial y los organizadores. Entre los invitados hay referentes de la cultura, políticos y periodistas", explican. "Estando ya completa la capacidad de la sala, no habrá acceso a la misma por parte del público general, ni tampoco de prensa que no haya sido invitada por los organizadores".

Vale aclarar que las acreditaciones de prensa (periodistas, camarógrafos y fotógrafos) otorgadas para la cobertura de la Feria "no habilitan" el acceso a la sala Borges (sí permitirán la cobertura desde el exterior del recinto). Aunque por cuestiones de seguridad, no se autorizará el acceso de móviles de televisión al predio. Este último punto se ha prestado a la polémica en las últimas horas, en virtud de la tensa relación que la expresidenta ha mantenido con los medios.

Para Penguin Random House, el grupo editorial al que pertenece el sello Sudamericana, que publicó Sinceramente, el acto que desde el punto de vista político se lee como un lanzamiento de campaña es una "presentación de un libro", Kirchner es "la autora" y en lugar de acreditados hay "invitados". En esos términos, los periodistas son invitados de una larga lista que integran intelectuales, políticos y amigos. Han quedado en manos de la expresidenta y de su gente las sugerencias de invitados que tanto PRH como la Fundación El Libro les hayan cursado (por ejemplo, los periodistas que habitualmente cubren temas culturales).

Desde el Instituto Patria están confirmando personalmente estas invitaciones, que son intransferibles, a periodistas que deberán acreditar identidad con DNI. Entre ellos, hay cronistas de LA NACION. "No es cierto que sea una lista de medios sesgada", dicen. Consultados sobre la amplitud con que ha sido conformada esa nómina, citan a Clarín y Ámbito Financiero, canales de televisión como América 24, Telefé, TN, y también dan nombres como los de Jorge Rial , Viviana Canosa y Ernesto Tenembaum. Asimismo, también desde el Instituto Patria aseguran que las personas sugeridas desde la editorial -"un listado grande que duplicaba varios nombres que ya estaban incluidos"- fueron incorporadas "en su totalidad" como invitados al acto de mañana.

Sobre la presentación de Sinceramente, el comunicado de la Feria del Libro informa, además, que el acto se transmitirá en vivo por streaming en las redes sociales de la autora ( Twitter, Facebook y Youtube) y la señal podrá ser retransmitida por todos los medios.