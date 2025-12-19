La Biblioteca Nacional restringió el acceso a varios archivos de la Hemeroteca digital

Desde la semana pasada, gran cantidad de materiales que estaban disponibles en la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM, Agüero 2502) dejaron de estarlo y aparecen con un candadito y la leyenda: “Este título está sujeto a derechos de propiedad intelectual vigentes. Puede acceder en computadoras específicas en el edificio de la BNMM”. Varios investigadores expresaron su preocupación a LA NACION por este “cierre” de archivos que, según dijeron, semanas atrás estaban disponibles.

“Cuando un usuario quiere acceder ahora, por ejemplo, a los archivos de los diarios Crítica (1914-1962) o LA NACION (1870-1945) o de las revistas La Canción Moderna (1928-1933), P.B.T. (1904-1955), Plus Ultra (1916-1930), Antena (1931-1939), Radiolandia (1936-1946), El Hogar (1915-1951) o El Heraldo del Cinematografista (1932-1956), le aparece el dibujo de un candado cerrado y la indicación de que hay que dirigirse a la Biblioteca Nacional para consultar los archivos”, dice el escritor y académico Oscar Conde.

La Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional pone al alcance de los usuarios archivos de diarios y revistas

Los interrogantes de los investigadores son muchos. “¿Por qué estarían sujetos a derechos de propiedad intelectual diarios y revistas publicados hace añares, en muchos casos hace más de setenta años, que es el período contemplado por la ley de propiedad intelectual? ¿Quién podría tener derechos sobre un ejemplar de Crítica de 1929 o uno de P.B.T. de 1907? ¿Por qué esto pasa ahora, en diciembre, cuando la Biblioteca Nacional va a cerrar por vacaciones? ¿El año pasado o la semana pasada no estaban sujetos a derechos y ahora sí? ¿Por qué en ese caso puede consultárselos personalmente pero no en forma virtual? ¿Porque de este modo no pueden descargarse gratuitamente, como hasta hace pocos días? ¿Se va tal vez hacia una privatización del acervo digital?”, se pregunta Conde.

No se puede acceder en forma remota al archivo de "Crítica" en la Hemeroteca digital de la BNMM

Si bien las autoridades de la institución negaron enfáticamente a LA NACION que se esté pensando en privatizar la consulta de archivos de la Hemeroteca digital, Conde no es el único que teme que el Gobierno decida tarifar el servicio. La BNMM permanecerá cerrada durante enero y reabrirá el 2 de febrero de 2026.

“Me da la sensación de que las autoridades de la Biblioteca Nacional desconocen por completo cuál es la lógica básica de la investigación con archivos hemerográficos -dice Conde-. Es muy poco habitual que un investigador sepa puntualmente el día, el año y la página de la noticia que busca. Es completamente al revés: al dato se llega buscando a lo largo de los números de toda una colección de diario o de revista. Y recién cuando se encuentra puede uno precisar la fecha, el número y la página de la publicación en cuestión. Lo más grave de toda esta situación es que el servicio de consulta de la Hemeroteca digital quedaría así reducido exclusivamente a los usuarios que viven en la ciudad de Buenos Aires, pues de esta forma se les impide el acceso a estos documentos, que son sus fuentes de investigación, a investigadores de todo el país y a todo el público en general”.

La directora de la BNMM, Susana Soto, dice que la Hemeroteca digital es un desarrollo propio de la institución, basado en software libre. Si bien algunas publicaciones digitalizadas ya estaban disponibles (como en los casos mencionados por Conde), en la Hemeroteca digital se los agrupa. Los archivos con “candado abierto” permiten la lectura a distancia y la descarga de archivos en formato PDF.

“Es una base donde se irán archivando todas las revistas, diarios y demás publicaciones periódicas, una vez digitalizadas y curadas -explica Soto-. Tiene una interfase de búsqueda simple y rápida. Si se trata de una publicación en dominio público, los usuarios tienen acceso irrestricto con descarga del PDF incluida. Si la publicación tuviera derechos de propiedad intelectual vigentes, solo se puede consultar desde computadoras específicas en la Biblioteca Nacional. Como todos los servicios de consulta de la Biblioteca Nacional, este también es totalmente gratuito”.

Soto derivó algunas de las consultas a Pablo García, director nacional de Coordinación Bibliotecológica de la BNMM.

El archivo del diario "Crónica" no está restringido, gracias a un convenio entre la editorial y la Biblioteca Nacional

“A partir del pasado 5, la Biblioteca Nacional pone a disposición la Hemeroteca digital que reúne y garantiza la consulta de la colección digital de publicaciones periódicas –explica García-. El lanzamiento de esta nueva herramienta trajo consigo nuevas pautas respecto de los derechos de propiedad intelectual y restringe el acceso a algunos títulos cuyos objetos digitales pueden ser consultados únicamente desde computadoras específicas en el edificio de la Biblioteca Nacional. La ley argentina establece que los autores entran en el dominio público pasados setenta años de su muerte. En este sentido, las publicaciones periódicas de la primera mitad del siglo XX son las más desafiantes, ya que es altamente probable que los autores que hayan escrito allí aún no hayan entrado en el dominio público. Lo que se ha decidido con las publicaciones de esta época es dar acceso libre a aquellos títulos que estén alcanzados por algún convenio que la BNMM haya celebrado con la editorial, como en los casos de los diarios Página 12 y Crónica, y restringir el acceso de aquellos títulos que no posean convenio alguno, como en el caso de Crítica”.

García anticipa que en 2026, la BNMM celebrará nuevos convenios con editoriales, “de modo de contar con algún aval que nos permita dar acceso libre a los números de primera mitad del siglo XX de publicaciones periódicas”, informa.

“La restricción de acceso y descarga de archivos digitales por cuestiones de propiedad intelectual es una práctica habitual en las bibliotecas nacionales del mundo -concluye-. Las hemerotecas digitales de Uruguay y España son dos ejemplos, pero hay otras. Lo destacable en este sentido es que muchas veces las bibliotecas nacionales digitalizan con el objetivo de preservar el ejemplar físico que ya posee cierto nivel de deterioro. Sin embargo, muchas veces esas obras no entraron en el dominio público y no es factible dar acceso libre”. En estos casos, la consulta deberá hacerse en el edificio de la BNMM.