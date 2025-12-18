Otro año récord para el Recoleta, que recibe 2026 con muestras tributo y una antológica del “quinto” Redondito de Ricota: Rocambole

Por segundo año consecutivo, el Centro Cultural Recoleta (CCR) batió récords de público, gracias a una programación variada que combinó moda, fotoperiodismo, música, literatura, cine y arte contemporáneo. En noviembre, superó la marca de los 110.000 mil visitantes en un solo mes, cifra que no había sido alcanzada en los últimos diez años. Eventos como el festejo del Día de Muertos organizado junto con la embajada de México en la Argentina y La Noche de los Museos, que tuvo su lanzamiento en el CCR con la instalación La Torre de Pisa de Spaghetti de Marta Minujín, impulsaron este récord cultural.

“Trabajamos con el equipo de programación una oferta de exposiciones, películas, conciertos, debates intelectuales y talleres de excelencia durante todo el año, y además en 2025 nos abrimos a la colaboración con instituciones culturales de todo el mundo, lo que nos permitió organizar eventos de calidad y convocatoria masiva -dice a LA NACION el escritor Maximiliano Tomas, director del CCR-. Así, superamos la cantidad de público de 2024, que ya había duplicado la de 2023, y estamos cada vez más cerca de volver al número mítico de las mejores épocas del CCR: el millón de visitas al año, al que esperamos llegar pronto”.

Para despedir 2025 y recibir 2026 con una concurrencia masiva, el CCR programó una inauguración de cinco muestras: dos de grandes maestros, dos de jóvenes creadores y un tributo al universo del escritor Carlos Busqued. A diferencia de los espacios culturales que dependen de Nación (el Borges y el Palacio Libertad se despiden este domingo hasta febrero de 2026), el CCR no cierra por vacaciones.

Maximiliano Tomas y Sylvia Vesco

En la Sala Histórica, con motivo del centenario del nacimiento de Carlos Gorriarena, que tendrá lugar el sábado 20, se exhiben dos pinturas del artista (Irisada luz del atardecer y Vidriera, 2000), que pertenecen a la colección de Sylvia Vesco, su viuda, con textos de quien fue el “histórico” curador del Recoleta: Raúl Santana. Vesco, en la recorrida de prensa, dijo que prefería la palabra “celebración” a “homenaje”, y anticipó que la Universidad Nacional de Tres de Febrero trabaja con ella en la digitalización del archivo del recordado maestro, que supo condensar épocas en imágenes. De Gorriarena se pueden ver otras dos exposiciones: una en el Museo Nacional de Bellas Artes y otra en Colección Fortabat en alianza con ArtHaus.

Al igual que otras instituciones artísticas, el CCR celebra el centenario del nacimiento de Carlos Gorriarena

Ricardo Cohen, más conocido por la “tribu” de la banda Patricio Rey y los Redonditos de Ricota como Rocambole, expone en las salas 13 y 14 Rocambole y el jardín de los fantasmas. La exposición, al cuidado de Natalia Famucchi, tiene un carácter doble: en el pasillo de la Sala 13 se agrupa una serie de dibujos, bocetos, tapas de discos y piezas documentales de la producción gráfica de Cohen; en la Sala 14, pinturas y acuarelas de gran formato, varias de temática erótica.

Ricoteros: en el CCR los espera una gran muestra de Ricardo Cohen, alias Rocambole

En diálogo con LA NACION, el artista dijo que por primera vez mostraba al público muchas de las piezas gráficas. “Se trata de una muestra de mis trabajos, de diferentes épocas y estilos -revela-. Dentro de esta retrospectiva se incluye una sección documental de los procesos de arte gráfico para Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una suerte de conmemoración de los lanzamientos de los discos Oktubre y Luzbelito, que tienen su 40° aniversario en 2026, y cuya imaginería ha sido la que más se ha proyectado en el público ricotero. También se exhiben mis últimas obras y una serie producida durante la pandemia”.

La curadora de la muestra de Rocambole, Natalia Famucchi; el artista, el director del CCR y Juan Maisonnave

El director del CCR, “ricotero” de la primera hora, recordó que en 2024 se cumplieron 40 años del lanzamiento del primer disco de Los Redondos, Gulp! La muestra, que se espera sea muy convocante, estará abierta al público hasta marzo de 2026.

En las salas 2 y 3, con vista al Patio de los Naranjos, se rememora el universo del escritor Carlos Busqued, fallecido en marzo de 2021. Al cuidado de Juan Maisonnave, la muestra recrea el “ecosistema material” del autor de Bajo este sol tremendo y Magnetizado con objetos personales del escritor facilitados por su albacea, Karina González, como aeromodelos, cuadernos, libros propios y ajenos, cómics y revistas (Cerdos & Peces, Nam, Sumario del Crimen), una mandíbula animal, un cuadro de Alack Sinner, varias de sus “remeras con mensaje” y una selección de tuits.

Remeras del autor de "Magnetizado" en "Un mundo de Busqued" Gentileza CCR

“Con solo dos libros, Busqued construyó la obra más inquietante y potente de las primeras décadas del nuevo milenio -dice Maisonnave-. Bajo este sol tremendo fue un meteorito que sacudió el panorama literario argentino: por un lado estaba la novela, con su atmósfera densa, barrosa, y su violencia asordinada y con ecos de la última dictadura Militar; por el otro, el ingreso por la puerta grande de un autor que, fuera de Córdoba, casi nadie conocía. Magnetizado confirmó su prepotencia de trabajo y su talento. En ese libro, que le llevó casi diez años, Busqued se mueve entre la crónica, la entrevista y la novela negra para proponer quizás un nuevo género, como sugirió la ensayista Graciela Speranza: el identikit literario”.

Se inauguraron además dos atractivas muestras de jóvenes escultores que trabajan con materiales orgánicos y sintéticos. En la Sala 5, Juan José Souto (1980), seleccionado en la convocatoria del CCR, presenta KIKIN, al cuidado de Javier Villa. Con una serie de obras hechas con frutas y verduras iluminadas desde dentro, como si imitaran la luminosidad de una pantalla de celular en una sala a oscuras, y otras realizadas con piedras traslúcidas (e iluminadas), Couto crea una instalación fantasmagórica donde intervienen la mirada, el olfato y el discernimiento.

En la Sala 6, Valentín Asprella Lozano (1986), también seleccionado en la convocatoria de este año, exhibe Antes del fulgor, un conjunto escultórico de siete obras inspiradas en la sabiduría de las plantas. Al cuidado de Carla Barbero, la muestra propone un paisaje alternativo de piezas colgantes a la manera de Alexander Calder con otras interactivas, amarronadas y enigmáticas realizadas con suelos de humedales, ovarios disecados de plantas, tubos, ramas de árboles, plumas y agua.

Un calamar gigantesco custodia la colección de objetos personales de Carlos Busqued Gentileza CCR

Para 2026, el CCR prepara una programación centrada en las artes visuales y la literatura. Durante el primer semestre celebrará a dos grandes figuras de la cultura del siglo XX: Federico Klemm y Jorge Luis Borges.

Con curaduría de Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, y en coproducción con la Fundación Klemm, se hará una exposición dedicada al legado de Klemm. Y entre mayo y septiembre, en alianza con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, el Recoleta dedicará una gran muestra documental y visual al autor de Ficciones, a 40 años de su fallecimiento. Una comitiva de “borgeólogos” honrarán el legado del escritor en una muestra donde habrá piezas de una colección única, entre ellas los muebles de su habitación y su biblioteca personal, que se exhibirán por primera vez.

El artista y coleccionista Federico Klemm Gentileza Archivo KLEMM

Hacia fines de 2026, el CCR dedicará una exposición antológica al audaz artista rosarino Mauro Guzmán, que recorrerá sus proyectos centrales. Al cuidado de Barbero, se podrán ver las obras que redefinieron la sensibilidad queer en el arte argentino de los años 2000.

Entre los hitos más destacados de la programación de 2025 en el CCR, figuran la celebración de los 45 años del CCR Lluvia ácida y Artistas y arquitectos; Políticas del sabor, curada por Larisa Zmud y actualmente en la Sala Cronopios; la muestra de fotoperiodismo de World Press Photo, que volvió a Buenos Aires luego de doce años; la exhibición 120 vestidos, 120 años de moda argentina, que reunió diseños de creadores como Pablo Ramírez, Gino Bogani, Elsa Serrano, y Benito Fernández, entre otros; la muestra César Aira: medio siglo de literatura y la proyección al aire libre de la serie Twin Peaks del director estadounidense David Lynch, fallecido en enero de este año.

Para agendar

Las muestras del Centro Cultural Recoleta se pueden visitar en Junín 1930, con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos, de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados, de 11 a 21.